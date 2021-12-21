لأول مرة... بندقية روسية جديدة تتيح لمستخدميها اختيار العيار المناسب... صور

وخرجت البندقية المميزة إلى حيز الوجود تحت اسم DXL-5. وأوضح رئيس مصنع "لوبايف آرمس"، فلاديسلاف لوبايف، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن أهم ما يميز بندقية DXL-5 إمكانية استخدام الخراطيش من عيارين مختلفين، عيار 12,7 х 99 ملم وهو عيار الخراطيش التي تنتجها الدول الأجنبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وعيار 12,7 х99 ملم، وهو عيار الخارطيش التي تنتجها روسيا. ويختار مطلق النار ما يناسبه ويقوم بتركيب الماسورة المناسبة لأحد العيارين.وأشار إلى أن إمكانية استخدام الأعيرة المختلفة تدعم فرص تصدير البندقية التي تخضع للاختبار في روسيا حاليًا إلى الخارج.ونوه إلى "أننا أول مَن أتاح لمطلق النار فرصة تغيير الماسورة لإطلاق ما يختاره من أعيرة نارية".وثمة ميزة مهمة أخرى تتعلق بكثافة النيران وتزيد دقة البندقية. ولفت صانع بندقية DXL-5 إلى أنها تفوق نظيرتها الأمريكية Barret دقةً بأربع مرات. كما تتفوق بندقية DXL-5 على نظيرتها الأمريكية من حيث المدى المجدي: نحو 2300 متر مقابل 1800 متر مدى البندقية الأمريكية.ومن المستجدات التقنية التي تميز بندقية DXL-5 احتواء مقبضها على المصد الذي يقلل ارتداد البندقية التي تزن 13 كيلوغراما إلى حد كبير.ومن الجدير ذكره أن نفس المصنع الروسي أنتج بندقية "سومراك" التي تعد البندقة الأكثر مدى في العالم. وقد حقق الروسي أندريه ريابينسكي رقما قياسيا عالميا حين أصاب هدفا يبعد عنه 4210 أمتار برصاصات بندقية "سومراك".
صنعت روسيا بندقية جديدة وصفها مخترعها بأنها بندقية فريدة من نوعها.
وخرجت البندقية المميزة إلى حيز الوجود تحت اسم DXL-5. وأوضح رئيس مصنع "لوبايف آرمس"، فلاديسلاف لوبايف، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن أهم ما يميز بندقية DXL-5 إمكانية استخدام الخراطيش من عيارين مختلفين، عيار 12,7 х 99 ملم وهو عيار الخراطيش التي تنتجها الدول الأجنبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وعيار 12,7 х99 ملم، وهو عيار الخارطيش التي تنتجها روسيا. ويختار مطلق النار ما يناسبه ويقوم بتركيب الماسورة المناسبة لأحد العيارين.
وأشار إلى أن إمكانية استخدام الأعيرة المختلفة تدعم فرص تصدير البندقية التي تخضع للاختبار في روسيا حاليًا إلى الخارج.
ونوه إلى "أننا أول مَن أتاح لمطلق النار فرصة تغيير الماسورة لإطلاق ما يختاره من أعيرة نارية".
وثمة ميزة مهمة أخرى تتعلق بكثافة النيران وتزيد دقة البندقية. ولفت صانع بندقية DXL-5 إلى أنها تفوق نظيرتها الأمريكية Barret دقةً بأربع مرات. كما تتفوق بندقية DXL-5 على نظيرتها الأمريكية من حيث المدى المجدي: نحو 2300 متر مقابل 1800 متر مدى البندقية الأمريكية.
ومن المستجدات التقنية التي تميز بندقية DXL-5 احتواء مقبضها على المصد الذي يقلل ارتداد البندقية التي تزن 13 كيلوغراما إلى حد كبير.
ومن الجدير ذكره أن نفس المصنع الروسي أنتج بندقية "سومراك" التي تعد البندقة الأكثر مدى في العالم. وقد حقق الروسي أندريه ريابينسكي رقما قياسيا عالميا حين أصاب هدفا يبعد عنه 4210 أمتار برصاصات بندقية "سومراك".