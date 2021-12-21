https://arabic.sputniknews.com/20211221/نحن-غير-معنيين-مواقع-التواصل-الاجتماعي-تتداول-فيديو-ميقاتي-الغاضب-1054398792.html

"نحن غير معنيين"... مواقع التواصل الاجتماعي تتداول فيديو ميقاتي "الغاضب"

"نحن غير معنيين"... مواقع التواصل الاجتماعي تتداول فيديو ميقاتي "الغاضب"

نشرت وسائل إعلام لبنانية، مقطع فيديو لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو "غاضب" لحظة خروجه من عين التينة ولقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري. 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T09:38+0000

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2021-12-21T09:38+0000

أخبار لبنان

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وقال موقع قناة النهار اللبنانية، إنه بدت ملامح غضب على وجه ميقاتي بعد سؤاله عن "الطعن في قانون الانتخابات مقابل الحلحلة الحكومية".وظهر في مقطع الفيديو مراسل منصة "صوت بيروت إنترناشيونال" وهو يسأل نجيب ميقاتي عما إذا كانت قد "نجحت الصفقة التي يحكى عنها"، ليجيب ميقاتي بنبرة غاضبة: "نحنا غير معنيين".وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أكد أنه مستمر في مهامه من أجل عودة اجتماعات الحكومة.وحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء اللبنانية عبر حسابه في موقع "تويتر"، أكد أن ميقاتي مستمر في جهوده من أجل عودة الاجتماعات، لافتا إلى أن "أي موقف سيصدر عنه فيما بعد سيكون نابعا من قناعاته الوطنية".ونفى البيان ما تناقلته وسائل إعلامية عقب اجتماع عقد بين ميقاتي ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، من أنباء عن صفقة لعودة اجتماعات الحكومة مرة أخرى تتعلق بتحقيقات المرفأ.وأوضح البيان أن ميقاتي، كرر خلال الاجتماع، "موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق"، حسب تعبيره.ولفت إلى أن ميقاتي أكد "وجوب أن تكون الحلول المطروحة للإشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور دون سواه، من دون أن يقبل استطرادا بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات".وأكد البيان أن رئيس الحكومة اللبنانية قد "أبلغ هذا الموقف إلى فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري، وهو موقف لا لبس فيه على الإطلاق".وشدد على أن "دولته مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطا فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور".

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