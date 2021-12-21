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https://arabic.sputniknews.com/20211221/نائب-عربي-في-الكنيست-إسرائيل-ولدت-دولة-يهودية-وستبقى-يهودية-1054420230.html
نائب عربي في الكنيست: إسرائيل ولدت دولة يهودية وستبقى يهودية
نائب عربي في الكنيست: إسرائيل ولدت دولة يهودية وستبقى يهودية
وصف النائب العربي في الكنيست، منصور عباس، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بأنها دولة يهودية وستبقى دولة يهودية. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T16:47+0000
2021-12-21T16:47+0000
2021-12-21T16:47+0000
إسرائيل
الكنيست
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها زعيم "القائمة العربية الموحدة" المشاركة في الحكومة الإسرائيلية، خلال مؤتمر صحفي نظمته صحيفة "غلوبس" العبرية.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن النائب العربي قوله، إن "دولة إسرائيل ولدت دولة يهودية وستبقى دولة يهودية".واعتبر النائب العربي أن "السؤال المهم" يتعلق بمكانة المواطن العربي والمجتمع العربي في دولة إسرائيل".وكان النواب العرب في الكنيست قد رفضوا قانون القومية، الذي تم اعتماده في يوليو/ تموز 2018، ويعتبر أن إسرائيل "دولة يهودية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, الكنيست
نائب عربي في الكنيست: إسرائيل ولدت دولة يهودية وستبقى يهودية
وصف النائب العربي في الكنيست، منصور عباس، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بأنها دولة يهودية وستبقى دولة يهودية.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها زعيم "القائمة العربية الموحدة" المشاركة في الحكومة الإسرائيلية، خلال مؤتمر صحفي نظمته صحيفة "غلوبس" العبرية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن
النائب العربي
قوله، إن "دولة إسرائيل ولدت دولة يهودية وستبقى دولة يهودية".
وأضاف عباس أن هذا الوضع "هو قرار الشعب اليهودي الذي أقام دولة يهودية، والسؤال هو ليس ما هي هوية الدولة فهي هكذا ولدت وهكذا ستبقى".
واعتبر النائب العربي أن "السؤال المهم" يتعلق بمكانة المواطن العربي والمجتمع العربي في دولة إسرائيل".
وكان النواب العرب
في الكنيست
قد رفضوا قانون القومية، الذي تم اعتماده في يوليو/ تموز 2018، ويعتبر أن إسرائيل "دولة يهودية".