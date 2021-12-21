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https://arabic.sputniknews.com/20211221/ثلاثة-عصور-عرض-قدرات-تي-34-وتي-90-وأرماتا-فيديو-1054398637.html
ثلاثة عصور... عرض قدرات "تي-34" و"تي-90" و"أرماتا"... فيديو
ثلاثة عصور... عرض قدرات "تي-34" و"تي-90" و"أرماتا"... فيديو
تم عرض العمل المشترك لدبابات "تي-34" و"تي-90إم" و"أرماتا" على شريط فيديو. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T09:33+0000
2021-12-21T09:33+0000
رصد عسكري
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تم نشر مقطع فيديو على الإنترنت، يسمح بمشاهدة ثلاث دبابات أيقونية لروسيا، هي تي-34-85 الأسطورية وتي-90إم "بروريف" المحدثة وتي-14 "أرماتا" الواعدة. نشرت الفيديو شركة "أورال فاغون زافود" بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسها.تظهر الدبابات خفة حركتها من خلال الانجراف والدوران على الجليد.بعد ذلك، تظهر "أرماتا" قابليتها للسير، متحركة على طول التضاريس الجبلية. وينتهي الفيديو بإطلاق النار من "تي-90إم" على هدف.دبابة "تي-34-85" هي نسخة معدلة من "تي-34-76"، ودخلت الخدمة في يناير/كانون الثاني عام 1944. سلحت بمدفع أقوى من عيار 85 ملم، وزاد من حجم البرج وزادت الدروع.تي-90إم "بروريف" هي نسخة حديثة من الدبابة الروسية تي-90 "فلاديمير" الرئيسية. دخلت خدمة القوات في أبريل/نيسان 2020. تلقت الدبابة وحدة برج جديدة بشكل أساسي، مدفع قوي 125 ملم. المدفعية قادرة على إطلاق أنواع مختلفة من الذخيرة الحديثة، بما في ذلك على أهداف تحلق على ارتفاع منخفض. الدبابة محمية بطبقة سميكة من الدروع الديناميكية.يجعل محرك الديزل الجديد الذي تبلغ قوته 1130 حصانًا "تي-90إم" أسرع وأكثر مناورة.دبابة تي-14 "أرماتا" هي دبابة قتال روسية واعدة ببرج غير مأهول، مجهزة بنظام تحكم تكتيكي موحد. يمكن استخدامها كوسيلة للاستطلاع وتحديد الهدف وتعديل النار.كما أنها مسلحة بمدفع أملس عيار 125 ملم 2A82.تم تجهيز "تي-14" بنظام الحماية "أفغانيت" النشط ونظام درع ديناميكي من الجيل الرابع "مالاخيت".
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رصد عسكري

ثلاثة عصور... عرض قدرات "تي-34" و"تي-90" و"أرماتا"... فيديو

09:33 GMT 21.12.2021
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورمنتدى "أرميا 2020" في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة "تي-72" التابعة للفريق العسكري من كازاخستان
منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة تي-72 التابعة للفريق العسكري من كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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تم عرض العمل المشترك لدبابات "تي-34" و"تي-90إم" و"أرماتا" على شريط فيديو.
تم نشر مقطع فيديو على الإنترنت، يسمح بمشاهدة ثلاث دبابات أيقونية لروسيا، هي تي-34-85 الأسطورية وتي-90إم "بروريف" المحدثة وتي-14 "أرماتا" الواعدة. نشرت الفيديو شركة "أورال فاغون زافود" بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسها.
تظهر الدبابات خفة حركتها من خلال الانجراف والدوران على الجليد.
بعد ذلك، تظهر "أرماتا" قابليتها للسير، متحركة على طول التضاريس الجبلية. وينتهي الفيديو بإطلاق النار من "تي-90إم" على هدف.
دبابة "تي-34-85" هي نسخة معدلة من "تي-34-76"، ودخلت الخدمة في يناير/كانون الثاني عام 1944. سلحت بمدفع أقوى من عيار 85 ملم، وزاد من حجم البرج وزادت الدروع.
تي-90إم "بروريف" هي نسخة حديثة من الدبابة الروسية تي-90 "فلاديمير" الرئيسية. دخلت خدمة القوات في أبريل/نيسان 2020. تلقت الدبابة وحدة برج جديدة بشكل أساسي، مدفع قوي 125 ملم. المدفعية قادرة على إطلاق أنواع مختلفة من الذخيرة الحديثة، بما في ذلك على أهداف تحلق على ارتفاع منخفض. الدبابة محمية بطبقة سميكة من الدروع الديناميكية.
يجعل محرك الديزل الجديد الذي تبلغ قوته 1130 حصانًا "تي-90إم" أسرع وأكثر مناورة.
دبابة تي-14 "أرماتا" هي دبابة قتال روسية واعدة ببرج غير مأهول، مجهزة بنظام تحكم تكتيكي موحد. يمكن استخدامها كوسيلة للاستطلاع وتحديد الهدف وتعديل النار.
كما أنها مسلحة بمدفع أملس عيار 125 ملم 2A82.
تم تجهيز "تي-14" بنظام الحماية "أفغانيت" النشط ونظام درع ديناميكي من الجيل الرابع "مالاخيت".
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