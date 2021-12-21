https://arabic.sputniknews.com/20211221/محمد-أكثر-الأسماء-شيوعا-بين-المواليد-الجدد-في-إسرائيل-1054405298.html

"محمد" أكثر الأسماء شيوعا بين المواليد الجدد في إسرائيل

"محمد" أكثر الأسماء شيوعا بين المواليد الجدد في إسرائيل

كشف تقرير رسمي، اليوم الثلاثاء، أن الاسم الأكثر شيوعا للأولاد في إسرائيل في عام 2020، هو "محمد" وللفتيات "مايا"، بفارق ضئيل عن اسمي "مريم" و"تمار". 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T11:55+0000

2021-12-21T11:55+0000

2021-12-21T11:55+0000

محمد

عرب إسرائيل

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102813/59/1028135982_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d7cc2c696d388de9cd013fad05e796f5.jpg

جاء ذلك وفقا لتقرير خاص للمكتب المركزي للإحصاء (حكومي) حول الأسماء الأكثر شيوعا في إسرائيل العام الماضي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.فيما كان الاسم "ديفيد (داود)" هو الأكثر انتشارا بين المواليد اليهود، يليه لافي، وآرييل، ويوسف، ونوعم، وأوري، ورفائيل، وآري، وموشيه، ويهودا.وتظهر المعطيات أن المعركة على المركز الأول بين الفتيات المولودات في إسرائيل كانت متقاربة للغاية، حيث تم تسمية 1133 فتاة باسم مايا (1107 يهودية و26 مسلمة) و1129 فتاة باسم مريم (721 يهودية و 408 مسلمة) و1116 تمار (جميعهن يهوديات).ومن بين الأولاد المسيحيين، كانت الأسماء الخمسة الأكثر شيوعا شربل، وجود، وإلياس، وليام، وجورج.ومن بين الفتيات المسيحيات، كانت الأسماء الخمسة الأكثر شيوعا هي: لين، ماريا، سما، سيلين وليا.وبحسب آخر تقرير رسمي، بلغ عدد سكان إسرائيل 9 ملايين و327 ألف نسمة، من بينهم نحو 1.9 مليون مواطن عربي.ويشكل السكان اليهود في إسرائيل 6 ملايين و894 ألفا، يمثلون نحو 74% من إجمالي السكان، فيما وصل تعداد السكان العرب (مسلمون ومسيحيون) إلى مليون و966 ألف أي نحو 21% من السكان.كما تضم إسرائيل 467 ألفا من المسيحيين غير العرب وأبناء ديانات أخرى، أولئك المصنفون "بلا دين" في هيئة السكان الإسرائيلية.

https://arabic.sputniknews.com/20210412/في-ذكرى-تأسيسها-الـ-73-إحصائية-جديدة-عن-تعداد-سكان-إسرائيل-1048662911.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

محمد, عرب إسرائيل, إسرائيل