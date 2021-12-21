تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
وكالة: رئيس الوزراء السوداني ينوي الاستقالة خلال ساعات
https://arabic.sputniknews.com/20211221/مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شمالي-الضفة-الغربية-1054426801.html
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
قتل شاب برصاص القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إثر إطلاق النار على مركبته واشتعالها قرب بلدة يعبد جنوب غربي جنين. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T20:05+0000
2021-12-21T20:06+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104541/81/1045418116_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_48b346204f4cc23f650b8a32d7aeed70.jpg
القدس- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان "وردت تقارير عن محاولة تنفيذ عملية دهس تخريبية بالقرب من حاجز دوتان العسكري بالقرب من مدينة جنين، حيث تم تحييد المخرب".وقال مصدر عسكري إسرائيلي لوكالة "سبوتنيك" إنه "لم تقع إصابات بين الجنود الإسرائيليين، وأن التحقيقات جارية في الحادث.وأفاد مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" أن "قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة على سيارة فلسطينية بالقرب من الحاجز، وقامت على الفور بتطويق المكان، ودفعت بتعزيزات عسكرية".وكشفت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، أن سيارة جيب عسكرية كانت بالقرب من الحاجز حيث جرت محاولة الهجوم، وأن الفلسطيني اصطدم بسيارته في الحاجز بقوة، ونتيجة لإطلاق عيارات نارية باتجاهه، أصابت إحدى الرصاصات خزان الوقود، وعلى ما يبدو تسبب ذلك في حريق.ولم تؤكد أي مصادر طبية فلسطينية حالة الشاب الفلسطيني، ولم تعرف هويته حتى هذه اللحظة.كان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أوعز في وقت سابق هذا الشهر، برفع مستوى التأهب والاستنفار في جميع المعابر والحواجز العسكرية في الضفة الغربية، في أعقاب مقتل الفتى الفلسطيني محمد موسى (16 عاما) من مدينة نابلس، برصاص قوة إسرائيلية على حاجز جبارة شمالي الضفة الغربية عقب تنفيذه عملية دهس، أصيب فيها رجل أمن إسرائيلي بجروح بين متوسطة وحرجة.وتم تنفيذ أكثر من محاولة دهس في الأسابيع الأخيرة بالضفة الغربية، وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن العاملين في المنظومة الأمنية يخشون من محاولات آخرين تنفيذ عمليات مشابهة، وتم إصدار تعليمات للجنود بإبداء اليقظة خاصة حيال المشتبه بهم، بما في ذلك توضيح تعليمات إطلاق النار.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/إصابة-154-فلسطينيا-خلال-مواجهات-في-محيط-مدينة-نابلس-مع-الجيش-الإسرائيلي-ومستوطنين-صور-وفيديو-1054283221.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104541/81/1045418116_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bda676cfe0dc21bf421521335bd5bdeb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية

20:05 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 20:06 GMT 21.12.2021)
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMAالضفة الغربية المحتلة، الجيش الإسرائيلي، الخليل، فلسطين، 13 مايو 2020
الضفة الغربية المحتلة، الجيش الإسرائيلي، الخليل، فلسطين، 13 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
تابعنا عبر
قتل شاب برصاص القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إثر إطلاق النار على مركبته واشتعالها قرب بلدة يعبد جنوب غربي جنين.
القدس- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان "وردت تقارير عن محاولة تنفيذ عملية دهس تخريبية بالقرب من حاجز دوتان العسكري بالقرب من مدينة جنين، حيث تم تحييد المخرب".
وقال مصدر عسكري إسرائيلي لوكالة "سبوتنيك" إنه "لم تقع إصابات بين الجنود الإسرائيليين، وأن التحقيقات جارية في الحادث.
وأفاد مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" أن "قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة على سيارة فلسطينية بالقرب من الحاجز، وقامت على الفور بتطويق المكان، ودفعت بتعزيزات عسكرية".
