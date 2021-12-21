مركز التنبؤ بالفيضان المصري يتوقع سقوط أمطار على بعض المناطق

ووفقا لبيان نشره المركز عبر صفحته بموقع "تويتر"، أكد أن نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية تشير إلى سقوط امطار على بعض المناطق في الفترة من اليوم الإثنين وحتى بعد غد الأربعاء الموافق 23 ديسبمر كانون الأول الجاري.وفيما توقع أن تسقط اليوم الإثنين، 21 ديسمبر، أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، توقع أن يشهد غد الثلاثاء 22 ديسمبر، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وقد تمتد إلى بعض محافظات الوجه البحرى.والأمر نفسه توقعه مركز التنبؤ بالفيضان المصري من خلال خرائطه لبعد غد الأربعاء الموافق 23 ديسمبر، حيث قال إن أمطارا خفيفه ستسقط على السواحل الشمالية وقد تمتد إلى بعض محافظات الوجه البحرى.
كشف مركز التنبؤ بالفيضان المصري التابع لوزارة الري، عن استمرار سقوط الأمطار على بعض مناطق الجمهورية.
ووفقا لبيان نشره المركز عبر صفحته بموقع "تويتر"، أكد أن نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية تشير إلى سقوط امطار على بعض المناطق في الفترة من اليوم الإثنين وحتى بعد غد الأربعاء الموافق 23 ديسبمر كانون الأول الجاري.
وفيما توقع أن تسقط اليوم الإثنين، 21 ديسمبر، أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، توقع أن يشهد غد الثلاثاء 22 ديسمبر، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وقد تمتد إلى بعض محافظات الوجه البحرى.
والأمر نفسه توقعه مركز التنبؤ بالفيضان المصري من خلال خرائطه لبعد غد الأربعاء الموافق 23 ديسمبر، حيث قال إن أمطارا خفيفه ستسقط على السواحل الشمالية وقد تمتد إلى بعض محافظات الوجه البحرى.