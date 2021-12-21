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زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
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زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، منطقة جنوبي ولاية ألاسكا الأمريكية. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
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وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) إن الزلزال وقع على عمق 125 كيلومترا.وقال نظام التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة إنه لم يكن هناك تحذير من حدوث موجات مد بعد الزلزال.
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زلزال

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

22:56 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 23:16 GMT 21.12.2021)
© REUTERS / Nathaniel Wilderآثار زلزال في ألاسكا - 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
آثار زلزال في ألاسكا - 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Nathaniel Wilder
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ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، منطقة جنوبي ولاية ألاسكا الأمريكية.
وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) إن الزلزال وقع على عمق 125 كيلومترا.
وقال نظام التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة إنه لم يكن هناك تحذير من حدوث موجات مد بعد الزلزال.
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