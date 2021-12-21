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https://arabic.sputniknews.com/20211221/ماليزيا-مهاتير-يغادر-المستشفى-خلال-أيام-بعد-فحص-طبي-شامل-1054396394.html
ماليزيا... مهاتير يغادر المستشفى خلال أيام بعد فحص طبي شامل
ماليزيا... مهاتير يغادر المستشفى خلال أيام بعد فحص طبي شامل
أعلن معهد القلب الوطني في ماليزيا أن رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد البالغ من العمر 96 عاما، يخرج من المستشفى خلال أيام. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T08:34+0000
2021-12-21T08:34+0000
2021-12-21T08:34+0000
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وحسب وكالة "رويترز"، فقد أنهى مهاتير الفحوصات اللازمة داخل المستشفى حيث كان يجري فحصا طبيا. وكان مهاتير يعاني من المشاكل القلبية، حيث دخل إلى المستشفى يوم الخميس الماضي من أجل فحص طبي شامل، ولوضعه تحت الملاحظة.ولم يعلن المتحدث باسم مهاتير، رئيس وزراء ماليزيا الأشهر، لماذا دخل المستشفى تحديدا.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
ماليزيا... مهاتير يغادر المستشفى خلال أيام بعد فحص طبي شامل
أعلن معهد القلب الوطني في ماليزيا أن رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد البالغ من العمر 96 عاما، يخرج من المستشفى خلال أيام.
وحسب وكالة "رويترز"، فقد أنهى مهاتير الفحوصات اللازمة داخل المستشفى حيث كان يجري فحصا طبيا.
وكان مهاتير يعاني من المشاكل القلبية، حيث دخل إلى المستشفى يوم الخميس الماضي من أجل فحص طبي شامل، ولوضعه تحت الملاحظة.
ولم يعلن المتحدث باسم مهاتير،
رئيس وزراء ماليزيا
الأشهر، لماذا دخل المستشفى تحديدا.