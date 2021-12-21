تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211221/غوتيريش-لا-يحق-للمسؤولين-اللبنانيين-تعطيل-العمل-1054422994.html
غوتيريش: لا يحق للمسؤولين اللبنانيين تعطيل العمل
غوتيريش: لا يحق للمسؤولين اللبنانيين تعطيل العمل
صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن المسؤولين في لبنان لا يحق لهم تعطيل العمل في البلاد. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T18:20+0000
2021-12-21T18:26+0000
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1046616726_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fbcc5725550928200fcc4ae9798bdb75.jpg
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي ببيروت في ختام زيارته إلى لبنان إنه حض المسؤولين على العمل معا لإجراء الإصلاحات المطلوبة والالتزام بالشفافية.وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن المسؤولين "لا يحق لهم تعطيل العمل". ‏وتابع المسؤول الأممي: "لا بد من عقد انتخابات نيابية حرة ونزيهة لتكون فرصة للشعب لنقل أصواته".وقال إن القوات الدولية في لبنان "اليونيفيل" تحتاج للوصول إلى كل النقاط ضمن نطاق عملها".وأكد غوتيريش أنه "من الضروري استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة تعاف وتعبئة المجتمع الدولي ولكن على المسؤولين تحمّل المسؤولية".واعتبر أن الدعم الدولي أمر هام للبنان واستقراره، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لها "مبادرات كثيرة لتعبئة المجتمع الدولي لتأمين مساعدات إلى لبنان".وأضاف غوتيريش: "لكن المجتمع الدولي لن يستجيب طالما لم ير عددا من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ووضع خطة تعاف".وتابع: "الأزمة الاقتصادية في لبنان هي أزمة عميقة ونحن نشهد أزمة تغذية".وعن ملف النازحين السوريين في لبنان وعودتهم إلى سوريا، قال: "الوضع في ‎سوريا ما زال غير مستقر ومن الصعب أن نرى السوريين يعودون إلى بلدهم".وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد وصل بيروت يوم الأحد الماضي في زيارة "تضامن" مع لبنان وشعبه.والتقى غوتيريش عدد من المسؤولين اللبنانيين ووضع إكليلا على نصب شهداء انفجار مرفأ بيروت، وزار عددا من المناطق اللبنانية وتفقد قوات اليونيفيل العاملة في لبنان.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/حاكم-مصرف-لبنان-يحدد-عدد-المليارات-التي-يمكنها-تحريك-الاقتصاد-واستعادة-الثقة-1054400472.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1046616726_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b2a4cf3fbb7256926f808359767f7ef0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, لبنان

غوتيريش: لا يحق للمسؤولين اللبنانيين تعطيل العمل

18:20 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 18:26 GMT 21.12.2021)
© REUTERS / United Nationsاجتماع الدورة الـ 75 للجمعية العامة، الأمم المتحدة 22 سبتمبر 2020
اجتماع الدورة الـ 75 للجمعية العامة، الأمم المتحدة 22 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / United Nations
تابعنا عبر
صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن المسؤولين في لبنان لا يحق لهم تعطيل العمل في البلاد.
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي ببيروت في ختام زيارته إلى لبنان إنه حض المسؤولين على العمل معا لإجراء الإصلاحات المطلوبة والالتزام بالشفافية.
حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
حاكم مصرف لبنان يحدد عدد المليارات التي يمكنها تحريك الاقتصاد واستعادة الثقة
10:03 GMT
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن المسؤولين "لا يحق لهم تعطيل العمل". ‏وتابع المسؤول الأممي: "لا بد من عقد انتخابات نيابية حرة ونزيهة لتكون فرصة للشعب لنقل أصواته".
وقال إن القوات الدولية في لبنان "اليونيفيل" تحتاج للوصول إلى كل النقاط ضمن نطاق عملها".
وأكد غوتيريش أنه "من الضروري استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة تعاف وتعبئة المجتمع الدولي ولكن على المسؤولين تحمّل المسؤولية".
واعتبر أن الدعم الدولي أمر هام للبنان واستقراره، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لها "مبادرات كثيرة لتعبئة المجتمع الدولي لتأمين مساعدات إلى لبنان".
وأضاف غوتيريش: "لكن المجتمع الدولي لن يستجيب طالما لم ير عددا من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ووضع خطة تعاف".
وتابع: "الأزمة الاقتصادية في لبنان هي أزمة عميقة ونحن نشهد أزمة تغذية".
وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة قال المسؤول الأممي: "سوف نسهّل إجراء انتخابات نيابية حرّة ونزيهة لإتاحة مشاركة كل اللبنانيين". وأكد دعمه لإجراء "تحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت بطريقة حرّة وشفافة".
وعن ملف النازحين السوريين في لبنان وعودتهم إلى سوريا، قال: "الوضع في ‎سوريا ما زال غير مستقر ومن الصعب أن نرى السوريين يعودون إلى بلدهم".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد وصل بيروت يوم الأحد الماضي في زيارة "تضامن" مع لبنان وشعبه.
والتقى غوتيريش عدد من المسؤولين اللبنانيين ووضع إكليلا على نصب شهداء انفجار مرفأ بيروت، وزار عددا من المناطق اللبنانية وتفقد قوات اليونيفيل العاملة في لبنان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:45 GMTإصابة فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية دهس على حاجز عسكري إسرائيلي
18:38 GMTهل يتجه الرئيس التونسي نحو اعتماد نظام الحكم القاعدي؟
18:33 GMTما هي تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية سمية الألفي؟
18:31 GMTبيع أول رسالة نصية للجوال في التاريخ مقابل 120 ألف دولار
18:23 GMTميريام فارس تحسم حقيقة الخلاف مع شيرين عبد الوهاب
18:20 GMTغوتيريش: لا يحق للمسؤولين اللبنانيين تعطيل العمل
18:14 GMTالخارجية الإسبانية تستدعي القائم بأعمال سفارة المغرب
18:07 GMTزيلينسكي يعلن أنه مستعد للاتصال ببوتين لحل المشاكل المعقدة بين موسكو وكييف
17:55 GMTالولايات المتحدة تسجل أقل نمو سكاني منذ تأسيسها
17:46 GMTالاتحاد الدولي للفروسية يكشف سبب إيقاف الفارس المصري محمد طلعت لمدة عامين
17:27 GMTمنظمة الصحة العالمية تقر لقاحا جديدا مضادا لكورونا
17:24 GMTتونس تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام المقبل
17:21 GMTأول حالة وفاة بـ"أوميكرون" في إسرائيل
17:12 GMTالتحالف العربي: مستعدون لنقل الإغاثة الإنسانية من نقاط الوصول إلى الداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة
17:09 GMTالقوات التركية تقصف بالمدفعية قرية أبو راسين في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا
17:06 GMTالأمم المتحدة تعلق على التوترات المسلحة في العاصمة الليبية
17:00 GMTالتحالف: الحوثيون أغلقوا مطار صنعاء أمام رحلات المنظمات الدولية منذ الأحد
16:54 GMTقرار جديد من المحكمة بشأن قضية زيادة نفقة توأم الفنانة زينة
16:53 GMTبوتين يطلع شولتس على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية
16:50 GMTليفربول يعلن إيقاف روبرتسون 3 مباريات