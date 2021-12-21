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https://arabic.sputniknews.com/20211221/حفتر-يلتقي-باشاغا-ومعيتيق-في-بنغازي-1054413524.html
حفتر يلتقي باشاغا ومعيتيق في بنغازي
حفتر يلتقي باشاغا ومعيتيق في بنغازي
التقى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، كل من وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق في بنغازي. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T14:38+0000
2021-12-21T14:38+0000
2021-12-21T14:38+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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ذكرت ذلك قناة "ليبيا الأحرار" اليوم الثلاثاء، بصفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وذلك بعدما ذكر تقرير في وقت سابق اليوم أن المرشحين الرئاسيين الثلاثة سيعقدون اجتماعا مشتركا لبحث مصير الانتخابات.وفي تدوينة سابقة نشرت القناة مقطع فيديو قالت إنه يرصد لحظة وصول باشاغا ومعيتيق إلى بنغازي.ونقلت "سبوتنيك" عن مصادر في وقت سابق اليوم، أن الهدف من اللقاء هو إنهاء القطيعة بين مصراته (غرب ليبيا) والمنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن بعض المرشحين من مناطق أخرى يشاركون في اللقاء.يذكر أنه كان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي تحظي بدعم دولي ورعاية من الأمم المتحدة.لكن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة حتى يتم تسوية بعض المسائل القانونية.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/ليبيا-لقاء-بين-3-مرشحين-للرئاسة-لبحث-مصير-الانتخابات-1054394611.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
حفتر يلتقي باشاغا ومعيتيق في بنغازي
التقى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، كل من وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق في بنغازي.
ذكرت ذلك قناة "ليبيا الأحرار" اليوم الثلاثاء، بصفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وذلك بعدما ذكر تقرير في وقت سابق اليوم أن
المرشحين الرئاسيين الثلاثة
سيعقدون اجتماعا مشتركا لبحث مصير الانتخابات.
وفي تدوينة سابقة نشرت القناة مقطع فيديو قالت إنه يرصد لحظة وصول باشاغا ومعيتيق إلى بنغازي.
ونقلت "
سبوتنيك
" عن مصادر في وقت سابق اليوم، أن الهدف من اللقاء هو إنهاء القطيعة بين مصراته (غرب ليبيا) والمنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن بعض المرشحين من مناطق أخرى يشاركون في اللقاء.
يذكر أنه كان من المفترض
إجراء الانتخابات الرئاسية
الليبية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي تحظي بدعم دولي ورعاية من الأمم المتحدة.
لكن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة حتى يتم تسوية بعض المسائل القانونية.