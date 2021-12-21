سبيس إكس تزود "دراغون" بإمدادات لوجستية
© Sputnik . NASA / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق مركبة "سبيس إكس" والتي تحمل اسم "كرو دراغون" عن طريق صاروخ "فالكون 9"، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، الولايات المتحدة 16 نوفمبر 2020
© Sputnik . NASA/
زوّدت شركة "سبيس إكس" للفضاء، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مركبتها الفضائية "دراغون" بحمولة تحوي إمدادات مختلفة عن طريق صاروخها القابل للتعديل "فالكون9".
ونشرت "سبيس إكس" عبر موقعها في تويتر أنها "نفذت 94% من جميع المهام هذا العام بواسطة أسطولها من معززات الصواريخ المدارية التي أثبتت كفاءتها".
ونشرت الشركة في تغريدة منفصلة: "انفصلت مركبة "دراغون" بنجاح وهي تحلق الآن بحرية وتطير نحو محطة الفضاء الدولية، وهي محملة بالمعلومات والإمدادات، ومكافآت فترة العطلات على متنها لرواد الفضاء في وكالة ناسا".
Stage separation confirmed! The @SpaceX Dragon is now floating freely and flying toward the @Space_Station with science, supplies, and holiday treats aboard for the @NASA_Astronauts. pic.twitter.com/ncOPLLXNgd— NASA (@NASA) December 21, 2021
تتميز مركبة دراغون الفضائية بأنها "قادرة على حمل ما يصل إلى 7 ركاب من وإلى مدار الأرض، وهي المركبة الفضائية الوحيدة التي تطير حاليًا والقادرة على إعادة كميات كبيرة من البضائع إلى الأرض، وهي أول مركبة فضائية خاصة تنقل البشر إلى المحطة الفضائية الدولية"، حسب تعبير الموقع الرسمي لـ"سبيس إكس".
Falcon 9’s 31st and final launch of 2021 pic.twitter.com/Va0JITgwZx— SpaceX (@SpaceX) December 21, 2021
ويعتبر "فالكون 9" حسب سبيس إكس، صاروخًا قابلًا لإعادة الاستخدام، وتم تصميمه وتصنيعه بواسطة الشركة من أجل النقل الموثوق والآمن للأشخاص والحمولات إلى مدار الأرض، كما يعد فالكون 9 هو أول صاروخ قابل لإعادة الاستخدام من الدرجة المدارية في العالم، وتسمح قابلية إعادة الاستخدام للشركة بتعديل أغلى أجزاء الصاروخ، مما يؤدي بدوره إلى خفض تكلفة الوصول إلى الفضاء".