https://arabic.sputniknews.com/20211221/تقرير-أكثر-من-ربع-سكان-إسرائيل-يواجهون-الفقر-1054394153.html

تقرير: أكثر من ربع سكان إسرائيل يواجهون الفقر

تقرير: أكثر من ربع سكان إسرائيل يواجهون الفقر

كشفت معطيات تقرير جديد حول الفقر في إسرائيل لعام 2021، أن ما يزيد عن ربع سكان البلاد يعيشون في حالة من الفقر. 21.12.2021, سبوتنيك عربي

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2021-12-21T06:53+0000

الفقر

إسرائيل

الطبقة الوسطى

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وبحسب التقرير الصادر عن منظمة "لاتيت" (خيرية/غير حكومية)، ارتفعت نسبة الأسر الإسرائيلية القريبة من الفقر من 14% قبل أزمة تفشي جائحة كورونا إلى 23.6% اليوم، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وبحسب التقرير، انخفضت نسبة الأسر التي تعيش في فقر مقارنة بذروة الأزمة، لكنها لم تنخفض إلى العدد الذي كانت عليه عشية تفشي الوباء وظلت الأعداد مرتفعة.وأضاف: "في إسرائيل، نحو 22% من العائلات تعيش في فقر، أي 27.6% من السكان، من بينهم مليون و118 ألف طفل، يشكلون ما نسبته نحو 40% من إجمالي الأطفال في البلاد.وأشار التقرير إلى اتساع ظاهرة انعدام الأمن الغذائي في إسرائيل لتشمل 21.8% من الأسر، من بينها 292 ألف أسرة (10%) تعيش في حالة انعدام أمن غذائي شديدة.ويبلغ عدد سكان إسرائيل وفق إحصاء رسمي نشر في أبريل/نيسان الماضي، 9 ملايين و327 ألف نسمة، من بينهم نحو 1.9 مليون مواطن عربي.

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الفقر, إسرائيل, الطبقة الوسطى