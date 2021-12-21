تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211221/منظمة-الصحة-العالمية-تقر-لقاحا-جديدا-مضادا-لكورونا-1054421948.html
منظمة الصحة العالمية تقر لقاحا جديدا مضادا لكورونا
منظمة الصحة العالمية تقر لقاحا جديدا مضادا لكورونا
أعطت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة "نوفافاكس" الأمريكية ضد فيروس كورونا. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T17:27+0000
2021-12-21T17:27+0000
2021-12-21T17:27+0000
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050137951_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8c3a62cb2de01ecf86431e90f0b55c2b.jpg
أفادت وكالة "فرانس برس" بأن اللقاح الجديد معد وفق تكنولوجيا أكثر تقليدية ومختلفة عن تلك المستخدمة في اللقاحات المنتشرة حتى الآن على نطاق واسع في الاتحاد الأوروبي.ويوم أمس الاثنين، صادقت وكالة الأدوية الأوروبية على تسويق لقاح شركة "نوفافاكس" باسم "نوفاكسوفيد".وذكرت منظمة الصحة العالمية أن "نوفاكسوفيد" هو اللقاح العاشر الواقي من فيروس كورونا الذي يُعتمد بشكل طارئ.وانضم "نوفاكسوفيد" إلى لقاحات "كوفاكسين" الذي تنتجه الشركة الهندية بارات بايونتيك، و"كوفوفاكس" لمعهد سيروم الهندي بموجب ترخيص من الأمريكية "نوفوفاكس".وقالت منظمة الصحة العالمية إن نوفافاكس ونوفاكسوفيد "مصنوعان باستخدام التقنية نفسها".وتوصي لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بالتطعيم بنوفاكسوفيد اعتبارا من سن 18 عاما وبوجوب إعطاء الجرعات "كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع".
https://arabic.sputniknews.com/20211221/هل-يمكن-التبرع-بالدم-بعد-أخذ-لقاح-كورونا؟-1054401879.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050137951_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a2970308358e3a0d4bb809bf48296136.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية تقر لقاحا جديدا مضادا لكورونا
أعطت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة "نوفافاكس" الأمريكية ضد فيروس كورونا.
أفادت وكالة "فرانس برس" بأن اللقاح الجديد معد وفق تكنولوجيا أكثر تقليدية ومختلفة عن تلك المستخدمة في
اللقاحات المنتشرة
حتى الآن على نطاق واسع في الاتحاد الأوروبي.
ويوم أمس الاثنين، صادقت وكالة الأدوية الأوروبية على تسويق لقاح شركة "نوفافاكس" باسم "نوفاكسوفيد".
وذكرت
منظمة الصحة العالمية
أن "نوفاكسوفيد" هو اللقاح العاشر الواقي من فيروس كورونا الذي يُعتمد بشكل طارئ.
وانضم "نوفاكسوفيد" إلى لقاحات "كوفاكسين" الذي تنتجه الشركة الهندية بارات بايونتيك، و"كوفوفاكس" لمعهد سيروم الهندي بموجب ترخيص من الأمريكية "نوفوفاكس".
وقالت منظمة الصحة العالمية إن نوفافاكس ونوفاكسوفيد "مصنوعان باستخدام التقنية نفسها".
وتوصي لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بالتطعيم بنوفاكسوفيد اعتبارا من سن 18 عاما وبوجوب إعطاء الجرعات "كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع".