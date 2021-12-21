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رقاقة تحت الجلد لتخزين جواز التلقيح ضد كورونا... فيديو
رقاقة تحت الجلد لتخزين جواز التلقيح ضد كورونا... فيديو
تمكنت شركة سويدية من تطوير رقاقة دقيقة يمكن استخدامها لتخزين بيانات جواز التلقيح ضد فيروس "كورونا" تحت الجلد. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T13:49+0000
2021-12-21T13:49+0000
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علوم
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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البرطيانية، فإن التقنية تسمح للمستخدم بالحصول على شهادة "كوفيد19″، التي تشير إلى تلقي حاملها اللقاح ضد فيروس كورونا، على الذراع أو في أماكن أخرى من الجسد مثل الإبهام أو السبابة.كما أوضحت الشركة السويدية، أن الرقاقة تستخدم جهاز تقنية NFC (اتصال قريب المدى) للتواصل مع أي هاتف ذكي متوافق قريب.وبشأن إجراء وضع الرقاقة، أكدت الشركة أنه بسيط للغاية ولا يتضمن سوى شق صغير، لأن الرقاقة لا تتعدى حجم حبة الأرز، كما يمكن أيضا إزالتها بسهولة عند الرغبة.وأوضح مقطع فيديو نشرته الشركة السويدية كيفية عمل الجهاز، حيث يتصل تلقائيا بأقرب هاتف مزود باتصال NFC، وبعد ذلك تظهر شهادة التلقيح على الشاشة الطرفية مع الوثائق اللازمة لتقديمها إلى السلطات الصحية، والتي يتم قراءة محتواها عن طريق ماسح تردد الراديوRFID "تحديد الهوية بموجات الراديو".وأشارت الشركة إلى أن التكنولوجيا المستخدمة بغرض تخزين بيانات جواز التلقيح ضد فيروس كورونا، يمكن تطبيقها خلال السنوات المقبلة في أنواع أخرى من الأغراض.
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مجتمع, علوم

رقاقة تحت الجلد لتخزين جواز التلقيح ضد كورونا... فيديو

13:49 GMT 21.12.2021
© REUTERS / Kim Kyung Hoon / Reutersرقاقة
رقاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Kim Kyung Hoon / Reuters
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تمكنت شركة سويدية من تطوير رقاقة دقيقة يمكن استخدامها لتخزين بيانات جواز التلقيح ضد فيروس "كورونا" تحت الجلد.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البرطيانية، فإن التقنية تسمح للمستخدم بالحصول على شهادة "كوفيد19″، التي تشير إلى تلقي حاملها اللقاح ضد فيروس كورونا، على الذراع أو في أماكن أخرى من الجسد مثل الإبهام أو السبابة.
كما أوضحت الشركة السويدية، أن الرقاقة تستخدم جهاز تقنية NFC (اتصال قريب المدى) للتواصل مع أي هاتف ذكي متوافق قريب.
وبشأن إجراء وضع الرقاقة، أكدت الشركة أنه بسيط للغاية ولا يتضمن سوى شق صغير، لأن الرقاقة لا تتعدى حجم حبة الأرز، كما يمكن أيضا إزالتها بسهولة عند الرغبة.
وأوضح مقطع فيديو نشرته الشركة السويدية كيفية عمل الجهاز، حيث يتصل تلقائيا بأقرب هاتف مزود باتصال NFC، وبعد ذلك تظهر شهادة التلقيح على الشاشة الطرفية مع الوثائق اللازمة لتقديمها إلى السلطات الصحية، والتي يتم قراءة محتواها عن طريق ماسح تردد الراديوRFID "تحديد الهوية بموجات الراديو".
وأشارت الشركة إلى أن التكنولوجيا المستخدمة بغرض تخزين بيانات جواز التلقيح ضد فيروس كورونا، يمكن تطبيقها خلال السنوات المقبلة في أنواع أخرى من الأغراض.
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