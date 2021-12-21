عمر السومة يقود الأهلي السعودي لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين... فيديو

وتغلب "الأهلي" السعودي على نظيره "الفيصلي" بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي.وفي ريمونتادا مثيرة، نجح الأهلي في إعادة المباراة لصالحه، بعدما كان متأخرا بهدف، ليتعادل وبعدها يحرز الهدف القاتل لعمر السومة، ويخطف فوزا قاتلا ومهما في اللحظات الأخيرة.وافتتح النادي الفيصلي التسجيل في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، عن طريق محترفه رومان أمالفيتانو، لينتهى الشوط الأول بتأخر الأهلي، صاحب الأرض بهدف نظيف، ولكن نجح الأخير في الدقيقة 63 من عمر المباراة إحراز هدف التعادل، عن طريق لاعبه، دانكلير.وقبل نهاية المباراة بدقيقتين فقط، نجح المحترف السوري عمر السومة، في تسجيل هدف التقدم لفريق الأهلي، لينقل فريقه إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الملك.
وافتتح النادي الفيصلي التسجيل في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، عن طريق محترفه رومان أمالفيتانو، لينتهى الشوط الأول بتأخر الأهلي، صاحب الأرض بهدف نظيف، ولكن نجح الأخير في الدقيقة 63 من عمر المباراة إحراز هدف التعادل، عن طريق لاعبه، دانكلير.
وقبل نهاية المباراة بدقيقتين فقط، نجح المحترف السوري عمر السومة، في تسجيل هدف التقدم لفريق الأهلي، لينقل فريقه إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الملك.