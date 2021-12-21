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https://arabic.sputniknews.com/20211221/تقرير-أكثر-من-ربع-سكان-إسرائيل-يواجهون-الفقر-1054394153.html
تقرير: أكثر من ربع سكان إسرائيل يواجهون الفقر
تقرير: أكثر من ربع سكان إسرائيل يواجهون الفقر
كشفت معطيات تقرير جديد حول الفقر في إسرائيل لعام 2021، أن ما يزيد عن ربع سكان البلاد يعيشون في حالة من الفقر. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T06:53+0000
2021-12-21T06:53+0000
2021-12-21T06:53+0000
الفقر
إسرائيل
الطبقة الوسطى
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وبحسب التقرير الصادر عن منظمة "لاتيت" (خيرية/غير حكومية)، ارتفعت نسبة الأسر الإسرائيلية القريبة من الفقر من 14% قبل أزمة تفشي جائحة كورونا إلى 23.6% اليوم، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وبحسب التقرير، انخفضت نسبة الأسر التي تعيش في فقر مقارنة بذروة الأزمة، لكنها لم تنخفض إلى العدد الذي كانت عليه عشية تفشي الوباء وظلت الأعداد مرتفعة.وأضاف: "في إسرائيل، نحو 22% من العائلات تعيش في فقر، أي 27.6% من السكان، من بينهم مليون و118 ألف طفل، يشكلون ما نسبته نحو 40% من إجمالي الأطفال في البلاد.وأشار التقرير إلى اتساع ظاهرة انعدام الأمن الغذائي في إسرائيل لتشمل 21.8% من الأسر، من بينها 292 ألف أسرة (10%) تعيش في حالة انعدام أمن غذائي شديدة.ويبلغ عدد سكان إسرائيل وفق إحصاء رسمي نشر في أبريل/نيسان الماضي، 9 ملايين و327 ألف نسمة، من بينهم نحو 1.9 مليون مواطن عربي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الفقر, إسرائيل, الطبقة الوسطى
تقرير: أكثر من ربع سكان إسرائيل يواجهون الفقر
كشفت معطيات تقرير جديد حول الفقر في إسرائيل لعام 2021، أن ما يزيد عن ربع سكان البلاد يعيشون في حالة من الفقر.
وبحسب التقرير الصادر عن منظمة "لاتيت" (خيرية/غير حكومية)، ارتفعت نسبة الأسر الإسرائيلية القريبة من الفقر من 14% قبل أزمة تفشي جائحة كورونا إلى 23.6% اليوم، وفق صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" العبرية.
وبحسب التقرير، انخفضت نسبة الأسر التي تعيش في فقر مقارنة بذروة الأزمة، لكنها لم تنخفض إلى العدد الذي كانت عليه عشية تفشي الوباء وظلت الأعداد مرتفعة.
وأضاف: "في إسرائيل، نحو 22% من العائلات تعيش في
فقر
، أي 27.6% من السكان، من بينهم مليون و118 ألف طفل، يشكلون ما نسبته نحو 40% من إجمالي
الأطفال
في البلاد.
وتقلصت الطبقة الوسطى في إسرائيل وفق المعطيات بنسبة 17.1%- من 58.3% قبل الجائحة إلى 48.3% اليوم.
وأشار التقرير إلى اتساع ظاهرة انعدام الأمن الغذائي في إسرائيل لتشمل 21.8% من الأسر، من بينها 292 ألف أسرة (10%) تعيش في حالة انعدام أمن غذائي شديدة.
ويبلغ عدد سكان إسرائيل وفق إحصاء رسمي نشر في أبريل/نيسان الماضي، 9 ملايين و327 ألف نسمة، من بينهم نحو 1.9 مليون مواطن عربي.