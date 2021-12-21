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https://arabic.sputniknews.com/20211221/رئيس-قناة-السويس-رغم-التحديات-بلغ-إجمالي-إيرادات-عبور-السفن--61-مليار-دولار-خلال-2021-1054413796.html
رئيس قناة السويس: رغم التحديات بلغ إجمالي إيرادات عبور السفن 6.1 مليار دولار خلال 2021
رئيس قناة السويس: رغم التحديات بلغ إجمالي إيرادات عبور السفن 6.1 مليار دولار خلال 2021
قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن الهيئة حققت منذ يناير الماضي وحتى اليوم إيرادات قدرها 6.1 مليار دولار. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T14:33+0000
2021-12-21T14:36+0000
قناة السويس
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وأوضح ربيع، خلال لقائه وفد برلماني في مقر الهيئة، اليوم الثلاثاء، أن "القناة تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها الطموحة للتطوير".ولفت إلى أنه نتيجة لذلك "بدأت الهيئة في جني ثماره من خلال تزايد حصيلة الإيرادات المحققة خلال العام الجاري لمستوى غير مسبوق وذلك على الرغم من التحديات المختلفة".وأشار رئيس الهيئة إلى أنه وفقا، لإحصائيات الملاحة بالقناة فمنذ شهر يناير وحتى اليوم عبر القناة نحو 20033 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.23 مليار طن، محققة إجمالي إيرادات قدرها 6.1 مليار دولار.وشدد ربيع على أن الهيئة لديها استراتيجية للتطوير تعتمد بشكل كبير على استمرار مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة.
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قناة السويس

رئيس قناة السويس: رغم التحديات بلغ إجمالي إيرادات عبور السفن 6.1 مليار دولار خلال 2021

14:33 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 14:36 GMT 21.12.2021)
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالسفن العالقة في قناة السويس أثناء جنوح سفينة إيفرغيفن
السفن العالقة في قناة السويس أثناء جنوح سفينة إيفرغيفن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن الهيئة حققت منذ يناير الماضي وحتى اليوم إيرادات قدرها 6.1 مليار دولار.
وأوضح ربيع، خلال لقائه وفد برلماني في مقر الهيئة، اليوم الثلاثاء، أن "القناة تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها الطموحة للتطوير".
ولفت إلى أنه نتيجة لذلك "بدأت الهيئة في جني ثماره من خلال تزايد حصيلة الإيرادات المحققة خلال العام الجاري لمستوى غير مسبوق وذلك على الرغم من التحديات المختلفة".
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه وفقا، لإحصائيات الملاحة بالقناة فمنذ شهر يناير وحتى اليوم عبر القناة نحو 20033 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.23 مليار طن، محققة إجمالي إيرادات قدرها 6.1 مليار دولار.
وشدد ربيع على أن الهيئة لديها استراتيجية للتطوير تعتمد بشكل كبير على استمرار مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة.
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