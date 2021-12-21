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https://arabic.sputniknews.com/20211221/قرار-جديدة-من-المحكمة-بشأن-قضية-زيادة-نفقة-توأم-الفنانة-زينة-1054420493.html
قرار جديدة من المحكمة بشأن قضية زيادة نفقة توأم الفنانة زينة
قرار جديدة من المحكمة بشأن قضية زيادة نفقة توأم الفنانة زينة
أصدرت محكمة مصرية قرارا جديدا بشأن قضية زيادة نفقة توأم الفنانة زينة وذلك بعد رفض دعوى الفنان أحمد عز، التي كان يطالب فيها بتحويل الطفلين إلى مدرسة تكاليفها... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T16:54+0000
2021-12-21T16:54+0000
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أخبار الفنانين في مصر
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ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن محكمة مستأنف الأسرة في مدينة نصر، أجلت نظر دعوى الفنانة زينة ضد أحمد عز، التي تطالب بزيادة نفقة توأمها إلى 22 مارس/ أذار المقبل.ورفضت محكمة الأمور الوقتية في محكمة الأسرة بمدينة نصر، دعوى مقامة من أحمد عز، لتحويل الطفلين من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى لتقليل المصاريف.يذكر أن زينة أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بمصروفات دراسية لطفليها من الفنان أحمد عز وقدم محاميها حصرا بأجور الفنان المصري وممتلكات.وقررت محكمة الأسرة بمدينة نصر قبول استئناف زينة ضد الفنان أحمد عز لزيادة نفقة طفليهما من 20 إلى 30 ألف جنيه.
https://arabic.sputniknews.com/20210826/تأجيل-طلب-أحمد-عز-في-نقل-طفليه-من-المدارس-الخاصة-1049946651.html
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منوعات, أخبار الفنانين في مصر
قرار جديدة من المحكمة بشأن قضية زيادة نفقة توأم الفنانة زينة 16:54 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 16:55 GMT 21.12.2021)
أصدرت محكمة مصرية قرارا جديدا بشأن قضية زيادة نفقة توأم الفنانة زينة وذلك بعد رفض دعوى الفنان أحمد عز، التي كان يطالب فيها بتحويل الطفلين إلى مدرسة تكاليفها منخفضة.
ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن محكمة مستأنف الأسرة في مدينة نصر، أجلت نظر دعوى
الفنانة زينة
ضد أحمد عز، التي تطالب بزيادة نفقة توأمها إلى 22 مارس/ أذار المقبل.
ورفضت محكمة الأمور الوقتية في محكمة الأسرة بمدينة نصر، دعوى مقامة من أحمد عز،
لتحويل الطفلين من المدرسة
البريطانية إلى مدرسة أخرى لتقليل المصاريف.
يذكر أن زينة أقامت
دعوى قضائية
تطالب فيها بمصروفات دراسية لطفليها من الفنان أحمد عز وقدم محاميها حصرا بأجور الفنان المصري وممتلكات.
وقررت محكمة الأسرة بمدينة نصر قبول استئناف زينة ضد الفنان أحمد عز لزيادة نفقة طفليهما من 20 إلى 30 ألف جنيه.