مقتل 3 وإصابة 40 خلال حريق منشأة نفطية في الهند

نيودلهي- سبوتنيك. وذكرت مؤسسة النفط الهندية المالكة للمنشأة، أن الحريق اندلع فى الساعة 02:50 مساء (09:20 بتوقيت غرينتش) أثناء العمليات المتعلقة بإغلاق مصفاة في مدينة هالديا الساحلية.وقال جون براساد، رئيس الاتصالات بمؤسسة النفط الهندية: "يبدو أن السبب الرئيسي هو حريق مفاجئ أدى إلى إصابة 44 شخصا بالحروق وتوفي 3 أشخاص للأسف متأثرين بجروحهم، أُخمد الحريق على الفور والوضع تحت السيطرة".وأضاف براساد أن المصابين نُقلوا على الفور إلى المؤسسات الطبية، وفتحت السلطات تحقيقا في أسباب الحادث المميت.من جانبها قالت رئيسة وزراء الولاية ماماتا بانيرغي إنها أصيبت بالحزن جراء الحادث.وكتب بانيرغي على "تويتر": "فُقدت ثلاث أرواح ثمينة، أفكاري مع العائلات الثكلى في ساعة الحزن هذه، وهؤلاء الجرحى ينقلون إلى كولكاتا عبر ممر أخضر".ووعدت السياسية بأن حكومة ولاية البنغال الغربية ستقدم للمصابين كل المساعدة اللازمة للإسهام في التعافي السريع لهم.
اندلع حريق في منشأة نفطية بولاية البنغال الغربية في الهند، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 44 آخرين.
نيودلهي- سبوتنيك. وذكرت مؤسسة النفط الهندية المالكة للمنشأة، أن الحريق اندلع فى الساعة 02:50 مساء (09:20 بتوقيت غرينتش) أثناء العمليات المتعلقة بإغلاق مصفاة في مدينة هالديا الساحلية.
وقال جون براساد، رئيس الاتصالات بمؤسسة النفط الهندية: "يبدو أن السبب الرئيسي هو حريق مفاجئ أدى إلى إصابة 44 شخصا بالحروق وتوفي 3 أشخاص للأسف متأثرين بجروحهم، أُخمد الحريق على الفور والوضع تحت السيطرة".