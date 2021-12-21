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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية

قتل شاب برصاص القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إثر إطلاق النار على مركبته واشتعالها قرب بلدة يعبد جنوب غربي جنين. 21.12.2021, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

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القدس- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان "وردت تقارير عن محاولة تنفيذ عملية دهس تخريبية بالقرب من حاجز دوتان العسكري بالقرب من مدينة جنين، حيث تم تحييد المخرب".وقال مصدر عسكري إسرائيلي لوكالة "سبوتنيك" إنه "لم تقع إصابات بين الجنود الإسرائيليين، وأن التحقيقات جارية في الحادث.وأفاد مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" أن "قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة على سيارة فلسطينية بالقرب من الحاجز، وقامت على الفور بتطويق المكان، ودفعت بتعزيزات عسكرية".وكشفت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، أن سيارة جيب عسكرية كانت بالقرب من الحاجز حيث جرت محاولة الهجوم، وأن الفلسطيني اصطدم بسيارته في الحاجز بقوة، ونتيجة لإطلاق عيارات نارية باتجاهه، أصابت إحدى الرصاصات خزان الوقود، وعلى ما يبدو تسبب ذلك في حريق.ولم تؤكد أي مصادر طبية فلسطينية حالة الشاب الفلسطيني، ولم تعرف هويته حتى هذه اللحظة.كان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أوعز في وقت سابق هذا الشهر، برفع مستوى التأهب والاستنفار في جميع المعابر والحواجز العسكرية في الضفة الغربية، في أعقاب مقتل الفتى الفلسطيني محمد موسى (16 عاما) من مدينة نابلس، برصاص قوة إسرائيلية على حاجز جبارة شمالي الضفة الغربية عقب تنفيذه عملية دهس، أصيب فيها رجل أمن إسرائيلي بجروح بين متوسطة وحرجة.وتم تنفيذ أكثر من محاولة دهس في الأسابيع الأخيرة بالضفة الغربية، وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن العاملين في المنظومة الأمنية يخشون من محاولات آخرين تنفيذ عمليات مشابهة، وتم إصدار تعليمات للجنود بإبداء اليقظة خاصة حيال المشتبه بهم، بما في ذلك توضيح تعليمات إطلاق النار.

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