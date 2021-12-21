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نادية الجندي تهدد باللجوء للقضاء وتصف شائعة متداولة عنها منذ سنوات بـ"السخيفة"
نادية الجندي تهدد باللجوء للقضاء وتصف شائعة متداولة عنها منذ سنوات بـ"السخيفة"
هددت الفنانة المصرية، نادية الجندي، بمقاضاة كل من يستغل اسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ‏بغرض نشر شائعات لا أساس لها من الصحة.‏ 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T10:23+0000
2021-12-21T10:23+0000
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وجاء تهديد نادية الجندي بعد انتشار شائعة متداولة عنها منذ سنوات طويلة، بشأن سرقتها أموال زوجها الفنان الراحل، عماد حمدي.ووصفت الجندي في تصريحات صحيفة "المصري اليوم"، اليوم الثلاثاء، الشائعة بأنها "سخيفة"، مؤكدة أنها كانت تعتبر عماد حمدي والدها وشقيقها وزوجها ووالد ابنها الوحيد، ولا يمكن أن تسيء له في يوم من الأيام، وأن علاقتها به كانت جيدة جدا حتي وفاته، وتعاون معها فنيا في اكتر من فيلم سينمائي بعد طلاقهما.وطلبت نادية الجندي من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي "بعدم تصديق بعض الصفحات وقنوات "يوتيوب" الكاذبة التي تبحث عن التفاعل والمكسب السريع على حساب تشويه سمعة الناس والتشهير بهم".وكان الفنان الراحل، عماد حمدي، هو أول زيجات نادية الجندي، في عام 1962، وأثمر زواجهما عن نجلها الوحيد، هشام، وانفصلا في عام 1974.يشار إلى أن آخر أعمال نادية الجندي الفنية هو مسلسل "سكر زيادة"، الذي عرض في رمضان 2020، ويشهد على أول تعاون فني بينها وبين الفنانة المصرية، نبيلة عبيد.
https://arabic.sputniknews.com/20210329/نادية-الجندي-تكشف-لأول-مرة-كواليس-خلافها-القديم-مع-عادل-إمام-1048501921.html
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مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر

نادية الجندي تهدد باللجوء للقضاء وتصف شائعة متداولة عنها منذ سنوات بـ"السخيفة"

10:23 GMT 21.12.2021
© AFP 2021 / JOSEPH EIDالفنانة المصرية، نادية الجندي
الفنانة المصرية، نادية الجندي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
الفنانة المصرية، نادية الجندي
© AFP 2021 / JOSEPH EID
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هددت الفنانة المصرية، نادية الجندي، بمقاضاة كل من يستغل اسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ‏بغرض نشر شائعات لا أساس لها من الصحة.‏
وجاء تهديد نادية الجندي بعد انتشار شائعة متداولة عنها منذ سنوات طويلة، بشأن سرقتها أموال زوجها الفنان الراحل، عماد حمدي.
ووصفت الجندي في تصريحات صحيفة "المصري اليوم"، اليوم الثلاثاء، الشائعة بأنها "سخيفة"، مؤكدة أنها كانت تعتبر عماد حمدي والدها وشقيقها وزوجها ووالد ابنها الوحيد، ولا يمكن أن تسيء له في يوم من الأيام، وأن علاقتها به كانت جيدة جدا حتي وفاته، وتعاون معها فنيا في اكتر من فيلم سينمائي بعد طلاقهما.
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وطلبت نادية الجندي من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي "بعدم تصديق بعض الصفحات وقنوات "يوتيوب" الكاذبة التي تبحث عن التفاعل والمكسب السريع على حساب تشويه سمعة الناس والتشهير بهم".
وكان الفنان الراحل، عماد حمدي، هو أول زيجات نادية الجندي، في عام 1962، وأثمر زواجهما عن نجلها الوحيد، هشام، وانفصلا في عام 1974.
يشار إلى أن آخر أعمال نادية الجندي الفنية هو مسلسل "سكر زيادة"، الذي عرض في رمضان 2020، ويشهد على أول تعاون فني بينها وبين الفنانة المصرية، نبيلة عبيد.
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