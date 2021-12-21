https://arabic.sputniknews.com/20211221/لافرنتييف-يتحدث-عن-قضية-عودة-اللاجئين-السوريين-1054392699.html

لافرنتييف يتحدث عن قضية عودة اللاجئين السوريين

لافرنتييف يتحدث عن قضية عودة اللاجئين السوريين

تحدث مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، اليوم الثلاثاء عن موضوع عودة اللاجئين السوريين ووصفه بالمهم جدا، مضيفا أنه سيتم التركيز على هذا الموضوع. 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T04:36+0000

2021-12-21T04:36+0000

2021-12-21T04:36+0000

العالم العربي

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وقال في إحاطة صحفية: "كما تعلمون، عُقد مؤخرًا اجتماع دوري لمقر التنسيق بين سوريا وروسيا في سوريا للمساعدة في عودة اللاجئين السوريين. نعتقد أنه يجب إعطاء دفعة لقضية عودة اللاجئين السوريين".وأضاف: "سوف نلفت انتباه المجتمع الدولي إلى هذه القضية الهامة. علاوة على ذلك، نرى أن هناك بعض التقدم من جانب الدول الغربية. من أجل عودة اللاجئين السوريين، يجب تهيئة ظروف لائقة لعودتهم. تبذل الحكومة السورية قصارى جهدها لتهيئة مثل هذه الظروف. لكن هذا يتطلب أيضًا قدرًا معينًا من التمويل، حتى يتمكن الناس من العيش في ظروف لائقة في منازلهم. العملية مستمرة، ولكن ليس بالسرعة التي نتمناها جميعًا".ولفت الانتباه إلى أنه: "خلال لقاءاتنا سنسمع من ممثل مجموعة العمل حول عدد المعتقلين والبحث عن المفقودين. لا تزال هذه إحدى أولويات محادثات أستانا. دعونا نرى ما تم إنجازه وكيف يمكن تكثيف هذا العمل. كما تعلمون، حدث تبادل آخر للأسرى والمعتقلين مؤخرًا. شارك الزملاء الأتراك والإيرانيون بدور نشط في هذه العملية"."لذلك، أعتقد أنه حتى النتائج المتواضعة في هذا المجال تتطلب بعض الدعم، بما في ذلك من لجنة الصليب الأحمر الدولية".

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العالم العربي