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لافرنتييف: قلقون إزاء زيادة نشاط التنظيمات الإرهابية في سوريا
لافرنتييف: قلقون إزاء زيادة نشاط التنظيمات الإرهابية في سوريا
أعرب مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، اليوم الثلاثاء، عن "قلقه إزاء زيادة نشاط التنظيمات الإرهابية في سوريا بما فيها تنظيم"داعش" الإرهابي(... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T04:46+0000
2021-12-21T04:46+0000
العالم العربي
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وفي سؤال حول الوضع في شمال سوريا، قال لافرنتييف، "نحن نعمل عن كثب مع زملائنا الأتراك لتصحيح الوضع في الشمال والشمال الغربي ، وخاصة في منطقة خفض التصعيد في إدلب. بالطبع ، لم يتم الوفاء بجميع التزامات الجانب التركي حتى الآن ، لكننا نرى رغبتهم النشطة في تسهيل هذه العملية".وأضاف: "سنحاول وضع خطوات للتوصل إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين رئيسي روسيا وتركيا في آذار/مارس 2020. هناك أسس ومتطلبات مسبقة لذلك. والأهم أن هناك رغبة في مواصلة العمل في هذا الاتجاه. ومحاولة التأكد من أن التنظيمات الإرهابية التي لا تزال على أراضي إدلب، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام، أن لا تحول هذه المنطقة إلى منطقة استقرار لنفسها، مستغلةً المدنيين في هذه المنطقة لهذا الغرض. هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة. هم الذين يحتاجون إلى المساعدة".وأعرب عن قلقه من تفعيل التنظيمات الإرهابية الآن، وتنشيط تنظيم "داعش"، والأعمال الاستفزازية التي يتم اتخاذها ضد ممثلي القوات الأمنية في الجيش الوطني.
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العالم العربي

لافرنتييف: قلقون إزاء زيادة نشاط التنظيمات الإرهابية في سوريا

04:46 GMT 21.12.2021
© Sputnik . Nina Zotina / الذهاب إلى بنك الصور الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، 30 يوليو 2018
 الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، 30 يوليو 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Sputnik . Nina Zotina
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أعرب مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، اليوم الثلاثاء، عن "قلقه إزاء زيادة نشاط التنظيمات الإرهابية في سوريا بما فيها تنظيم"داعش" الإرهابي( المحظور في روسيا والعديد من الدول)، موضحا، أن نشاط التنظيمات ازداد في جميع أنحاء سوريا تقريبًا، وليس في شمال البلاد فقط ".
وفي سؤال حول الوضع في شمال سوريا، قال لافرنتييف، "نحن نعمل عن كثب مع زملائنا الأتراك لتصحيح الوضع في الشمال والشمال الغربي ، وخاصة في منطقة خفض التصعيد في إدلب. بالطبع ، لم يتم الوفاء بجميع التزامات الجانب التركي حتى الآن ، لكننا نرى رغبتهم النشطة في تسهيل هذه العملية".
وأضاف: "سنحاول وضع خطوات للتوصل إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين رئيسي روسيا وتركيا في آذار/مارس 2020. هناك أسس ومتطلبات مسبقة لذلك. والأهم أن هناك رغبة في مواصلة العمل في هذا الاتجاه. ومحاولة التأكد من أن التنظيمات الإرهابية التي لا تزال على أراضي إدلب، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام، أن لا تحول هذه المنطقة إلى منطقة استقرار لنفسها، مستغلةً المدنيين في هذه المنطقة لهذا الغرض. هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة. هم الذين يحتاجون إلى المساعدة".
وأعرب عن قلقه من تفعيل التنظيمات الإرهابية الآن، وتنشيط تنظيم "داعش"، والأعمال الاستفزازية التي يتم اتخاذها ضد ممثلي القوات الأمنية في الجيش الوطني.
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