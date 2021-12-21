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سبيس إكس تزود "دراغون" بإمدادات لوجستية
سبيس إكس تزود "دراغون" بإمدادات لوجستية
زوّدت شركة "سبيس إكس" للفضاء، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مركبتها الفضائية "دراغون" بحمولة تحوي إمدادات مختلفة عن طريق صاروخها القابل للتعديل... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T13:28+0000
2021-12-21T13:28+0000
العالم
الفضاء
سبيس إكس
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ونشرت "سبيس إكس" عبر موقعها في تويتر أنها "نفذت 94% من جميع المهام هذا العام بواسطة أسطولها من معززات الصواريخ المدارية التي أثبتت كفاءتها".ونشرت الشركة في تغريدة منفصلة: "انفصلت مركبة "دراغون" بنجاح وهي تحلق الآن بحرية وتطير نحو محطة الفضاء الدولية، وهي محملة بالمعلومات والإمدادات، ومكافآت فترة العطلات على متنها لرواد الفضاء في وكالة ناسا".تتميز مركبة دراغون الفضائية بأنها "قادرة على حمل ما يصل إلى 7 ركاب من وإلى مدار الأرض، وهي المركبة الفضائية الوحيدة التي تطير حاليًا والقادرة على إعادة كميات كبيرة من البضائع إلى الأرض، وهي أول مركبة فضائية خاصة تنقل البشر إلى المحطة الفضائية الدولية"، حسب تعبير الموقع الرسمي لـ"سبيس إكس".ويعتبر "فالكون 9" حسب سبيس إكس، صاروخًا قابلًا لإعادة الاستخدام، وتم تصميمه وتصنيعه بواسطة الشركة من أجل النقل الموثوق والآمن للأشخاص والحمولات إلى مدار الأرض، كما يعد فالكون 9 هو أول صاروخ قابل لإعادة الاستخدام من الدرجة المدارية في العالم، وتسمح قابلية إعادة الاستخدام للشركة بتعديل أغلى أجزاء الصاروخ، مما يؤدي بدوره إلى خفض تكلفة الوصول إلى الفضاء".
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العالم, الفضاء, سبيس إكس

سبيس إكس تزود "دراغون" بإمدادات لوجستية

13:28 GMT 21.12.2021
© Sputnik . NASA / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق مركبة "سبيس إكس" والتي تحمل اسم "كرو دراغون" عن طريق صاروخ "فالكون 9"، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، الولايات المتحدة 16 نوفمبر 2020
إطلاق مركبة سبيس إكس والتي تحمل اسم كرو دراغون عن طريق صاروخ فالكون 9، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، الولايات المتحدة 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Sputnik . NASA
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زوّدت شركة "سبيس إكس" للفضاء، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مركبتها الفضائية "دراغون" بحمولة تحوي إمدادات مختلفة عن طريق صاروخها القابل للتعديل "فالكون9".
ونشرت "سبيس إكس" عبر موقعها في تويتر أنها "نفذت 94% من جميع المهام هذا العام بواسطة أسطولها من معززات الصواريخ المدارية التي أثبتت كفاءتها".
ونشرت الشركة في تغريدة منفصلة: "انفصلت مركبة "دراغون" بنجاح وهي تحلق الآن بحرية وتطير نحو محطة الفضاء الدولية، وهي محملة بالمعلومات والإمدادات، ومكافآت فترة العطلات على متنها لرواد الفضاء في وكالة ناسا".
تتميز مركبة دراغون الفضائية بأنها "قادرة على حمل ما يصل إلى 7 ركاب من وإلى مدار الأرض، وهي المركبة الفضائية الوحيدة التي تطير حاليًا والقادرة على إعادة كميات كبيرة من البضائع إلى الأرض، وهي أول مركبة فضائية خاصة تنقل البشر إلى المحطة الفضائية الدولية"، حسب تعبير الموقع الرسمي لـ"سبيس إكس".
ويعتبر "فالكون 9" حسب سبيس إكس، صاروخًا قابلًا لإعادة الاستخدام، وتم تصميمه وتصنيعه بواسطة الشركة من أجل النقل الموثوق والآمن للأشخاص والحمولات إلى مدار الأرض، كما يعد فالكون 9 هو أول صاروخ قابل لإعادة الاستخدام من الدرجة المدارية في العالم، وتسمح قابلية إعادة الاستخدام للشركة بتعديل أغلى أجزاء الصاروخ، مما يؤدي بدوره إلى خفض تكلفة الوصول إلى الفضاء".
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