https://arabic.sputniknews.com/20211221/محلل-سياسي-الفصائل-المسلحة-لا-تستهدف-القواعد-الأمريكية-التزاما-بمهلتها-مع-السياسيين-العراقيين-1054408787.html

محلل سياسي: الفصائل المسلحة لا تستهدف القواعد الأمريكية التزاما بمهلتها مع السياسيين العراقيين

محلل سياسي: الفصائل المسلحة لا تستهدف القواعد الأمريكية التزاما بمهلتها مع السياسيين العراقيين

قال المحلل السياسي العراقي، إبراهيم السراج، إن: "الكتل السياسية الرافضة لوجود الأمريكيين تريد تطمينات وضمانات بأن الانسحاب الأمريكي سيتم من العراق لأنه لا توجد... 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T13:04+0000

2021-12-21T13:04+0000

2021-12-21T13:04+0000

أخبار العراق اليوم

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وأعرب السراج لراديو "سبوتنيك" عن اعتقاده أن التشكيك جاء نتيجة تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين الذين أكدوا أنه لا يوجد انسحاب أمريكي من القواعد الأمريكية.ولفت إلى أنه إذا حدث الانسحاب فقد يقتصر التواجد الأمريكي فقط على قاعدة حرير في أربيل أو في بعض المناطق المتاخمة للحدود العراقية السورية.وحول موقف الفصائل المسلحة قال السراج، إنها التزمت بالمهلة التي أعطتها للسياسيين العراقيين لعدم استهداف القواعد الأمريكية، مشيرا إلى أنها تنتظر بعد 31 من ديسمبر الجاري موعد انسحاب القوات الامريكية وإذا تحقق الأمر فلن تعود إلى حمل السلاح.من جانبه قال تحسين الخفاجي، متحدث العمليات المشتركة العراقية إن القوات القتالية الأمريكية أتمت انسحابها من قاعدة “عين الأسد” في محافظة الأنبار، غربي العراق مشيرا إلى انه لم يتبق في القاعدة سوى المستشارين، وهؤلاء دورهم للاستشارة فقط.وأضاف الخفاجي أنه بالنسبة لقاعدة الحرير سيذهب وفد أمني خاص لهذه القاعدة خلال الأيام القليلة المقبلة لمتابعة سير عملية انسحاب القوات القتالية الأمريكية من هناك”.وأكد المسؤول العراقي أن الإعلان الرسمي عن انسحاب جميع القوات القتالية الأمريكية من العراق، سوف يكون يوم 31 ديسمبر الحالي. ويشكك البعض في جدية هذا الانسحاب بينما يحذر آخرون من تردي الأوضاع السياسية والعسكرية في العراق خاصة مع عودة هجمات تنظيم داعش الارهابي في مناطق بالبلاد تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية.

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