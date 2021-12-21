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https://arabic.sputniknews.com/20211221/محكمة-بريطانية-تصدر-حكما-على-محمد-بن-راشد-لصالح-زوجته-السابقة-الأميرة-هيا-1054403422.html
محكمة بريطانية تصدر حكما على محمد بن راشد لصالح زوجته السابقة الأميرة هيا
محكمة بريطانية تصدر حكما على محمد بن راشد لصالح زوجته السابقة الأميرة هيا
أمرت محكمة بريطانية حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بدفع 554 مليون جنيه إسترليني لتسوية خلاف مع زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين على حضانة طفليهما. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T10:47+0000
2021-12-21T10:47+0000
2021-12-21T10:49+0000
العالم العربي
محمد بن راشد
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ودخل الشيخ محمد (72 عاما) والأميرة هيا (47 عاما) في معركة حضانة طويلة ومريرة ومكلفة منذ أن هربت إلى بريطانيا مع طفليها جليلة (13 عاما) وزايد (9 أعوام).ويُعد الشيخ محمد القوة الثاقبة الرؤية وراء صعود دبي لتصبح مركزا تجاريا عالميا، ويسعى إلى تعزيز سمعة المدينة الخليجية في قضايا مثل حقوق الإنسان والمساواة.
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العالم العربي, محمد بن راشد, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
محكمة بريطانية تصدر حكما على محمد بن راشد لصالح زوجته السابقة الأميرة هيا 10:47 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 10:49 GMT 21.12.2021) يتبع
أمرت محكمة بريطانية حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بدفع 554 مليون جنيه إسترليني لتسوية خلاف مع زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين على حضانة طفليهما.
ودخل الشيخ محمد (72 عاما) والأميرة هيا (47 عاما) في معركة حضانة طويلة ومريرة ومكلفة منذ أن هربت إلى بريطانيا مع طفليها جليلة (13 عاما) وزايد (9 أعوام).
ويُعد الشيخ محمد القوة الثاقبة الرؤية وراء صعود دبي لتصبح مركزا تجاريا عالميا، ويسعى إلى تعزيز سمعة المدينة الخليجية في قضايا مثل حقوق الإنسان والمساواة.