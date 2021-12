عادة واحدة يمكنها خفض الكوليسترول في الدم بعد سن الـ 50

وبحسب إيمي جودسون، مؤلفة كتاب "دليل التغذية الرياضية"، عندما ندخل في عمر الخمسين سيتغير جسمنا بعدة طرق، أبرزها احتمال ارتفاع مستويات الكوليسترول، وفق Eat This, Not That