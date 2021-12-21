تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211221/مسؤول-في-أنصار-الله-مطار-صنعاء-لم-يستخدم-لأغراض-عسكرية-ونحترم-المواثيق-الدولية-1054412972.html
مسؤول في "أنصار الله": مطار صنعاء لم يستخدم لأغراض عسكرية ونحترم المواثيق الدولية
مسؤول في "أنصار الله": مطار صنعاء لم يستخدم لأغراض عسكرية ونحترم المواثيق الدولية
قال نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ اليمنية، فهمي اليوسفي، إن إيقاف تشغيل مطار صنعاء "جريمة"، مشددا على أنه مطار مدني، ولا يستخدم في أي غرض عسكري. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T14:04+0000
2021-12-21T14:04+0000
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101390/26/1013902626_0:0:1969:1108_1920x0_80_0_0_7205726ed70ddc2e36bd2e1b4779a7d1.jpg
وأوضح اليوسفي، في حديث لراديو "سبوتنيك" بأن "مطار صنعاء لا تنطلق منه إلا طائرات مدنية، والطائرات المسيرة لا تنطلق من هذا المطار بل من مواقع عسكرية سرية بعيدة عن المناطق المدنية" مؤكدا "نحن نحترم المواثيق الدولية التي تحرم وتجرم استخدام المطار لأغراض عسكرية" .وأوضح اليوسفي أن "مطار صنعاء خرج عن التشغيل بالكامل بعد الضربات الجوية، ولم يعد قادرا على استقبال الرحلات المدنية سواء الأممية أو غيرها".وشدد على أن "هذا يندرج ضمن عملية التصعيد التي تقوم بها السعودية مع دول التحالف، ونحن مستعدون لاستقبال جميع الطائرات بمجرد إصلاح المطار على اعتبار أن تعطيل المطار هو تعطيل الحياة ويعد جزءا من الإبادة التي ترتكب ضد اليمنيين".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101390/26/1013902626_114:0:1679:1174_1920x0_80_0_0_bb7d6937c70bf642bc6bbc3797a29c06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن

مسؤول في "أنصار الله": مطار صنعاء لم يستخدم لأغراض عسكرية ونحترم المواثيق الدولية

14:04 GMT 21.12.2021
© AFP 2021 / Mohammed Huwaisمطار صنعاء الدولي
مطار صنعاء الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / Mohammed Huwais
تابعنا عبر
قال نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ اليمنية، فهمي اليوسفي، إن إيقاف تشغيل مطار صنعاء "جريمة"، مشددا على أنه مطار مدني، ولا يستخدم في أي غرض عسكري.
وأوضح اليوسفي، في حديث لراديو "سبوتنيك" بأن "مطار صنعاء لا تنطلق منه إلا طائرات مدنية، والطائرات المسيرة لا تنطلق من هذا المطار بل من مواقع عسكرية سرية بعيدة عن المناطق المدنية" مؤكدا "نحن نحترم المواثيق الدولية التي تحرم وتجرم استخدام المطار لأغراض عسكرية" .
واعتبر المسؤول أن "صمت الأمم المتحدة على إيقاف تشغيل المطار هو اشتراك في الجريمة، وهناك تعاطف وتواطؤ من الأمم المتحدة على استمرارية هذه الجرائم، وبالتالي يحق لنا عدم استقبال مثل هذه المنظمات".
وأوضح اليوسفي أن "مطار صنعاء خرج عن التشغيل بالكامل بعد الضربات الجوية، ولم يعد قادرا على استقبال الرحلات المدنية سواء الأممية أو غيرها".
وشدد على أن "هذا يندرج ضمن عملية التصعيد التي تقوم بها السعودية مع دول التحالف، ونحن مستعدون لاستقبال جميع الطائرات بمجرد إصلاح المطار على اعتبار أن تعطيل المطار هو تعطيل الحياة ويعد جزءا من الإبادة التي ترتكب ضد اليمنيين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:15 GMTالخارجية الأمريكية: مستعدون لمناقشة مقترحات روسيا الأمنية لكن بعضها "غير مقبول"
14:06 GMTالمئات يفاجئون قوات الشرطة باقتحام البرلمان الروماني احتجاجا على إجراءات كورونا
14:04 GMTمسؤول في "أنصار الله": مطار صنعاء لم يستخدم لأغراض عسكرية ونحترم المواثيق الدولية
13:55 GMTالسيسي يستقبل المنفي ويؤكد له دعم مصر الكامل لكل ما يحقق المصلحة العليا لليبيا
13:52 GMTالأمين العام "للناتو": أعتزم الدعوة لعقد اجتماع مع مجلس حلف الأطلسي - روسيا في أقرب وقت
13:49 GMTرقاقة تحت الجلد لتخزين جواز التلقيح ضد كورونا... فيديو
13:43 GMTتقرير: تل أبيب تقاضي 3 شركات إسرائيلية صدرت صواريخ كروز إلى الصين دون تصريح
13:41 GMTأهم 5 منتجات جديدة للتكنولوجيا الروسية في عام 2021... فيديو وصور
13:39 GMTالحكومة اللبنانية تفشل في الاجتماع من جديد... القوات الأمريكية تنسحب من العراق خلال أيام
13:37 GMTمصدر لسبوتنيك: تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا والمجلس الرئاسي يقدم مبادرة جديدة
13:28 GMTسبيس إكس تزود "دراغون" بإمدادات لوجستية
13:25 GMTتركيا وقطر تسيطران على شرق آسيا من البوابة الأفغانية
13:23 GMTالبابا فرنسيس في رسالة سلام: انفقوا الكثير على التعليم وليس الأسلحة
13:22 GMTللمرة الأولى... أسعار الغاز في أوروبا تصل لهذا الرقم القياسي
13:20 GMT"ظلم وإهانة"... جورج قرداحي يكشف عن مفاجآت صدمته وينتقد "المتوددين للسعودية"
13:16 GMTالمفوضية الأوروبية تقر مدة صلاحية شهادات التطعيم للسفر بـ9 أشهر
13:14 GMTبسبب استخدامها القوة ضد اللاجئين… هل تسعى المنظمات الدولية لفرض عقوبات ضد بولندا؟
13:12 GMTبعد استهداف طائرات التحالف له... صنعاء بلا مطار
13:08 GMTتركيا تعلن تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور
13:07 GMTالدفاع الروسية تعلن تشكيل أول فوج من مقاتلات "ميغ-31" مزودة بصواريخ "كينجال"