https://arabic.sputniknews.com/20211221/رغم-تأكيد-كاف-إقامتها-في-موعدها-أزمة-جديدة-تهدد-بطولة-كأس-أمم-أفريقيا--1054397901.html

رغم تأكيد "كاف" إقامتها في موعدها... أزمة جديدة تهدد بطولة كأس أمم أفريقيا

رغم تأكيد "كاف" إقامتها في موعدها... أزمة جديدة تهدد بطولة كأس أمم أفريقيا

نشبت أزمة جديدة قد تعرقل إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون، بموعدها المقرر، بعد ساعات من إعلان رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس... 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T09:22+0000

2021-12-21T09:22+0000

2021-12-21T09:22+0000

كأس الأمم الأفريقية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102360/44/1023604425_0:258:4939:3036_1920x0_80_0_0_690f36ca46a18635a576a1a452ccd9af.jpg

وقال موقع "كاميرون أكتو"، إن "العمال والموظفين في ملعب "أوليمبي" الذي يفترض أن يشهد افتتاح البطولة، أعلنوا الإضراب"، مشيرا إلى أنهم يعملون في شركات متعاقدة مع مجموعة "ماجيل" المسؤولة عن الإنشاءات.وأعلن الموظفون والعمال حالة الإضراب، أمس الاثنين، حيث كان الموعد المقرر السابق هو الخميس المقبل 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مشيرين إلى أن هذا التغيير جاء بسبب قرار إدارة الشركات بتقديم العطلة اعتبارا من يوم الأربعاء 22 ديسمبر.جاء ذلك في وقت حسم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، الجدل المثار حول إقامة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.وقال موتسيبي، خلال تواجده في ملعب أوليمبي بالكاميرون، إن "النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام في موعدها المحدد مسبقًا دون تغيير، بداية من يوم التاسع من يناير/ كانون الثاني، وحتى السادس من فبراير/ شباط 2022".وأضاف: "سأكون هنا في الكاميرون يوم 7 يناير مع زوجتي وأولادي في كأس الأمم الأفريقية التي تبدأ في 9 يناير"، متابعا: "رسالتي في نهاية الجمعية العمومية الماضية بالقاهرة، كانت أننا سنلتقي بعد أسابيع قليلة في الكاميرون".وأحاطت الشكوك بإقامة بطولة كأس أمم أفريقيا بسبب رفض الأندية الأوروبية التخلي عن لاعبيها الأفارقة، فضلا عن الوضع الأمني المتوتر في الكاميرون، وتأخر إتمام بعض الاستعدادات.ومن المفترض أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا خلال الفترة بين 9 يناير، و6 فبراير من عام 2022.

https://arabic.sputniknews.com/20211220/سيحل-العديد-من-المشكلات-إنفانتينو-يقدم-مقترحا-بشأن-كأس-أمم-أفريقيا-لكرة-القدم-1054389055.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

كأس الأمم الأفريقية