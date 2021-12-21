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شويغو: القوات الروسية في سوريا هي الضامن الرئيسي للسلام في البلاد
شويغو: القوات الروسية في سوريا هي الضامن الرئيسي للسلام في البلاد
أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات الروسية في سوريا هي الضامن الرئيسي للسلام في البلاد. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T11:17+0000
2021-12-21T11:36+0000
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال شويغو في اجتماع موسع لقادة وزارة الدفاع بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء: "تبقى مجموعة القوات الروسية هي الضامن الرئيسي لحفظ السلام في سوريا، وتم تقديم المساعدة للقيادة السورية عندما تأزم الوضع صيفا، جنوبي البلاد، وبمشاركة مباشرة من مستشارينا تمكنا من تفادي إراقة الدماء واستقرار الأوضاع في محافظة درعا".وتابع أنه "منذ بداية المهمة العسكرية الروسية في سوريا، عاد أكثر من 2.3 مليون مواطن سوري إلى منازلهم ونفذ العسكريون الروس أكثر من ثلاثة آلاف عملية إنسانية وتم تسليم أكثر من خمسة آلاف طن من المواد، كما قدم الطاقم الطبي العسكري المساعدة لـ 132 ألف مدني".في غضون ذلك، أعرب مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، اليوم الثلاثاء، عن "قلقه إزاء زيادة نشاط التنظيمات الإرهابية في سوريا، بما فيها تنظيم"داعش" الإرهابي ( المحظور في روسيا والعديد من الدول)، موضحا أن نشاط التنظيمات ازداد في جميع أنحاء سوريا تقريبًا، وليس في شمال البلاد فقط".وفي سؤال حول الوضع في شمال سوريا، قال لافرنتييف: "نحن نعمل عن كثب مع زملائنا الأتراك لتصحيح الوضع في الشمال والشمال الغربي، وخاصة في منطقة خفض التصعيد في إدلب. بالطبع، لم يتم الوفاء بجميع التزامات الجانب التركي حتى الآن، لكننا نرى رغبتهم النشطة في تسهيل هذه العملية".وأعرب عن قلقه من تفعيل التنظيمات الإرهابية الآن، وتنشيط تنظيم "داعش"، والأعمال الاستفزازية التي يتم اتخاذها ضد ممثلي القوات الأمنية في الجيش الوطني.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/لافرنتييف-قلقون-إزاء-زيادة-نشاط-التنظيمات-الإرهابية-في-سوريا-1054392857.html
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روسيا

شويغو: القوات الروسية في سوريا هي الضامن الرئيسي للسلام في البلاد

11:17 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 11:36 GMT 21.12.2021)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات الروسية في سوريا هي الضامن الرئيسي للسلام في البلاد.
موسكو- سبوتنيك. وقال شويغو في اجتماع موسع لقادة وزارة الدفاع بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء: "تبقى مجموعة القوات الروسية هي الضامن الرئيسي لحفظ السلام في سوريا، وتم تقديم المساعدة للقيادة السورية عندما تأزم الوضع صيفا، جنوبي البلاد، وبمشاركة مباشرة من مستشارينا تمكنا من تفادي إراقة الدماء واستقرار الأوضاع في محافظة درعا".
وتابع أنه "منذ بداية المهمة العسكرية الروسية في سوريا، عاد أكثر من 2.3 مليون مواطن سوري إلى منازلهم ونفذ العسكريون الروس أكثر من ثلاثة آلاف عملية إنسانية وتم تسليم أكثر من خمسة آلاف طن من المواد، كما قدم الطاقم الطبي العسكري المساعدة لـ 132 ألف مدني".
في غضون ذلك، أعرب مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، اليوم الثلاثاء، عن "قلقه إزاء زيادة نشاط التنظيمات الإرهابية في سوريا، بما فيها تنظيم"داعش" الإرهابي ( المحظور في روسيا والعديد من الدول)، موضحا أن نشاط التنظيمات ازداد في جميع أنحاء سوريا تقريبًا، وليس في شمال البلاد فقط".
الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، 30 يوليو 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
لافرنتييف: قلقون إزاء زيادة نشاط التنظيمات الإرهابية في سوريا
04:46 GMT
وفي سؤال حول الوضع في شمال سوريا، قال لافرنتييف: "نحن نعمل عن كثب مع زملائنا الأتراك لتصحيح الوضع في الشمال والشمال الغربي، وخاصة في منطقة خفض التصعيد في إدلب. بالطبع، لم يتم الوفاء بجميع التزامات الجانب التركي حتى الآن، لكننا نرى رغبتهم النشطة في تسهيل هذه العملية".

وأضاف: "سنحاول وضع خطوات للتوصل إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين رئيسي روسيا وتركيا في آذار/مارس 2020. هناك أسس ومتطلبات مسبقة لذلك، والأهم أن هناك رغبة في مواصلة العمل في هذا الاتجاه. ومحاولة التأكد من أن التنظيمات الإرهابية التي لا تزال على أراضي إدلب، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام، أن لا تحول هذه المنطقة إلى منطقة استقرار لنفسها، مستغلةً المدنيين في هذه المنطقة لهذا الغرض. هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها نحو 3 ملايين نسمة، هم الذين يحتاجون إلى المساعدة".

وأعرب عن قلقه من تفعيل التنظيمات الإرهابية الآن، وتنشيط تنظيم "داعش"، والأعمال الاستفزازية التي يتم اتخاذها ضد ممثلي القوات الأمنية في الجيش الوطني.
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