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https://arabic.sputniknews.com/20211221/لافرنتييف-لا-يستبعد-عقد-اجتماع-اللجنة-الدستورية-السورية-في-يناير-2022-1054392556.html
لافرنتييف لا يستبعد عقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية في يناير 2022
لافرنتييف لا يستبعد عقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية في يناير 2022
أعرب مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، اليوم الثلاثاء، عن "قلقه إزاء زيادة نشاط المجموعات الإرهابية في سوريا بما فيها تنظيم "داعش" الإرهابي... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T04:35+0000
2021-12-21T04:35+0000
2021-12-21T04:42+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار روسيا
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وأشار مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا إلى أن نشاط المجموعات ازداد في جميع أنحاء سوريا تقريبا، وليس في شمال البلاد فقط . وقال لافرنتييف للصحفيين، "من غير المعقول أن لا يقلقنى زيادة نشاط المجموعات الإرهابية في سوريا في الأوانة الأخيرة، ليس فقط في شمال سوريا، ولكن عمليا في جميع أنحاء البلاد ".ولفت إلى أنه يعول على أن يناقش بالتفصيل خيارات تعزيز محاربة الجماعات الإرهابية وتوحيد جهود جميع الأطراف المعنية.وتابع لافرنتييف، قائلا إن "انطباعات (بيدرسون) كانت إيجابية للغاية، ونعتقد أنها تسمح لنا بالتعويل على انعقاد الجلسة السابعة للجنة الدستور السورية في يناير".كما أعرب عن أمله في أن تتمكن الأطراف خلال الدورة المقبلة من التوصل إلى حلول وسط.
https://arabic.sputniknews.com/20211118/لافرنتييف-عودة-سوريا-للجامعة-العربية-سيكون-له-تأثير-إيجابي-على-دمشق-والمنطقة-1050742704.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار روسيا
لافرنتييف لا يستبعد عقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية في يناير 2022 04:35 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 04:42 GMT 21.12.2021)
أعرب مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، اليوم الثلاثاء، عن "قلقه إزاء زيادة نشاط المجموعات الإرهابية في سوريا بما فيها تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من الدول).
وأشار مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا إلى أن
نشاط المجموعات ازداد في جميع أنحاء سوريا
تقريبا، وليس في شمال البلاد فقط .
وقال لافرنتييف للصحفيين، "من غير المعقول أن لا يقلقنى زيادة نشاط المجموعات الإرهابية في سوريا في الأوانة الأخيرة، ليس فقط في شمال سوريا، ولكن عمليا في جميع أنحاء البلاد ".
ولفت إلى أنه يعول على أن
يناقش بالتفصيل خيارات تعزيز محاربة الجماعات الإرهابية
وتوحيد جهود جميع الأطراف المعنية.
وبين لافرنتييف أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن، أجرى في دمشق 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري محادثات بناءة مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.
وتابع لافرنتييف، قائلا إن "انطباعات (بيدرسون) كانت إيجابية للغاية، ونعتقد أنها تسمح لنا بالتعويل على انعقاد الجلسة السابعة للجنة الدستور السورية في يناير".
كما أعرب عن أمله في أن تتمكن الأطراف خلال الدورة المقبلة من التوصل إلى حلول وسط.