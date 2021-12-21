https://arabic.sputniknews.com/20211221/وزير-الخارجية-التركي-نتعاون-مع-مجموعة-فيشغراد-لمكافحة-الهجرة-غير-النظامية-1054416001.html

وزير الخارجية التركي: نتعاون مع مجموعة فيشغراد لمكافحة الهجرة غير النظامية

وزير الخارجية التركي: نتعاون مع مجموعة فيشغراد لمكافحة الهجرة غير النظامية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة تتعاون مع دول مجموعة "فيشغراد" لمكافحة الهجرة غير النظامية. 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T15:23+0000

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2021-12-21T15:23+0000

تركيا

هجرة غير شرعية

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جاء هذا في تصريحات أدلى بها الوزير التركي خلال مؤتمر وزراء خارجية تركيا ودول مجموعة "فيشغراد" التي تضم تشيكيا والمجر وبولندا وسلوفاكيا في العاصمة المجرية بودابست، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضح تشاووش أوغلو أن بلاده سوف تستضيف الشرطة المجرية بهدف التعاون في مواجهة الهجرة غير النظامية بالمنطقة، وشبكات الجريمة المنظمة الدولية.ولفت وزير الخارجية إلى أن المجموعة وتركيا يعقدان اجتماعات منذ عام 2013.وبين أن اجتماع اليوم شهد بحث آخر التطورات في أفغانستان والبلقان وما يمكن القيام به في مكافحة الهجرة غير النظامية.وأشار إلى أن وضع ملايين النازحين الذين تركوا مناطقهم في أفغانستان وسوريا يشكل مصدر قلق للجميع.وأكد على أن التعاون لحل مشكلات الهجرة والمشاركة العادلة في الأعباء والعودة الطوعية والآمنة (للاجئين) تمثل أمرا مهمها.وعبر وزير الخارجية عن دعم بلاده لحلفائها وفي مقدمتهم بولندا في أزمة الهجرة على حدودها مع بيلاروسيا.

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تركيا, هجرة غير شرعية