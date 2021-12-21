https://arabic.sputniknews.com/20211221/شويغو-القوات-الروسية-في-سوريا-هي-الضامن-الرئيسي-للسلام-في-البلاد--1054404472.html

شويغو: القوات الروسية في سوريا هي الضامن الرئيسي للسلام في البلاد

شويغو: القوات الروسية في سوريا هي الضامن الرئيسي للسلام في البلاد

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات الروسية في سوريا هي الضامن الرئيسي للسلام في البلاد. 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T11:17+0000

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روسيا

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موسكو- سبوتنيك. وقال شويغو في اجتماع موسع لقادة وزارة الدفاع بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء: "تبقى مجموعة القوات الروسية هي الضامن الرئيسي لحفظ السلام في سوريا، وتم تقديم المساعدة للقيادة السورية عندما تأزم الوضع صيفا، جنوبي البلاد، وبمشاركة مباشرة من مستشارينا تمكنا من تفادي إراقة الدماء واستقرار الأوضاع في محافظة درعا".وتابع أنه "منذ بداية المهمة العسكرية الروسية في سوريا، عاد أكثر من 2.3 مليون مواطن سوري إلى منازلهم ونفذ العسكريون الروس أكثر من ثلاثة آلاف عملية إنسانية وتم تسليم أكثر من خمسة آلاف طن من المواد، كما قدم الطاقم الطبي العسكري المساعدة لـ 132 ألف مدني".في غضون ذلك، أعرب مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، اليوم الثلاثاء، عن "قلقه إزاء زيادة نشاط التنظيمات الإرهابية في سوريا، بما فيها تنظيم"داعش" الإرهابي ( المحظور في روسيا والعديد من الدول)، موضحا أن نشاط التنظيمات ازداد في جميع أنحاء سوريا تقريبًا، وليس في شمال البلاد فقط".وفي سؤال حول الوضع في شمال سوريا، قال لافرنتييف: "نحن نعمل عن كثب مع زملائنا الأتراك لتصحيح الوضع في الشمال والشمال الغربي، وخاصة في منطقة خفض التصعيد في إدلب. بالطبع، لم يتم الوفاء بجميع التزامات الجانب التركي حتى الآن، لكننا نرى رغبتهم النشطة في تسهيل هذه العملية".وأعرب عن قلقه من تفعيل التنظيمات الإرهابية الآن، وتنشيط تنظيم "داعش"، والأعمال الاستفزازية التي يتم اتخاذها ضد ممثلي القوات الأمنية في الجيش الوطني.

https://arabic.sputniknews.com/20211221/لافرنتييف-قلقون-إزاء-زيادة-نشاط-التنظيمات-الإرهابية-في-سوريا-1054392857.html

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روسيا