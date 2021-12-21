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https://arabic.sputniknews.com/20211221/كاسحة-الجليد-الروسية-سيبيريا-التي-تعمل-بالطاقة-النووية-تجتاز-الاختبارات-1054397788.html
كاسحة الجليد الروسية "سيبيريا" التي تعمل بالطاقة النووية تجتاز الاختبارات
كاسحة الجليد الروسية "سيبيريا" التي تعمل بالطاقة النووية تجتاز الاختبارات
أكملت أول كاسحة جليد تعمل بالطاقة النووية من المشروع 22220 "سيبيريا" برنامج تجارب المصانع البحرية، والتي تم خلالها إجراء فحص نهائي لجميع أنظمتها، وعادت إلى... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T09:10+0000
2021-12-21T09:10+0000
رصد عسكري
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وقالت الخدمة الصحفية لمصنع "بالتزافود": "أجرى فريق التكليف بالمصنع فحصًا نهائيًا لأنظمة وآليات السفينة أثناء خروج السفينة في المنطقة المائية لخليج فنلندا، والتي استمرت أكثر من أسبوع بقليل، وفحص العيوب التي تم الكشف عنها في المرحلة الأولى من الاختبار".وأضافت: "الآن، ترسو سفينة سيبيريا التي تعمل بالطاقة النووية في رصيف حوض بناء السفن في البلطيق.. يقوم فريق التسليم وطاقم السفينة بإعداد طلب للمرور إلى مورمانسك. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على عملية تسليم كاسحة الجليد للعميل في نهاية هذا العام. سيتم رفع العلم على متن السفينة التي تعمل بالطاقة النووية في أوائل عام 2022".كاسحة الجليد النووية "سيبيريا" هي ثاني سفينة من مشروع 22220 تم بناؤها في حوض بناء السفن في البلطيق. أقيم حفل تدشينها في 26 مايو/آيار 2015. تم الإطلاق في 22 سبتمبر/أيلول 2017. بالإضافة إلى "سيبيريا"، تقوم الشركة ببناء ثلاث سفن أخرى تعمل بالطاقة النووية للمشروع - كاسحات الجليد "أورال" و"ياقوتيا" و"تشوكوتكا".تعد كاسحات الجليد النووية من المشروع 22220 بقدرة 60 ميغاوات حاليًا الأكبر والأقوى في العالم. هناك حاجة إليها لضمان القيادة الروسية في القطب الشمالي. يبلغ طول السفينة 173.3 مترا وعرضها 34 مترا والإزاحة 33.5 ألف طن. ستكون كاسحات الجليد هذه قادرة على الإبحار في قوافل السفن في ظروف القطب الشمالي، واختراق الجليد الذي يصل سمكه إلى ثلاثة أمتار، وستوفر إرشادًا للسفن التي تحتوي على الهيدروكربونات من حقول شبه جزيرة يامال وجيدان ومن رصيف بحر كارا إلى أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
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رصد عسكري

كاسحة الجليد الروسية "سيبيريا" التي تعمل بالطاقة النووية تجتاز الاختبارات

09:10 GMT 21.12.2021
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كاسحة جليد روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
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أكملت أول كاسحة جليد تعمل بالطاقة النووية من المشروع 22220 "سيبيريا" برنامج تجارب المصانع البحرية، والتي تم خلالها إجراء فحص نهائي لجميع أنظمتها، وعادت إلى رصيف حوض بناء السفن في البلطيق في سانت بطرسبرغ، حيث سوف تستعد للانتقال إلى مورمانسك لتسليمها إلى العميل، شركة "روساتوم" الحكومية.
وقالت الخدمة الصحفية لمصنع "بالتزافود": "أجرى فريق التكليف بالمصنع فحصًا نهائيًا لأنظمة وآليات السفينة أثناء خروج السفينة في المنطقة المائية لخليج فنلندا، والتي استمرت أكثر من أسبوع بقليل، وفحص العيوب التي تم الكشف عنها في المرحلة الأولى من الاختبار".
وأضافت: "الآن، ترسو سفينة سيبيريا التي تعمل بالطاقة النووية في رصيف حوض بناء السفن في البلطيق.. يقوم فريق التسليم وطاقم السفينة بإعداد طلب للمرور إلى مورمانسك. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على عملية تسليم كاسحة الجليد للعميل في نهاية هذا العام. سيتم رفع العلم على متن السفينة التي تعمل بالطاقة النووية في أوائل عام 2022".
كاسحة الجليد النووية "سيبيريا" هي ثاني سفينة من مشروع 22220 تم بناؤها في حوض بناء السفن في البلطيق. أقيم حفل تدشينها في 26 مايو/آيار 2015. تم الإطلاق في 22 سبتمبر/أيلول 2017. بالإضافة إلى "سيبيريا"، تقوم الشركة ببناء ثلاث سفن أخرى تعمل بالطاقة النووية للمشروع - كاسحات الجليد "أورال" و"ياقوتيا" و"تشوكوتكا".
تعد كاسحات الجليد النووية من المشروع 22220 بقدرة 60 ميغاوات حاليًا الأكبر والأقوى في العالم. هناك حاجة إليها لضمان القيادة الروسية في القطب الشمالي. يبلغ طول السفينة 173.3 مترا وعرضها 34 مترا والإزاحة 33.5 ألف طن. ستكون كاسحات الجليد هذه قادرة على الإبحار في قوافل السفن في ظروف القطب الشمالي، واختراق الجليد الذي يصل سمكه إلى ثلاثة أمتار، وستوفر إرشادًا للسفن التي تحتوي على الهيدروكربونات من حقول شبه جزيرة يامال وجيدان ومن رصيف بحر كارا إلى أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
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