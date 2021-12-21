شويغو: تم الانتهاء من اختبارات الطائرة المسيرة "ألتيوس-رو"

وقال شويغو في اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير: "تم الانتهاء من اختبارات الطائرة المسيرة التي تحلق لفترة طويلة "ألتيوس-رو"، وبدأت عمليات تسليم أنظمة الاستطلاع والهجوم إينوخوديتس وفوربوست".كما أكد شويغو أن حصة الأسلحة الحديثة في الثالوث النووي لروسيا نمت إلى رقم قياسي تاريخي وبلغت 89.1%.والثالوث النووي يتكون من ثلاثة مكونات: طيران استراتيجي، وصواريخ باليستية عابرة للقارات، وغواصات حاملات صواريخ.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن اختبارات الطائرة المسيرة "ألتيوس-رو" التي تحلق لفترة طويلة قد اكتملت، وبدأت عمليات تسليم أنظمة الاستطلاع والهجوم "إينوخوديتس" و"فوربوست" للجيش.
وقال شويغو في اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير: "تم الانتهاء من اختبارات الطائرة المسيرة التي تحلق لفترة طويلة "ألتيوس-رو"، وبدأت عمليات تسليم أنظمة الاستطلاع والهجوم إينوخوديتس وفوربوست".
كما أكد شويغو أن حصة الأسلحة الحديثة في الثالوث النووي لروسيا نمت إلى رقم قياسي تاريخي وبلغت 89.1%.
والثالوث النووي يتكون من ثلاثة مكونات: طيران استراتيجي، وصواريخ باليستية عابرة للقارات، وغواصات حاملات صواريخ.