تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211221/حريق-هائل-في-ميناء-تونسي-1054402447.html
حريق هائل في ميناء تونسي
حريق هائل في ميناء تونسي
اندلع حريق هائل، فجر اليوم الثلاثاء، في ميناء جرزونة في ولاية بنزرت شمالي تونس، وأتى على كامل محتويات إحدى ورش النجارة هناك. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T10:52+0000
2021-12-21T10:52+0000
2021-12-21T10:52+0000
أخبار تونس اليوم
حريق
ميناء
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1053743649_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_330c7d8fb545c9c5bf23b567cd7fcdfe.jpg
جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "نسمة" الخاصة عن رئيس فرقة الحماية المدنية في جرزونة، عبد الحميد السحباني.واندلع الحريق حوالي الساعة الرابعة والنصف فجرا، وتم استدعاء فرقة الحماية المدنية في جرزونة، الأمر الذي انتهى بالسيطرة على النيران، ومنع تسربها إلى الورش المجاورة.وبحسب السحباني، كانت الورشة "تحتوي على مواد ساائلة سريعة الالتهاب وزيوت بالإضافة إلى كميات كبيرة من الخشب أتت عليها النيران بالكامل".ولم تعرف بعد أسباب الحريق، الذي لم يخلف أي خسائر في الأرواح، وفق المصدر ذاته.
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1053743649_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_06d54f60f0b00f65bb3473cc89e56eb7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, حريق, ميناء
حريق هائل في ميناء تونسي
اندلع حريق هائل، فجر اليوم الثلاثاء، في ميناء جرزونة في ولاية بنزرت شمالي تونس، وأتى على كامل محتويات إحدى ورش النجارة هناك.
جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "
نسمة
" الخاصة عن رئيس فرقة الحماية المدنية في جرزونة، عبد الحميد السحباني.
واندلع الحريق حوالي الساعة الرابعة والنصف فجرا، وتم استدعاء فرقة الحماية المدنية في جرزونة، الأمر الذي انتهى بالسيطرة على النيران، ومنع تسربها إلى الورش المجاورة.
وبحسب السحباني، كانت الورشة "تحتوي على مواد ساائلة سريعة الالتهاب وزيوت بالإضافة إلى كميات كبيرة من الخشب أتت عليها النيران بالكامل".
ولم تعرف بعد أسباب الحريق، الذي لم يخلف أي خسائر في الأرواح، وفق المصدر ذاته.