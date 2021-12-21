تركيا وقطر تسيطران على شرق آسيا من البوابة الأفغانية
تركيا وقطر تسيطران على شرق آسيا من البوابة الأفغانية
صرّح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو بأن بلاده قد تدير بطريقة مشتركة خمسة مطارات في أفغانستان مع قطر بعد محادثات في الدوحة وكابول.حول هذا الموضوع، قال المحلل السّياسي التركي، مهند حافظ أوغلو لـ "بلا قيود": تسوية أممية محتملة للمفاوضات على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنانأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي يزور لبنان حاليا، دعم الأمم المتحدة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، فكيف يمكن للأمم المتحدة المساعدة في دفع المفاوضات إلى الأمام؟.عن هذا السؤال، أجاب الدكتور فيصل مصلح، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بقوله لـ"بلا قيود": التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: نغم كباس.
نناقش في حلقة اليوم: انطلاق جولة جديدة من محادثات أستانا بشأن سوريا؛ غوتيريش في لبنان وترسيم الحدود مع إسرائيل على الطاولة؛ روسيا تطرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان؛ قطر وتركيا تعتزمان إدارة مطارات أفغانستان؛ جماعات راديكالية إسرائيلية تطرد المسيحيين من الأراضي المقدسة.
صرّح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو بأن بلاده قد تدير بطريقة مشتركة خمسة مطارات في أفغانستان مع قطر بعد محادثات في الدوحة وكابول.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السّياسي التركي، مهند حافظ أوغلو لـ "بلا قيود":
"أن يصبح أمن المطارات الأفغانية بيد تركيا وقطر، هذا يعني أن أمن الأجواء سيصبح تابعا لهما ويكف يد حلف الناتو عن الأجواء الأفغانية، وبالتالي فإن مفتاح شرق آسيا سيصبح بيد تركيا وقطر، وهذا دليل على حجم التنسيق العالي والتفاهمات غير المعلنة مع المجتمع الدولي والحكومة الأفغانية، وبما أن أفغانستان كانت لفترة طويلة بؤرة للأفكار المتطرفة وتؤرق الأمن الدولي، فإن هذا التعاون مع أنقرة والدوحة سيؤدي إلى عدم استغلال هذا الوضع بشن عمليات إرهابية من خارج الأراضي الأفغانية، وإذا وافقت حكومة طالبان على هذا المقترح نستطيع أن نقول أن شرق آسيا سيكون آمنا بالنسبة لـ 6 دول كبرى".
تسوية أممية محتملة للمفاوضات على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي يزور لبنان حاليا، دعم الأمم المتحدة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، فكيف يمكن للأمم المتحدة المساعدة في دفع المفاوضات إلى الأمام؟.
عن هذا السؤال، أجاب الدكتور فيصل مصلح، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بقوله لـ"بلا قيود":
"إن الزيارة بحد ذاتها مهمة جدا في هذه الظروف التي يعيشها لبنان ونحن على مشارف انهيار اقتصادي شامل، غوتيريش طرح مواضيع كثيرة منها، موضوع ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي، خاصة وأن المفاوضات تجري برعاية الأمم المتحدة، ولكن هناك خلاف واسع بين الطرفين المتفاوضين فضلا عن انقسام داخلي لبناني حول آلية التفاوض، وكذلك ضغط من قبل الولايات المتحدة التي تدخل كوسيط في هذه المفاوضات وبنفس الوقت ضغط من إسرائيل على لبنان من أجل إجباره على التنازل عن حقوقه وتحقيق المطامع الإسرائيلية وكل هذا يضعف موقف لبنان وربما حمل غوتيريش في جعبته تسوية ما للتوصل إلى اتفاق".