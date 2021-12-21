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منظمة الصحة العالمية تقر لقاحا جديدا مضادا لكورونا
منظمة الصحة العالمية تقر لقاحا جديدا مضادا لكورونا
أعطت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة "نوفافاكس" الأمريكية ضد فيروس كورونا. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T17:27+0000
2021-12-21T17:27+0000
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
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أفادت وكالة "فرانس برس" بأن اللقاح الجديد معد وفق تكنولوجيا أكثر تقليدية ومختلفة عن تلك المستخدمة في اللقاحات المنتشرة حتى الآن على نطاق واسع في الاتحاد الأوروبي.ويوم أمس الاثنين، صادقت وكالة الأدوية الأوروبية على تسويق لقاح شركة "نوفافاكس" باسم "نوفاكسوفيد".وذكرت منظمة الصحة العالمية أن "نوفاكسوفيد" هو اللقاح العاشر الواقي من فيروس كورونا الذي يُعتمد بشكل طارئ.وانضم "نوفاكسوفيد" إلى لقاحات "كوفاكسين" الذي تنتجه الشركة الهندية بارات بايونتيك، و"كوفوفاكس" لمعهد سيروم الهندي بموجب ترخيص من الأمريكية "نوفوفاكس".وقالت منظمة الصحة العالمية إن نوفافاكس ونوفاكسوفيد "مصنوعان باستخدام التقنية نفسها".وتوصي لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بالتطعيم بنوفاكسوفيد اعتبارا من سن 18 عاما وبوجوب إعطاء الجرعات "كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع".
https://arabic.sputniknews.com/20211221/هل-يمكن-التبرع-بالدم-بعد-أخذ-لقاح-كورونا؟-1054401879.html
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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية تقر لقاحا جديدا مضادا لكورونا

17:27 GMT 21.12.2021
© Sputnik . Mohammad Damourرغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟
رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Sputnik . Mohammad Damour
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أعطت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة "نوفافاكس" الأمريكية ضد فيروس كورونا.
أفادت وكالة "فرانس برس" بأن اللقاح الجديد معد وفق تكنولوجيا أكثر تقليدية ومختلفة عن تلك المستخدمة في اللقاحات المنتشرة حتى الآن على نطاق واسع في الاتحاد الأوروبي.
التبرع بالدم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
هل يمكن التبرع بالدم بعد تلقي لقاح كورونا؟
10:40 GMT
ويوم أمس الاثنين، صادقت وكالة الأدوية الأوروبية على تسويق لقاح شركة "نوفافاكس" باسم "نوفاكسوفيد".
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن "نوفاكسوفيد" هو اللقاح العاشر الواقي من فيروس كورونا الذي يُعتمد بشكل طارئ.
وانضم "نوفاكسوفيد" إلى لقاحات "كوفاكسين" الذي تنتجه الشركة الهندية بارات بايونتيك، و"كوفوفاكس" لمعهد سيروم الهندي بموجب ترخيص من الأمريكية "نوفوفاكس".
وقالت منظمة الصحة العالمية إن نوفافاكس ونوفاكسوفيد "مصنوعان باستخدام التقنية نفسها".
وتوصي لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بالتطعيم بنوفاكسوفيد اعتبارا من سن 18 عاما وبوجوب إعطاء الجرعات "كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع".
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