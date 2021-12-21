https://arabic.sputniknews.com/20211221/للمرة-الأولى-أسعار-الغاز-في-أوروبا-تصل-لهذا-الرقم-القياسي-1054410405.html

للمرة الأولى... أسعار الغاز في أوروبا تصل لهذا الرقم القياسي

للمرة الأولى... أسعار الغاز في أوروبا تصل لهذا الرقم القياسي

تجاوز سعر العقود الآجلة للغاز في أوروبا 2000 دولار لكل ألف متر مكعب لأول مرة، وذلك حسب بيانات التداول في بورصة لندن "آي سي إي فيوتشرز". 21.12.2021, سبوتنيك عربي

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أخبار روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وسجلت تكلفة العقود الآجلة للغاز لشهر كانون الثاني/يناير وفقًا لمؤشر "تي تي اف" الهولندي اليوم الثلاثاء 1800 دولار لكل ألف متر مكعب ، وتذبذبت الأسعار خلال اليوم وفي الساعة 14:53 بتوقيت موسكو ولأول مرة تجاوزت 2000 دولار.وبلغ المؤشر2004 دولار، وهو أعلى بنسبة 16.7 بالمئة من السعر المحسوب في اليوم السابق (قيمة قياسية قدرها 1716.7 دولار).وفي الساعة 11.37 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر إلى 1869.5 دولار، وهو أعلى بنسبة 9 بالمئة من السعر المحسوب في اليوم السابق (قيمة قياسية قدرها 1716.7 دولار) . وفي الساعة 11:44 بتوقيت موسكو ، تباطأت الأسعار إلى 7.8 بالمئة، 1851.4 دولارً لكل ألف متر مكعب.وكانت أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت في الأشهر الأخيرة بشكل حاد. وبالعودة إلى أوائل آب/أغسطس، كان السعر المقدر لأقرب العقود الآجلة على مؤشر "تي تي إف"، يبلغ حوالي 515 دولارا لكل ألف متر مكعب؛ وفي نهاية أيلول/سبتمبر، ارتفع السعر بأكثر من الضعف.ومنذ 6 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبعد أن بلغ الحد الأقصى التاريخي للأسعار 1937 دولارا لكل ألف متر مكعب؛ بدأت أسعار الغاز في الانخفاض.

https://arabic.sputniknews.com/20211216/ارتفاع-أسعار-الغاز-في-أوروبا-إلى-أكثر-من-1700-دولار-للألف-متر-مكعب-1054245663.html

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