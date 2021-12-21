مسؤول في "أنصار الله": مطار صنعاء لم يستخدم لأغراض عسكرية ونحترم المواثيق الدولية

وأوضح اليوسفي، في حديث لراديو "سبوتنيك" بأن "مطار صنعاء لا تنطلق منه إلا طائرات مدنية، والطائرات المسيرة لا تنطلق من هذا المطار بل من مواقع عسكرية سرية بعيدة عن المناطق المدنية" مؤكدا "نحن نحترم المواثيق الدولية التي تحرم وتجرم استخدام المطار لأغراض عسكرية" .وأوضح اليوسفي أن "مطار صنعاء خرج عن التشغيل بالكامل بعد الضربات الجوية، ولم يعد قادرا على استقبال الرحلات المدنية سواء الأممية أو غيرها".وشدد على أن "هذا يندرج ضمن عملية التصعيد التي تقوم بها السعودية مع دول التحالف، ونحن مستعدون لاستقبال جميع الطائرات بمجرد إصلاح المطار على اعتبار أن تعطيل المطار هو تعطيل الحياة ويعد جزءا من الإبادة التي ترتكب ضد اليمنيين".
قال نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ اليمنية، فهمي اليوسفي، إن إيقاف تشغيل مطار صنعاء "جريمة"، مشددا على أنه مطار مدني، ولا يستخدم في أي غرض عسكري.
وأوضح اليوسفي، في حديث لراديو "سبوتنيك" بأن "مطار صنعاء لا تنطلق منه إلا طائرات مدنية، والطائرات المسيرة لا تنطلق من هذا المطار بل من مواقع عسكرية سرية بعيدة عن المناطق المدنية" مؤكدا "نحن نحترم المواثيق الدولية التي تحرم وتجرم استخدام المطار لأغراض عسكرية" .
واعتبر المسؤول أن "صمت الأمم المتحدة على إيقاف تشغيل المطار هو اشتراك في الجريمة، وهناك تعاطف وتواطؤ من الأمم المتحدة على استمرارية هذه الجرائم، وبالتالي يحق لنا عدم استقبال مثل هذه المنظمات".
وأوضح اليوسفي أن "مطار صنعاء خرج عن التشغيل بالكامل بعد الضربات الجوية، ولم يعد قادرا على استقبال الرحلات المدنية سواء الأممية أو غيرها".
وشدد على أن "هذا يندرج ضمن عملية التصعيد التي تقوم بها السعودية مع دول التحالف، ونحن مستعدون لاستقبال جميع الطائرات بمجرد إصلاح المطار على اعتبار أن تعطيل المطار هو تعطيل الحياة ويعد جزءا من الإبادة التي ترتكب ضد اليمنيين".