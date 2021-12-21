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ما هي تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية سمية الألفي؟
ما هي تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية سمية الألفي؟
أعلن شقيق الفنانة المصرية سمية الألفي خروج شقيقته من المستشفى بعد خضوعها لعملية استئصال ورم، مؤكدا أن حالتها أصبحت أفضل. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T18:33+0000
2021-12-21T18:33+0000
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أخبار الفنانين في مصر
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وقال الألفي، في تصريحات صحفية، إن شقيقته سمية الألفي خضعت لعملية استئصال ورم بمنطقة الصدر بأحد المستشفيات الخاصة في مصر، لكن حالتها الصحية تحسنت.وقال الألفي في تصريحات سابقة، إن الأطباء أخذوا عينة من الورم الذي تم استئصاله لتحليلها، مشيرا إلى أن نتائج التحاليل ستظهر خلال أيام.ولفت شقيق الفنانة المصرية أنها اكتشفت هذا الورم بالصدفة عندما كانت تعاني من بعض التعب الذي دفعها لإجراء تحاليل طبية أظهرت وجود الورم".يذكر أن سمية الألفي ظهرت في العرض الخاص لفيلم "ريتسا" مع نجلها الفنان أحمد الفيشاوي وعدد كبير من نجوم الفن.
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منوعات, أخبار الفنانين في مصر

ما هي تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية سمية الألفي؟

18:33 GMT 21.12.2021
© AFP 2021 / AMRO MARAGHIالفنانتان المصريتان سمية الألفي وعبلة كامل
الفنانتان المصريتان سمية الألفي وعبلة كامل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / AMRO MARAGHI
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أعلن شقيق الفنانة المصرية سمية الألفي خروج شقيقته من المستشفى بعد خضوعها لعملية استئصال ورم، مؤكدا أن حالتها أصبحت أفضل.
وقال الألفي، في تصريحات صحفية، إن شقيقته سمية الألفي خضعت لعملية استئصال ورم بمنطقة الصدر بأحد المستشفيات الخاصة في مصر، لكن حالتها الصحية تحسنت.
وقال الألفي في تصريحات سابقة، إن الأطباء أخذوا عينة من الورم الذي تم استئصاله لتحليلها، مشيرا إلى أن نتائج التحاليل ستظهر خلال أيام.
ولفت شقيق الفنانة المصرية أنها اكتشفت هذا الورم بالصدفة عندما كانت تعاني من بعض التعب الذي دفعها لإجراء تحاليل طبية أظهرت وجود الورم".
يذكر أن سمية الألفي ظهرت في العرض الخاص لفيلم "ريتسا" مع نجلها الفنان أحمد الفيشاوي وعدد كبير من نجوم الفن.
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