https://arabic.sputniknews.com/20211221/دبلوماسي-روسي-هناك-احتمال-للتوصل-إلى-تفاهم-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-الضمانات-الأمنية--1054394858.html

دبلوماسي روسي: هناك احتمال للتوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية

دبلوماسي روسي: هناك احتمال للتوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية

أعلن رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري وضبط التسلح، كونستانتين غافريلوف، أن هناك إمكانية للتوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات... 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T07:28+0000

2021-12-21T07:28+0000

2021-12-21T07:29+0000

روسيا

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في وقت سابق، قالت وزارة الخارجية إن المقترحات الأمنية الروسية المقدمة إلى الولايات المتحدة لم تهدئ مخاوف واشنطن.وقال غافريلوف في بث مباشر على "يوتيوب": "أعتقد أنه كان رد الفعل الأساسي... أي رد الفعل الأول على القرار غير متوقع بشأن ترشيح هذه المشاريع: المعاهدات والاتفاقيات. أعتقد، بعد كل شيء، أن الناتو وواشنطن يدركان جيدًا عن ماذا يدور الحديث، وهم يحللون".وأضاف: "وأعتقد أنه من الممكن حتى أن تبدأ المفاوضات. وقد بدأت بالفعل شيئًا فشيئًا، وهناك بالفعل اتصالات بين (المساعد الرئاسي الروسي - محرر) يوري أوشاكوف ومستشار الرئيس الأمريكي. وقد أعلن كل من (الأمين العام لحلف الناتو) ستولتنبرغ و(المتحدث باسم الخارجية الأمريكية) برايس عن تقييمات مختلفة تمامًا. لكن، كما فهمنا، فإن التوصل إلى اتفاق حول اتفاقية - أمر يفضل الصمت وهناك فرص للترويج لشيء ما بشكل كافٍ وبشروط حقيقية. آمل ذلك".في 17 ديسمبر/كانون الأول، نشرت وزارة الخارجية الروسية مسودة المعاهدة مع الولايات المتحدة والاتفاقية مع الناتو بشأن الضمانات الأمنية. وقد تم بالفعل نقل الوثائق إلى واشنطن وحلفائها. تقترح إحدى نقاط المشروع أن يقدم الناتو ضمانات بأن الحلف لن يتوسع في أراضي أوكرانيا. كما قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إذا لم يستجب الناتو والولايات المتحدة لمطلب روسيا بضمانات أمنية، فقد يؤدي ذلك إلى جولة جديدة من المواجهة.

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روسيا