https://arabic.sputniknews.com/20211221/لافرنتييف-قلقون-إزاء-زيادة-نشاط-التنظيمات-الإرهابية-في-سوريا-1054392857.html

لافرنتييف: قلقون إزاء زيادة نشاط التنظيمات الإرهابية في سوريا

لافرنتييف: قلقون إزاء زيادة نشاط التنظيمات الإرهابية في سوريا

أعرب مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، اليوم الثلاثاء، عن "قلقه إزاء زيادة نشاط التنظيمات الإرهابية في سوريا بما فيها تنظيم"داعش" الإرهابي(... 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T04:46+0000

2021-12-21T04:46+0000

2021-12-21T04:46+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104369/34/1043693408_0:0:2122:1194_1920x0_80_0_0_a7f23f7e7a8acc2aed6ffdd33a07d24f.jpg

وفي سؤال حول الوضع في شمال سوريا، قال لافرنتييف، "نحن نعمل عن كثب مع زملائنا الأتراك لتصحيح الوضع في الشمال والشمال الغربي ، وخاصة في منطقة خفض التصعيد في إدلب. بالطبع ، لم يتم الوفاء بجميع التزامات الجانب التركي حتى الآن ، لكننا نرى رغبتهم النشطة في تسهيل هذه العملية".وأضاف: "سنحاول وضع خطوات للتوصل إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين رئيسي روسيا وتركيا في آذار/مارس 2020. هناك أسس ومتطلبات مسبقة لذلك. والأهم أن هناك رغبة في مواصلة العمل في هذا الاتجاه. ومحاولة التأكد من أن التنظيمات الإرهابية التي لا تزال على أراضي إدلب، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام، أن لا تحول هذه المنطقة إلى منطقة استقرار لنفسها، مستغلةً المدنيين في هذه المنطقة لهذا الغرض. هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة. هم الذين يحتاجون إلى المساعدة".وأعرب عن قلقه من تفعيل التنظيمات الإرهابية الآن، وتنشيط تنظيم "داعش"، والأعمال الاستفزازية التي يتم اتخاذها ضد ممثلي القوات الأمنية في الجيش الوطني.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي