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مقتل 3 وإصابة 40 خلال حريق منشأة نفطية في الهند
مقتل 3 وإصابة 40 خلال حريق منشأة نفطية في الهند
اندلع حريق في منشأة نفطية بولاية البنغال الغربية في الهند، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 44 آخرين. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T21:10+0000
2021-12-21T21:10+0000
العالم
حريق
أخبار الهند اليوم
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نيودلهي- سبوتنيك. وذكرت مؤسسة النفط الهندية المالكة للمنشأة، أن الحريق اندلع فى الساعة 02:50 مساء (09:20 بتوقيت غرينتش) أثناء العمليات المتعلقة بإغلاق مصفاة في مدينة هالديا الساحلية.وقال جون براساد، رئيس الاتصالات بمؤسسة النفط الهندية: "يبدو أن السبب الرئيسي هو حريق مفاجئ أدى إلى إصابة 44 شخصا بالحروق وتوفي 3 أشخاص للأسف متأثرين بجروحهم، أُخمد الحريق على الفور والوضع تحت السيطرة".وأضاف براساد أن المصابين نُقلوا على الفور إلى المؤسسات الطبية، وفتحت السلطات تحقيقا في أسباب الحادث المميت.من جانبها قالت رئيسة وزراء الولاية ماماتا بانيرغي إنها أصيبت بالحزن جراء الحادث.وكتب بانيرغي على "تويتر": "فُقدت ثلاث أرواح ثمينة، أفكاري مع العائلات الثكلى في ساعة الحزن هذه، وهؤلاء الجرحى ينقلون إلى كولكاتا عبر ممر أخضر".ووعدت السياسية بأن حكومة ولاية البنغال الغربية ستقدم للمصابين كل المساعدة اللازمة للإسهام في التعافي السريع لهم.
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العالم, حريق, أخبار الهند اليوم

مقتل 3 وإصابة 40 خلال حريق منشأة نفطية في الهند

21:10 GMT 21.12.2021
© AFP 2021 / Atta Kenareانفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021. صورة أرشفية
© AFP 2021 / Atta Kenare
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اندلع حريق في منشأة نفطية بولاية البنغال الغربية في الهند، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 44 آخرين.
نيودلهي- سبوتنيك. وذكرت مؤسسة النفط الهندية المالكة للمنشأة، أن الحريق اندلع فى الساعة 02:50 مساء (09:20 بتوقيت غرينتش) أثناء العمليات المتعلقة بإغلاق مصفاة في مدينة هالديا الساحلية.
وقال جون براساد، رئيس الاتصالات بمؤسسة النفط الهندية: "يبدو أن السبب الرئيسي هو حريق مفاجئ أدى إلى إصابة 44 شخصا بالحروق وتوفي 3 أشخاص للأسف متأثرين بجروحهم، أُخمد الحريق على الفور والوضع تحت السيطرة".
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وأضاف براساد أن المصابين نُقلوا على الفور إلى المؤسسات الطبية، وفتحت السلطات تحقيقا في أسباب الحادث المميت.من جانبها قالت رئيسة وزراء الولاية ماماتا بانيرغي إنها أصيبت بالحزن جراء الحادث.
وكتب بانيرغي على "تويتر": "فُقدت ثلاث أرواح ثمينة، أفكاري مع العائلات الثكلى في ساعة الحزن هذه، وهؤلاء الجرحى ينقلون إلى كولكاتا عبر ممر أخضر".
ووعدت السياسية بأن حكومة ولاية البنغال الغربية ستقدم للمصابين كل المساعدة اللازمة للإسهام في التعافي السريع لهم.
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