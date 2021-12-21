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https://arabic.sputniknews.com/20211221/عمر-السومة-يقود-الأهلي-السعودي-لربع-نهائي-كأس-خادم-الحرمين-الشريفين-فيديو-1054427649.html
عمر السومة يقود الأهلي السعودي لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين... فيديو
عمر السومة يقود الأهلي السعودي لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين... فيديو
تمكن اللاعب الدولي السوري عمر السومة من قيادة فريقه "الأهلي" السعودي لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما أحرز هدف ناديه القاتل في مرمى "الفيصلي". 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T20:24+0000
2021-12-21T20:24+0000
كأس خادم الحرمين
عمر السومة
السعودية
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وتغلب "الأهلي" السعودي على نظيره "الفيصلي" بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي.وفي ريمونتادا مثيرة، نجح الأهلي في إعادة المباراة لصالحه، بعدما كان متأخرا بهدف، ليتعادل وبعدها يحرز الهدف القاتل لعمر السومة، ويخطف فوزا قاتلا ومهما في اللحظات الأخيرة.وافتتح النادي الفيصلي التسجيل في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، عن طريق محترفه رومان أمالفيتانو، لينتهى الشوط الأول بتأخر الأهلي، صاحب الأرض بهدف نظيف، ولكن نجح الأخير في الدقيقة 63 من عمر المباراة إحراز هدف التعادل، عن طريق لاعبه، دانكلير.وقبل نهاية المباراة بدقيقتين فقط، نجح المحترف السوري عمر السومة، في تسجيل هدف التقدم لفريق الأهلي، لينقل فريقه إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الملك.
السعودية
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كأس خادم الحرمين, عمر السومة, السعودية

عمر السومة يقود الأهلي السعودي لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين... فيديو

20:24 GMT 21.12.2021
© AFP 2021 / -عمر السومة لاعب النادي الأهلي السعودي والمنتخب السوري لكرة القدم
عمر السومة لاعب النادي الأهلي السعودي والمنتخب السوري لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / -
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تمكن اللاعب الدولي السوري عمر السومة من قيادة فريقه "الأهلي" السعودي لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما أحرز هدف ناديه القاتل في مرمى "الفيصلي".
وتغلب "الأهلي" السعودي على نظيره "الفيصلي" بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي.
وفي ريمونتادا مثيرة، نجح الأهلي في إعادة المباراة لصالحه، بعدما كان متأخرا بهدف، ليتعادل وبعدها يحرز الهدف القاتل لعمر السومة، ويخطف فوزا قاتلا ومهما في اللحظات الأخيرة.
وافتتح النادي الفيصلي التسجيل في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، عن طريق محترفه رومان أمالفيتانو، لينتهى الشوط الأول بتأخر الأهلي، صاحب الأرض بهدف نظيف، ولكن نجح الأخير في الدقيقة 63 من عمر المباراة إحراز هدف التعادل، عن طريق لاعبه، دانكلير.
وقبل نهاية المباراة بدقيقتين فقط، نجح المحترف السوري عمر السومة، في تسجيل هدف التقدم لفريق الأهلي، لينقل فريقه إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الملك.
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