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حريق هائل في ميناء تونسي
حريق هائل في ميناء تونسي
اندلع حريق هائل، فجر اليوم الثلاثاء، في ميناء جرزونة في ولاية بنزرت شمالي تونس، وأتى على كامل محتويات إحدى ورش النجارة هناك. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-21T10:52+0000
أخبار تونس اليوم
حريق
ميناء
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جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "نسمة" الخاصة عن رئيس فرقة الحماية المدنية في جرزونة، عبد الحميد السحباني.واندلع الحريق حوالي الساعة الرابعة والنصف فجرا، وتم استدعاء فرقة الحماية المدنية في جرزونة، الأمر الذي انتهى بالسيطرة على النيران، ومنع تسربها إلى الورش المجاورة.وبحسب السحباني، كانت الورشة "تحتوي على مواد ساائلة سريعة الالتهاب وزيوت بالإضافة إلى كميات كبيرة من الخشب أتت عليها النيران بالكامل".ولم تعرف بعد أسباب الحريق، الذي لم يخلف أي خسائر في الأرواح، وفق المصدر ذاته.
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أخبار تونس اليوم, حريق, ميناء

حريق هائل في ميناء تونسي

10:52 GMT 21.12.2021
© AFP 2021 / Payton Bruniأدخنة تتصاعد من حريق "بوتليغ فاير" ليلاً بالقرب من بلاي، أوريغون الأمركية في 16 يوليو/ تموز 2021.
أدخنة تتصاعد من حريق بوتليغ فاير ليلاً بالقرب من بلاي، أوريغون الأمركية في 16 يوليو/ تموز 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / Payton Bruni
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اندلع حريق هائل، فجر اليوم الثلاثاء، في ميناء جرزونة في ولاية بنزرت شمالي تونس، وأتى على كامل محتويات إحدى ورش النجارة هناك.
جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "نسمة" الخاصة عن رئيس فرقة الحماية المدنية في جرزونة، عبد الحميد السحباني.
واندلع الحريق حوالي الساعة الرابعة والنصف فجرا، وتم استدعاء فرقة الحماية المدنية في جرزونة، الأمر الذي انتهى بالسيطرة على النيران، ومنع تسربها إلى الورش المجاورة.
وبحسب السحباني، كانت الورشة "تحتوي على مواد ساائلة سريعة الالتهاب وزيوت بالإضافة إلى كميات كبيرة من الخشب أتت عليها النيران بالكامل".
ولم تعرف بعد أسباب الحريق، الذي لم يخلف أي خسائر في الأرواح، وفق المصدر ذاته.
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