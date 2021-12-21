ضجة في مدينة إسرائيلية بعد اكتشاف جزء من صاروخ على سطح مبنى

وهرع خبراء المتفجرات إلى المكان، لفحص جزء من الصاروخ الذي تم إطلاقه من قطاع غزة خلال العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل في مايو/آيار الماضي تحت اسم "حارس الأسوار"، بحسب قناة "كان" الرسمية والقناة السابعة.وفي 10 مايو الماضي، اندلعت مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة التي أطلقت على إسرائيل ما يزيد عن 4 آلاف قذيفة صاروخية.وفي 21 من الشهر ذاته، أفضت وساطة مصرية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد سقوط مئات القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني ونحو 14 قتيلا في إسرائيل.
قالت وسائل إعلام عبرية إنه تم إخلاء مبنى سكني في مدينة أشدود جنوبي إسرائيل، بعد العثور على جزء من صاروخ.
وهرع خبراء المتفجرات إلى المكان، لفحص جزء من الصاروخ الذي تم إطلاقه من قطاع غزة خلال العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل في مايو/آيار الماضي تحت اسم "حارس الأسوار"، بحسب قناة "كان" الرسمية والقناة السابعة.
מבנה באשדוד פונה, לאחר שעל הגג אותר פריט חשוד, ככל הנראה חלק של רקטה ממבצע שומר חומות. חבלן משטרתי במקום@pozailov1