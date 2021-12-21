تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211221/للمرة-الأولى-أسعار-الغاز-في-أوروبا-تصل-لهذا-الرقم-القياسي-1054410405.html
للمرة الأولى... أسعار الغاز في أوروبا تصل لهذا الرقم القياسي
للمرة الأولى... أسعار الغاز في أوروبا تصل لهذا الرقم القياسي
تجاوز سعر العقود الآجلة للغاز في أوروبا 2000 دولار لكل ألف متر مكعب لأول مرة، وذلك حسب بيانات التداول في بورصة لندن "آي سي إي فيوتشرز". 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T13:22+0000
2021-12-21T13:22+0000
أخبار روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104330/85/1043308538_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_057025800655c35d8d7604071251885b.jpg
موسكو - سبوتنيك. وسجلت تكلفة العقود الآجلة للغاز لشهر كانون الثاني/يناير وفقًا لمؤشر "تي تي اف" الهولندي اليوم الثلاثاء 1800 دولار لكل ألف متر مكعب ، وتذبذبت الأسعار خلال اليوم وفي الساعة 14:53 بتوقيت موسكو ولأول مرة تجاوزت 2000 دولار.وبلغ المؤشر2004 دولار، وهو أعلى بنسبة 16.7 بالمئة من السعر المحسوب في اليوم السابق (قيمة قياسية قدرها 1716.7 دولار).وفي الساعة 11.37 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر إلى 1869.5 دولار، وهو أعلى بنسبة 9 بالمئة من السعر المحسوب في اليوم السابق (قيمة قياسية قدرها 1716.7 دولار) . وفي الساعة 11:44 بتوقيت موسكو ، تباطأت الأسعار إلى 7.8 بالمئة، 1851.4 دولارً لكل ألف متر مكعب.وكانت أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت في الأشهر الأخيرة بشكل حاد. وبالعودة إلى أوائل آب/أغسطس، كان السعر المقدر لأقرب العقود الآجلة على مؤشر "تي تي إف"، يبلغ حوالي 515 دولارا لكل ألف متر مكعب؛ وفي نهاية أيلول/سبتمبر، ارتفع السعر بأكثر من الضعف.ومنذ 6 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبعد أن بلغ الحد الأقصى التاريخي للأسعار 1937 دولارا لكل ألف متر مكعب؛ بدأت أسعار الغاز في الانخفاض.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/ارتفاع-أسعار-الغاز-في-أوروبا-إلى-أكثر-من-1700-دولار-للألف-متر-مكعب-1054245663.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104330/85/1043308538_315:0:3044:2047_1920x0_80_0_0_a59a61637603a0f1ad9fcc26c31a9714.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا

للمرة الأولى... أسعار الغاز في أوروبا تصل لهذا الرقم القياسي

13:22 GMT 21.12.2021
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصورناقلة نفط روسية "غراند أنيفا" لنقل الغاز الطبيعي المسال
ناقلة نفط روسية غراند أنيفا لنقل الغاز الطبيعي المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تجاوز سعر العقود الآجلة للغاز في أوروبا 2000 دولار لكل ألف متر مكعب لأول مرة، وذلك حسب بيانات التداول في بورصة لندن "آي سي إي فيوتشرز".
موسكو - سبوتنيك. وسجلت تكلفة العقود الآجلة للغاز لشهر كانون الثاني/يناير وفقًا لمؤشر "تي تي اف" الهولندي اليوم الثلاثاء 1800 دولار لكل ألف متر مكعب ، وتذبذبت الأسعار خلال اليوم وفي الساعة 14:53 بتوقيت موسكو ولأول مرة تجاوزت 2000 دولار.

وبلغ المؤشر2004 دولار، وهو أعلى بنسبة 16.7 بالمئة من السعر المحسوب في اليوم السابق (قيمة قياسية قدرها 1716.7 دولار).

وفي الساعة 11.37 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر إلى 1869.5 دولار، وهو أعلى بنسبة 9 بالمئة من السعر المحسوب في اليوم السابق (قيمة قياسية قدرها 1716.7 دولار) . وفي الساعة 11:44 بتوقيت موسكو ، تباطأت الأسعار إلى 7.8 بالمئة، 1851.4 دولارً لكل ألف متر مكعب.
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من 1700 دولار لكل ألف متر مكعب
16 ديسمبر, 17:08 GMT
وكانت أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت في الأشهر الأخيرة بشكل حاد. وبالعودة إلى أوائل آب/أغسطس، كان السعر المقدر لأقرب العقود الآجلة على مؤشر "تي تي إف"، يبلغ حوالي 515 دولارا لكل ألف متر مكعب؛ وفي نهاية أيلول/سبتمبر، ارتفع السعر بأكثر من الضعف.

ومنذ 6 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبعد أن بلغ الحد الأقصى التاريخي للأسعار 1937 دولارا لكل ألف متر مكعب؛ بدأت أسعار الغاز في الانخفاض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:15 GMTالخارجية الأمريكية: مستعدون لمناقشة مقترحات روسيا الأمنية لكن بعضها "غير مقبول"
14:06 GMTالمئات يفاجئون قوات الشرطة باقتحام البرلمان الروماني احتجاجا على إجراءات كورونا
14:04 GMTمسؤول في "أنصار الله": مطار صنعاء لم يستخدم لأغراض عسكرية ونحترم المواثيق الدولية
13:55 GMTالسيسي يستقبل المنفي ويؤكد له دعم مصر الكامل لكل ما يحقق المصلحة العليا لليبيا
13:52 GMTالأمين العام "للناتو": أعتزم الدعوة لعقد اجتماع مع مجلس حلف الأطلسي - روسيا في أقرب وقت
13:49 GMTرقاقة تحت الجلد لتخزين جواز التلقيح ضد كورونا... فيديو
13:43 GMTتقرير: تل أبيب تقاضي 3 شركات إسرائيلية صدرت صواريخ كروز إلى الصين دون تصريح
13:41 GMTأهم 5 منتجات جديدة للتكنولوجيا الروسية في عام 2021... فيديو وصور
13:39 GMTالحكومة اللبنانية تفشل في الاجتماع من جديد... القوات الأمريكية تنسحب من العراق خلال أيام
13:37 GMTمصدر لسبوتنيك: تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا والمجلس الرئاسي يقدم مبادرة جديدة
13:28 GMTسبيس إكس تزود "دراغون" بإمدادات لوجستية
13:25 GMTتركيا وقطر تسيطران على شرق آسيا من البوابة الأفغانية
13:23 GMTالبابا فرنسيس في رسالة سلام: انفقوا الكثير على التعليم وليس الأسلحة
13:22 GMTللمرة الأولى... أسعار الغاز في أوروبا تصل لهذا الرقم القياسي
13:20 GMT"ظلم وإهانة"... جورج قرداحي يكشف عن مفاجآت صدمته وينتقد "المتوددين للسعودية"
13:16 GMTالمفوضية الأوروبية تقر مدة صلاحية شهادات التطعيم للسفر بـ9 أشهر
13:14 GMTبسبب استخدامها القوة ضد اللاجئين… هل تسعى المنظمات الدولية لفرض عقوبات ضد بولندا؟
13:12 GMTبعد استهداف طائرات التحالف له... صنعاء بلا مطار
13:08 GMTتركيا تعلن تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور
13:07 GMTالدفاع الروسية تعلن تشكيل أول فوج من مقاتلات "ميغ-31" مزودة بصواريخ "كينجال"