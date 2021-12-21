غوتيريش: لا يحق للمسؤولين اللبنانيين تعطيل العمل

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي ببيروت في ختام زيارته إلى لبنان إنه حض المسؤولين على العمل معا لإجراء الإصلاحات المطلوبة والالتزام بالشفافية.وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن المسؤولين "لا يحق لهم تعطيل العمل". وتابع المسؤول الأممي: "لا بد من عقد انتخابات نيابية حرة ونزيهة لتكون فرصة للشعب لنقل أصواته".وقال إن القوات الدولية في لبنان "اليونيفيل" تحتاج للوصول إلى كل النقاط ضمن نطاق عملها".وأكد غوتيريش أنه "من الضروري استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة تعاف وتعبئة المجتمع الدولي ولكن على المسؤولين تحمّل المسؤولية".واعتبر أن الدعم الدولي أمر هام للبنان واستقراره، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لها "مبادرات كثيرة لتعبئة المجتمع الدولي لتأمين مساعدات إلى لبنان".وأضاف غوتيريش: "لكن المجتمع الدولي لن يستجيب طالما لم ير عددا من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ووضع خطة تعاف".وتابع: "الأزمة الاقتصادية في لبنان هي أزمة عميقة ونحن نشهد أزمة تغذية".وعن ملف النازحين السوريين في لبنان وعودتهم إلى سوريا، قال: "الوضع في سوريا ما زال غير مستقر ومن الصعب أن نرى السوريين يعودون إلى بلدهم".وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد وصل بيروت يوم الأحد الماضي في زيارة "تضامن" مع لبنان وشعبه.والتقى غوتيريش عدد من المسؤولين اللبنانيين ووضع إكليلا على نصب شهداء انفجار مرفأ بيروت، وزار عددا من المناطق اللبنانية وتفقد قوات اليونيفيل العاملة في لبنان.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن المسؤولين "لا يحق لهم تعطيل العمل". وتابع المسؤول الأممي: "لا بد من عقد انتخابات نيابية حرة ونزيهة لتكون فرصة للشعب لنقل أصواته".
وقال إن القوات الدولية في لبنان "اليونيفيل" تحتاج للوصول إلى كل النقاط ضمن نطاق عملها".
وأكد غوتيريش أنه "من الضروري استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة تعاف وتعبئة المجتمع الدولي ولكن على المسؤولين تحمّل المسؤولية".
واعتبر أن الدعم الدولي أمر هام للبنان واستقراره، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لها "مبادرات كثيرة لتعبئة المجتمع الدولي لتأمين مساعدات إلى لبنان".
وأضاف غوتيريش: "لكن المجتمع الدولي لن يستجيب طالما لم ير عددا من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ووضع خطة تعاف".
وتابع: "الأزمة الاقتصادية في لبنان هي أزمة عميقة ونحن نشهد أزمة تغذية".
وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة قال المسؤول الأممي: "سوف نسهّل إجراء انتخابات نيابية حرّة ونزيهة لإتاحة مشاركة كل اللبنانيين". وأكد دعمه لإجراء "تحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت بطريقة حرّة وشفافة".
وعن ملف النازحين السوريين في لبنان وعودتهم إلى سوريا، قال: "الوضع في سوريا ما زال غير مستقر ومن الصعب أن نرى السوريين يعودون إلى بلدهم".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد وصل بيروت يوم الأحد الماضي في زيارة "تضامن" مع لبنان وشعبه.
والتقى غوتيريش عدد من المسؤولين اللبنانيين ووضع إكليلا على نصب شهداء انفجار مرفأ بيروت، وزار عددا من المناطق اللبنانية وتفقد قوات اليونيفيل العاملة في لبنان.