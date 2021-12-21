غواصة روسية تطلق صاروخا باليستيا من بحر اليابان ليصيب هدفا على مسافة ألف كيلو متر... فيديو

وجاء في بيان الأسطول: "قامت أحدث الغواصات العاملة بالديزل والكهرباء بتروبافلوسك-كامتشاتسكي في مياه بحر اليابان بإطلاق صاروخ باليستي من منظومة "كاليبر"، ليصيب هدفا أرضيا في إقليم خاباروفسك [في الشرق الأقصى]، حيث تجاوز مدى الإطلاق أكثر من 1000 كيلومتر".وأضاف الأسطول: "مباشرة قبل الإطلاق، قامت الغواصة بمناورة تكتيكية للخروج السري إلى منطقة المهمة". تم توفير دعم إطلاق الصواريخ من قبل السفن، وكذلك الطائرات والطائرات المسيرة التابعة للطيران البحري لأسطول المحيط الهادئ. وصلت الغواصة "بتروبافلوفسك -كامتشاتسكي"، كجزء من مفرزة السفن التي كانت تنتقل من بحر البلطيق، إلى القاعدة الرئيسية لأسطول المحيط الهادئ في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
أعلن المكتب الإعلامي لأسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الثلاثاء، إطلاق صاروخ باليستي من طراز "كاليبر" من غواصة تعمل بالديزل والكهرباء من بحر اليابان ليصيب هدفا على الأرض على مسافة ألف كيلومتر.
وجاء في بيان الأسطول: "قامت أحدث الغواصات العاملة بالديزل والكهرباء بتروبافلوسك-كامتشاتسكي في مياه بحر اليابان بإطلاق صاروخ باليستي من منظومة "كاليبر"، ليصيب هدفا أرضيا في إقليم خاباروفسك [في الشرق الأقصى]، حيث تجاوز مدى الإطلاق أكثر من 1000 كيلومتر".
وأضاف الأسطول: "مباشرة قبل الإطلاق، قامت الغواصة بمناورة تكتيكية للخروج السري إلى منطقة المهمة". تم توفير دعم إطلاق الصواريخ من قبل السفن، وكذلك الطائرات والطائرات المسيرة التابعة للطيران البحري لأسطول المحيط الهادئ.
وصلت الغواصة "بتروبافلوفسك -كامتشاتسكي"، كجزء من مفرزة السفن التي كانت تنتقل من بحر البلطيق، إلى القاعدة الرئيسية لأسطول المحيط الهادئ في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.