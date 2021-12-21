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مركز التنبؤ بالفيضان المصري يتوقع سقوط أمطار على بعض المناطق
مركز التنبؤ بالفيضان المصري يتوقع سقوط أمطار على بعض المناطق
كشف مركز التنبؤ بالفيضان المصري التابع لوزارة الري، عن استمرار سقوط الأمطار على بعض مناطق الجمهورية. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T20:17+0000
2021-12-21T20:17+0000
أمطار
أخبار مصر الآن
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ووفقا لبيان نشره المركز عبر صفحته بموقع "تويتر"، أكد أن نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية تشير إلى سقوط امطار على بعض المناطق في الفترة من اليوم الإثنين وحتى بعد غد الأربعاء الموافق 23 ديسبمر كانون الأول الجاري.وفيما توقع أن تسقط اليوم الإثنين، 21 ديسمبر، أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، توقع أن يشهد غد الثلاثاء 22 ديسمبر، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وقد تمتد إلى بعض محافظات الوجه البحرى.والأمر نفسه توقعه مركز التنبؤ بالفيضان المصري من خلال خرائطه لبعد غد الأربعاء الموافق 23 ديسمبر، حيث قال إن أمطارا خفيفه ستسقط على السواحل الشمالية وقد تمتد إلى بعض محافظات الوجه البحرى.
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أمطار, أخبار مصر الآن

مركز التنبؤ بالفيضان المصري يتوقع سقوط أمطار على بعض المناطق

20:17 GMT 21.12.2021
© Sputnik . KHALED DESOUKIأمطار غزيرة في مصر
أمطار غزيرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Sputnik . KHALED DESOUKI
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كشف مركز التنبؤ بالفيضان المصري التابع لوزارة الري، عن استمرار سقوط الأمطار على بعض مناطق الجمهورية.
ووفقا لبيان نشره المركز عبر صفحته بموقع "تويتر"، أكد أن نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية تشير إلى سقوط امطار على بعض المناطق في الفترة من اليوم الإثنين وحتى بعد غد الأربعاء الموافق 23 ديسبمر كانون الأول الجاري.
وفيما توقع أن تسقط اليوم الإثنين، 21 ديسمبر، أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، توقع أن يشهد غد الثلاثاء 22 ديسمبر، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وقد تمتد إلى بعض محافظات الوجه البحرى.
والأمر نفسه توقعه مركز التنبؤ بالفيضان المصري من خلال خرائطه لبعد غد الأربعاء الموافق 23 ديسمبر، حيث قال إن أمطارا خفيفه ستسقط على السواحل الشمالية وقد تمتد إلى بعض محافظات الوجه البحرى.
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