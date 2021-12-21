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ماليزيا... مهاتير يغادر المستشفى خلال أيام بعد فحص طبي شامل
ماليزيا... مهاتير يغادر المستشفى خلال أيام بعد فحص طبي شامل
أعلن معهد القلب الوطني في ماليزيا أن رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد البالغ من العمر 96 عاما، يخرج من المستشفى خلال أيام. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T08:34+0000
2021-12-21T08:34+0000
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وحسب وكالة "رويترز"، فقد أنهى مهاتير الفحوصات اللازمة داخل المستشفى حيث كان يجري فحصا طبيا. وكان مهاتير يعاني من المشاكل القلبية، حيث دخل إلى المستشفى يوم الخميس الماضي من أجل فحص طبي شامل، ولوضعه تحت الملاحظة.ولم يعلن المتحدث باسم مهاتير، رئيس وزراء ماليزيا الأشهر، لماذا دخل المستشفى تحديدا.
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ماليزيا... مهاتير يغادر المستشفى خلال أيام بعد فحص طبي شامل

08:34 GMT 21.12.2021
© REUTERS / LAI SENG SINرئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد
رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / LAI SENG SIN
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أعلن معهد القلب الوطني في ماليزيا أن رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد البالغ من العمر 96 عاما، يخرج من المستشفى خلال أيام.
وحسب وكالة "رويترز"، فقد أنهى مهاتير الفحوصات اللازمة داخل المستشفى حيث كان يجري فحصا طبيا.
وكان مهاتير يعاني من المشاكل القلبية، حيث دخل إلى المستشفى يوم الخميس الماضي من أجل فحص طبي شامل، ولوضعه تحت الملاحظة.
ولم يعلن المتحدث باسم مهاتير، رئيس وزراء ماليزيا الأشهر، لماذا دخل المستشفى تحديدا.
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