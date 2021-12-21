https://arabic.sputniknews.com/20211221/عادة-واحدة-يمكنها-خفض-الكوليسترول-في-الدم-بعد-سن-الـ-50-1054397368.html

عادة واحدة يمكنها خفض الكوليسترول في الدم بعد سن الـ 50

عادة واحدة يمكنها خفض الكوليسترول في الدم بعد سن الـ 50

قالت خبيرة تغذية إن هناك عادة واحدة هي الأفضل لخفض مستويات الكوليسترول في الجسم بعد سن الخمسين. 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T08:49+0000

2021-12-21T08:49+0000

2021-12-21T08:49+0000

الصحة

أمراض القلب

السكتة الدماغية

الكوليسترول

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وبحسب إيمي جودسون، مؤلفة كتاب "دليل التغذية الرياضية"، عندما ندخل في عمر الخمسين سيتغير جسمنا بعدة طرق، أبرزها احتمال ارتفاع مستويات الكوليسترول، وفق Eat This, Not That.وأشارت إلى أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على زيادة الكوليسترول مثل النظام الغذائي والتدخين والتمارين الرياضية والوراثة، إضافة إلى العمر الذي يلعب دورا أيضا.وكشفت أن أفضل عادات الأكل التي يمكنك اتباعها لخفض الكوليسترول بعد الخمسين هي تضمين الألياف القابلة للذوبان في نظامك الغذائي.وتضيف فيما يتعلق بأنواع الأطعمة التي يجب تناولها: "الشوفان وأي شيء مصنوع من دقيق الشوفان، والفواكه حيث يمكنك تناول القشرة، والفاصولياء والبذور والمكسرات مثل اللوز، تتصدر المأكولات الغنية بالألياف القابلة للذوبان".وقالت إنه "يمكن تناول دقيق الشوفان في وجبة الإفطار، واللوز والتفاح في وقت الوجبة الخفيفة، ورش البذور في الزبادي، وإضافة الفاصوليا إلى وعاء في وقت العشاء".وبحسب خبيرة التغذية يتعين علينا تناول 25 إلى 38 غراما من الألياف يوميا، على أن يكون 5 إلى 10 غرامات منها تأتي من الألياف القابلة للذوبان.ويمكن أن تؤدي زيادة معدلات الكوليسترول في الدم، إلى حدوث أضرار جسيمة للقلب عن طريق سد الشرايين بالرواسب الدهنية، ما قد يؤدي في النهاية لخطر الإصابة بأمراض القلب القاتلة مثل النوبة القلبية أو أمراض القلب التاجية أو حتى السكتة الدماغية.

https://arabic.sputniknews.com/20190111/أطعمة-ألياف-الصحة-أمراض-خطير-1038157219.html

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الصحة, أمراض القلب, السكتة الدماغية, الكوليسترول