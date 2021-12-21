تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211221/شويغو-تم-الانتهاء-من-اختبارات-الطائرة-المسيرة-ألتيوس-رو-1054408132.html
شويغو: تم الانتهاء من اختبارات الطائرة المسيرة "ألتيوس-رو"
شويغو: تم الانتهاء من اختبارات الطائرة المسيرة "ألتيوس-رو"
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن اختبارات الطائرة المسيرة "ألتيوس-رو" التي تحلق لفترة طويلة قد اكتملت، وبدأت عمليات تسليم أنظمة الاستطلاع والهجوم... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T12:57+0000
2021-12-21T12:58+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1050061324_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_aa67ae4fd582d719581001da699e71c9.jpg
وقال شويغو في اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير: "تم الانتهاء من اختبارات الطائرة المسيرة التي تحلق لفترة طويلة "ألتيوس-رو"، وبدأت عمليات تسليم أنظمة الاستطلاع والهجوم إينوخوديتس وفوربوست".كما أكد شويغو أن حصة الأسلحة الحديثة في الثالوث النووي لروسيا نمت إلى رقم قياسي تاريخي وبلغت 89.1%.والثالوث النووي يتكون من ثلاثة مكونات: طيران استراتيجي، وصواريخ باليستية عابرة للقارات، وغواصات حاملات صواريخ.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1050061324_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_d5f9125958667abc5b4fc3a4111b4e2d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

شويغو: تم الانتهاء من اختبارات الطائرة المسيرة "ألتيوس-رو"

12:57 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 12:58 GMT 21.12.2021)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن اختبارات الطائرة المسيرة "ألتيوس-رو" التي تحلق لفترة طويلة قد اكتملت، وبدأت عمليات تسليم أنظمة الاستطلاع والهجوم "إينوخوديتس" و"فوربوست" للجيش.
وقال شويغو في اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير: "تم الانتهاء من اختبارات الطائرة المسيرة التي تحلق لفترة طويلة "ألتيوس-رو"، وبدأت عمليات تسليم أنظمة الاستطلاع والهجوم إينوخوديتس وفوربوست".
كما أكد شويغو أن حصة الأسلحة الحديثة في الثالوث النووي لروسيا نمت إلى رقم قياسي تاريخي وبلغت 89.1%.
والثالوث النووي يتكون من ثلاثة مكونات: طيران استراتيجي، وصواريخ باليستية عابرة للقارات، وغواصات حاملات صواريخ.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:15 GMTالخارجية الأمريكية: مستعدون لمناقشة مقترحات روسيا الأمنية لكن بعضها "غير مقبول"
14:06 GMTالمئات يفاجئون قوات الشرطة باقتحام البرلمان الروماني احتجاجا على إجراءات كورونا
14:04 GMTمسؤول في "أنصار الله": مطار صنعاء لم يستخدم لأغراض عسكرية ونحترم المواثيق الدولية
13:55 GMTالسيسي يستقبل المنفي ويؤكد له دعم مصر الكامل لكل ما يحقق المصلحة العليا لليبيا
13:52 GMTالأمين العام "للناتو": أعتزم الدعوة لعقد اجتماع مع مجلس حلف الأطلسي - روسيا في أقرب وقت
13:49 GMTرقاقة تحت الجلد لتخزين جواز التلقيح ضد كورونا... فيديو
13:43 GMTتقرير: تل أبيب تقاضي 3 شركات إسرائيلية صدرت صواريخ كروز إلى الصين دون تصريح
13:41 GMTأهم 5 منتجات جديدة للتكنولوجيا الروسية في عام 2021... فيديو وصور
13:39 GMTالحكومة اللبنانية تفشل في الاجتماع من جديد... القوات الأمريكية تنسحب من العراق خلال أيام
13:37 GMTمصدر لسبوتنيك: تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا والمجلس الرئاسي يقدم مبادرة جديدة
13:28 GMTسبيس إكس تزود "دراغون" بإمدادات لوجستية
13:25 GMTتركيا وقطر تسيطران على شرق آسيا من البوابة الأفغانية
13:23 GMTالبابا فرنسيس في رسالة سلام: انفقوا الكثير على التعليم وليس الأسلحة
13:22 GMTللمرة الأولى... أسعار الغاز في أوروبا تصل لهذا الرقم القياسي
13:20 GMT"ظلم وإهانة"... جورج قرداحي يكشف عن مفاجآت صدمته وينتقد "المتوددين للسعودية"
13:16 GMTالمفوضية الأوروبية تقر مدة صلاحية شهادات التطعيم للسفر بـ9 أشهر
13:14 GMTبسبب استخدامها القوة ضد اللاجئين… هل تسعى المنظمات الدولية لفرض عقوبات ضد بولندا؟
13:12 GMTبعد استهداف طائرات التحالف له... صنعاء بلا مطار
13:08 GMTتركيا تعلن تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور
13:07 GMTالدفاع الروسية تعلن تشكيل أول فوج من مقاتلات "ميغ-31" مزودة بصواريخ "كينجال"