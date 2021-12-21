وزير لبناني سابق: الاغتيالات واردة قبل الانتخابات وعملاء إسرائيل يقبضون بالدولار

وأوضح شربل في مقابلة تلفزيونية أن "الاغتيالات ستكون سياسية"، قائلا إن ذلك من الممكن أن يحدث على سبيل المثال إذا كانت إسرائيل ترغب في إحداث "خضة أمنية" قبل الانتخابات.واعتبر أن تأجيل الانتخابات لن يصب إلا في مصلحة الذين سيبقون في مراكزهم.وقد وافق مجلس النواب اللبناني، على تقريب موعد الانتخابات إلى 27 مارس/ آذار المقبل، بدلا من موعدها الأصلي في 8 مايو/ أيارالمقبل، وهو الأمر الذي لقي معارضة من رئيس التيار الوطني، جبران باسيل (من تكتل "لبنان القوي") .وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه حصل على تأكيدات من رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة بلبنان بأن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها.وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش أن لبنان يمر بفترة صعبة، معتبرا أن الوقت حان لكي يبذل المسئولون جهداً لإيجاد الحلول، مشيرا إلى أن هذه هي اللحظة المناسبة التي يستحق بها لبنان التضامن بين القوى.
قال وزير الداخلية اللبناني الأسبق مروان شربل، إن الاغتيالات وارد حصولها في لبنان قبل الانتخابات، مضيفا أن "عملاء إسرائيل يقبضون بالدولار".
وأوضح شربل في مقابلة تلفزيونية أن "الاغتيالات ستكون سياسية"، قائلا إن ذلك من الممكن أن يحدث على سبيل المثال إذا كانت إسرائيل ترغب في إحداث "خضة أمنية" قبل الانتخابات.
واعتبر أن تأجيل الانتخابات لن يصب إلا في مصلحة الذين سيبقون في مراكزهم.
وقد وافق مجلس النواب اللبناني، على تقريب موعد الانتخابات إلى 27 مارس/ آذار المقبل، بدلا من موعدها الأصلي في 8 مايو/ أيارالمقبل، وهو الأمر الذي لقي معارضة من رئيس التيار الوطني، جبران باسيل (من تكتل "لبنان القوي") .
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه حصل على تأكيدات من رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة بلبنان بأن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش أن لبنان يمر بفترة صعبة، معتبرا أن الوقت حان لكي يبذل المسئولون جهداً لإيجاد الحلول، مشيرا إلى أن هذه هي اللحظة المناسبة التي يستحق بها لبنان التضامن بين القوى.