وكشفت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، أن سيارة جيب عسكرية كانت بالقرب من الحاجز حيث جرت محاولة الهجوم، وأن الفلسطيني اصطدم بسيارته في الحاجز بقوة، ونتيجة لإطلاق عيارات نارية باتجاهه، أصابت إحدى الرصاصات خزان الوقود، وعلى ما يبدو تسبب ذلك في حريق.
مظاهرات ليلية على حدود قطاع غزة، شرق مدينة خان يونس، فلسطين 2 سبمتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
إصابة 154 فلسطينيا خلال مواجهات في محيط مدينة نابلس مع الجيش الإسرائيلي ومستوطنين... صور وفيديو
17 ديسمبر, 20:26 GMT
ولم تؤكد أي مصادر طبية فلسطينية حالة الشاب الفلسطيني، ولم تعرف هويته حتى هذه اللحظة.
كان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أوعز في وقت سابق هذا الشهر، برفع مستوى التأهب والاستنفار في جميع المعابر والحواجز العسكرية في الضفة الغربية، في أعقاب مقتل الفتى الفلسطيني محمد موسى (16 عاما) من مدينة نابلس، برصاص قوة إسرائيلية على حاجز جبارة شمالي الضفة الغربية عقب تنفيذه عملية دهس، أصيب فيها رجل أمن إسرائيلي بجروح بين متوسطة وحرجة.
وتم تنفيذ أكثر من محاولة دهس في الأسابيع الأخيرة بالضفة الغربية، وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن العاملين في المنظومة الأمنية يخشون من محاولات آخرين تنفيذ عمليات مشابهة، وتم إصدار تعليمات للجنود بإبداء اليقظة خاصة حيال المشتبه بهم، بما في ذلك توضيح تعليمات إطلاق النار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:17 GMTمركز التنبؤ بالفيضان المصري يتوقع سقوط أمطار على بعض المناطق
20:12 GMTمصر تفرض رسوم "مكافحة إغراق" على الواردات التركية
20:05 GMTمقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
19:58 GMTإسرائيل تبيع بريطانيا معدات رؤية ليلية متطورة
19:50 GMTوكالة: رئيس الوزراء السوداني ينوي الاستقالة خلال ساعات
19:49 GMTبايدن يستقبل كلبا جديدا في البيت الأبيض وينتظر قطة... فيديو
19:42 GMT335 مليون دولار... ما أهمية الدعم المالي المقدم من صندوق النقد للأردن؟
19:30 GMTمقتل مدنيين بينهم نساء بقصف تركي عنيف على ريف الحسكة شرقي سوريا... صور
19:20 GMTألمانيا... تشديد الإجراءات للحد من تفشي "أوميكرون" عقب أعياد الميلاد
19:08 GMTكيف تحمي نفسك من الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟
18:55 GMTالغموض يحيط بالمشهد في السودان بعد إصرار الفرقاء السياسيين على مواقفهم
18:49 GMT"كاف": بطولة أمم أفريقيا ستكون ناجحة مثل كأس العرب
18:45 GMTإصابة فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية دهس على حاجز عسكري إسرائيلي
18:38 GMTهل يتجه الرئيس التونسي نحو اعتماد نظام الحكم القاعدي؟
18:33 GMTما هي تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية سمية الألفي؟
18:31 GMTبيع أول رسالة نصية للجوال في التاريخ مقابل 120 ألف دولار
18:23 GMTميريام فارس تحسم حقيقة الخلاف مع شيرين عبد الوهاب
18:20 GMTغوتيريش: لا يحق للمسؤولين اللبنانيين تعطيل العمل
18:14 GMTالخارجية الإسبانية تستدعي القائم بأعمال سفارة المغرب
18:07 GMTزيلينسكي يعلن أنه مستعد للاتصال ببوتين لحل المشاكل المعقدة بين موسكو وكييف