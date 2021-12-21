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كيف تحمي نفسك من الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟
كيف تحمي نفسك من الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟
قدمت وزارة الصحة المصرية، مجموعة من النصائح للحماية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T19:08+0000
2021-12-21T19:10+0000
وزارة الصحة المصرية
ارتفاع ضغط الدم
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جاء هذا في "فيديوجراف" نشرته وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، بحسابها على "فيسبوك".ونصحت الوزارة بتقليل كمية ملح الطعام التي يتم تناولها على مدار اليوم إلى أقل من 5 غرامات.كما نصحت وزارة الصحة بتناول المزيد من الخضروات والفواكه على مدار اليوم، وممارسة النشاط البدني بانتظام.وحذرت وزارة الصحة من تدخين التبغ ومن الإكثار من تعاطي المشروبات الكحولية لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم.وتضمنت نصائح الوزارة كذلك، الحد من تناول الأطعمة المليئة بالدهون المشبعة، والحد من الإجهاد النفسي، وعلاج ارتفاع ضغط الدم.
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وزارة الصحة المصرية, ارتفاع ضغط الدم

كيف تحمي نفسك من الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟

19:08 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 19:10 GMT 21.12.2021)
© Fotolia / Andrei Tsalkoقياس ضغط الدم
قياس ضغط الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Fotolia / Andrei Tsalko
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قدمت وزارة الصحة المصرية، مجموعة من النصائح للحماية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
جاء هذا في "فيديوجراف" نشرته وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، بحسابها على "فيسبوك".
ونصحت الوزارة بتقليل كمية ملح الطعام التي يتم تناولها على مدار اليوم إلى أقل من 5 غرامات.
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كما نصحت وزارة الصحة بتناول المزيد من الخضروات والفواكه على مدار اليوم، وممارسة النشاط البدني بانتظام.
وحذرت وزارة الصحة من تدخين التبغ ومن الإكثار من تعاطي المشروبات الكحولية لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
وتضمنت نصائح الوزارة كذلك، الحد من تناول الأطعمة المليئة بالدهون المشبعة، والحد من الإجهاد النفسي، وعلاج ارتفاع ضغط الدم.
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