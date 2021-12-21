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قرار جديدة من المحكمة بشأن قضية زيادة نفقة توأم الفنانة زينة
قرار جديدة من المحكمة بشأن قضية زيادة نفقة توأم الفنانة زينة
أصدرت محكمة مصرية قرارا جديدا بشأن قضية زيادة نفقة توأم الفنانة زينة وذلك بعد رفض دعوى الفنان أحمد عز، التي كان يطالب فيها بتحويل الطفلين إلى مدرسة تكاليفها... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T16:54+0000
2021-12-21T16:55+0000
منوعات
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ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن محكمة مستأنف الأسرة في مدينة نصر، أجلت نظر دعوى الفنانة زينة ضد أحمد عز، التي تطالب بزيادة نفقة توأمها إلى 22 مارس/ أذار المقبل.ورفضت محكمة الأمور الوقتية في محكمة الأسرة بمدينة نصر، دعوى مقامة من أحمد عز، لتحويل الطفلين من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى لتقليل المصاريف.يذكر أن زينة أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بمصروفات دراسية لطفليها من الفنان أحمد عز وقدم محاميها حصرا بأجور الفنان المصري وممتلكات.وقررت محكمة الأسرة بمدينة نصر قبول استئناف زينة ضد الفنان أحمد عز لزيادة نفقة طفليهما من 20 إلى 30 ألف جنيه.
https://arabic.sputniknews.com/20210826/تأجيل-طلب-أحمد-عز-في-نقل-طفليه-من-المدارس-الخاصة-1049946651.html
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منوعات, أخبار الفنانين في مصر

قرار جديدة من المحكمة بشأن قضية زيادة نفقة توأم الفنانة زينة

16:54 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 16:55 GMT 21.12.2021)
© AFP 2021 / AMR AHMADالفنانة المصرية زينة
الفنانة المصرية زينة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / AMR AHMAD
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أصدرت محكمة مصرية قرارا جديدا بشأن قضية زيادة نفقة توأم الفنانة زينة وذلك بعد رفض دعوى الفنان أحمد عز، التي كان يطالب فيها بتحويل الطفلين إلى مدرسة تكاليفها منخفضة.
ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن محكمة مستأنف الأسرة في مدينة نصر، أجلت نظر دعوى الفنانة زينة ضد أحمد عز، التي تطالب بزيادة نفقة توأمها إلى 22 مارس/ أذار المقبل.
ورفضت محكمة الأمور الوقتية في محكمة الأسرة بمدينة نصر، دعوى مقامة من أحمد عز، لتحويل الطفلين من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى لتقليل المصاريف.
الممثل المصري أحمد عز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2021
تأجيل طلب أحمد عز في نقل طفليه من المدارس الخاصة
26 أغسطس, 13:48 GMT
يذكر أن زينة أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بمصروفات دراسية لطفليها من الفنان أحمد عز وقدم محاميها حصرا بأجور الفنان المصري وممتلكات.
وقررت محكمة الأسرة بمدينة نصر قبول استئناف زينة ضد الفنان أحمد عز لزيادة نفقة طفليهما من 20 إلى 30 ألف جنيه.
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