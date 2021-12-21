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https://arabic.sputniknews.com/20211221/رغم-تأكيد-كاف-إقامتها-في-موعدها-أزمة-جديدة-تهدد-بطولة-كأس-أمم-أفريقيا--1054397901.html
رغم تأكيد "كاف" إقامتها في موعدها... أزمة جديدة تهدد بطولة كأس أمم أفريقيا
رغم تأكيد "كاف" إقامتها في موعدها... أزمة جديدة تهدد بطولة كأس أمم أفريقيا
نشبت أزمة جديدة قد تعرقل إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون، بموعدها المقرر، بعد ساعات من إعلان رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T09:22+0000
2021-12-21T09:22+0000
كأس الأمم الأفريقية
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وقال موقع "كاميرون أكتو"، إن "العمال والموظفين في ملعب "أوليمبي" الذي يفترض أن يشهد افتتاح البطولة، أعلنوا الإضراب"، مشيرا إلى أنهم يعملون في شركات متعاقدة مع مجموعة "ماجيل" المسؤولة عن الإنشاءات.وأعلن الموظفون والعمال حالة الإضراب، أمس الاثنين، حيث كان الموعد المقرر السابق هو الخميس المقبل 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مشيرين إلى أن هذا التغيير جاء بسبب قرار إدارة الشركات بتقديم العطلة اعتبارا من يوم الأربعاء 22 ديسمبر.جاء ذلك في وقت حسم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، الجدل المثار حول إقامة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.وقال موتسيبي، خلال تواجده في ملعب أوليمبي بالكاميرون، إن "النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام في موعدها المحدد مسبقًا دون تغيير، بداية من يوم التاسع من يناير/ كانون الثاني، وحتى السادس من فبراير/ شباط 2022".وأضاف: "سأكون هنا في الكاميرون يوم 7 يناير مع زوجتي وأولادي في كأس الأمم الأفريقية التي تبدأ في 9 يناير"، متابعا: "رسالتي في نهاية الجمعية العمومية الماضية بالقاهرة، كانت أننا سنلتقي بعد أسابيع قليلة في الكاميرون".وأحاطت الشكوك بإقامة بطولة كأس أمم أفريقيا بسبب رفض الأندية الأوروبية التخلي عن لاعبيها الأفارقة، فضلا عن الوضع الأمني المتوتر في الكاميرون، وتأخر إتمام بعض الاستعدادات.ومن المفترض أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا خلال الفترة بين 9 يناير، و6 فبراير من عام 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/سيحل-العديد-من-المشكلات-إنفانتينو-يقدم-مقترحا-بشأن-كأس-أمم-أفريقيا-لكرة-القدم-1054389055.html
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كأس الأمم الأفريقية

رغم تأكيد "كاف" إقامتها في موعدها... أزمة جديدة تهدد بطولة كأس أمم أفريقيا

09:22 GMT 21.12.2021
© AP Photo / Andrew Harnikالكاميرون الفقيرة
الكاميرون الفقيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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نشبت أزمة جديدة قد تعرقل إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون، بموعدها المقرر، بعد ساعات من إعلان رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، إقامة البطولة في موعدها.
وقال موقع "كاميرون أكتو"، إن "العمال والموظفين في ملعب "أوليمبي" الذي يفترض أن يشهد افتتاح البطولة، أعلنوا الإضراب"، مشيرا إلى أنهم يعملون في شركات متعاقدة مع مجموعة "ماجيل" المسؤولة عن الإنشاءات.
جياني إنفانتينو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
"سيحل العديد من المشكلات"... إنفانتينو يقدم اقتراحا بشأن كأس أمم أفريقيا لكرة القدم
أمس, 20:27 GMT
وأعلن الموظفون والعمال حالة الإضراب، أمس الاثنين، حيث كان الموعد المقرر السابق هو الخميس المقبل 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مشيرين إلى أن هذا التغيير جاء بسبب قرار إدارة الشركات بتقديم العطلة اعتبارا من يوم الأربعاء 22 ديسمبر.
جاء ذلك في وقت حسم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، الجدل المثار حول إقامة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.
وقال موتسيبي، خلال تواجده في ملعب أوليمبي بالكاميرون، إن "النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام في موعدها المحدد مسبقًا دون تغيير، بداية من يوم التاسع من يناير/ كانون الثاني، وحتى السادس من فبراير/ شباط 2022".
وأضاف: "سأكون هنا في الكاميرون يوم 7 يناير مع زوجتي وأولادي في كأس الأمم الأفريقية التي تبدأ في 9 يناير"، متابعا: "رسالتي في نهاية الجمعية العمومية الماضية بالقاهرة، كانت أننا سنلتقي بعد أسابيع قليلة في الكاميرون".
وأحاطت الشكوك بإقامة بطولة كأس أمم أفريقيا بسبب رفض الأندية الأوروبية التخلي عن لاعبيها الأفارقة، فضلا عن الوضع الأمني المتوتر في الكاميرون، وتأخر إتمام بعض الاستعدادات.
ومن المفترض أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا خلال الفترة بين 9 يناير، و6 فبراير من عام 2022.
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