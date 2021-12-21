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https://arabic.sputniknews.com/20211221/ولي-عهد-دبي-يثير-تفاعلا-بلقاء-عفوي-مع-شاب-التقاه-في-الشارع-فيديو-1054414217.html
ولي عهد دبي يثير تفاعلا بلقاء عفوي مع شاب التقاه في الشارع... فيديو
ولي عهد دبي يثير تفاعلا بلقاء عفوي مع شاب التقاه في الشارع... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطعا مصورا لولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل ‏مكتوم، أثناء لقائه أحد الشباب بالمصادفة في... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T14:43+0000
2021-12-21T14:43+0000
العالم العربي
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ويبدأ الفيديو بمناداة الشاب من ذوي الهمم الذي كان يسير بكرسي متحرك على ولي عهد دبي، أثناء اتجاهه لركوب سيارته.وفور أن انتبه الشيخ حمدان بن محمد لمناداة الشاب له سارع بالذهاب إليه وعانقه، ودار بينهما حوار طريف قوبل بإشادة من مرتادي "السوشيال ميديا" وبتواضع ولي عهد دبي.وكان ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد كشف في الأسابيع الماضية عن إجرائه فحصا خاصا بفيروس ‏‏"كورونا" المستجد، وذلك بعدما صرح من قبل أنه يشعر أنه ليس على ما يرام.‏ونشر الشيخ حمدان عبر خاصية "الستوريز" على حسابه على "إنستغرام" صورة لنتيجة الاختبار، والتي تظهر أنها "سلبية".وأرفق ولي عهد دبي مع نتيجة اختباره عبارة هي: "لمن يهمه الأمر".وفي مايو/ أيار الماضي، رزق ولي عهد دبي بتوأم (صبي وفتاة) من زوجته، الشيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم.
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العالم العربي

ولي عهد دبي يثير تفاعلا بلقاء عفوي مع شاب التقاه في الشارع... فيديو

14:43 GMT 21.12.2021
© AFP 2021 / HANDOUTولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
© AFP 2021 / HANDOUT
تابعنا عبر
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطعا مصورا لولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل ‏مكتوم، أثناء لقائه أحد الشباب بالمصادفة في الشارع.‏
ويبدأ الفيديو بمناداة الشاب من ذوي الهمم الذي كان يسير بكرسي متحرك على ولي عهد دبي، أثناء اتجاهه لركوب سيارته.
وفور أن انتبه الشيخ حمدان بن محمد لمناداة الشاب له سارع بالذهاب إليه وعانقه، ودار بينهما حوار طريف قوبل بإشادة من مرتادي "السوشيال ميديا" وبتواضع ولي عهد دبي.
وكان ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد كشف في الأسابيع الماضية عن إجرائه فحصا خاصا بفيروس ‏‏"كورونا" المستجد، وذلك بعدما صرح من قبل أنه يشعر أنه ليس على ما يرام.‏
ونشر الشيخ حمدان عبر خاصية "الستوريز" على حسابه على "إنستغرام" صورة لنتيجة الاختبار، والتي تظهر أنها "سلبية".
وأرفق ولي عهد دبي مع نتيجة اختباره عبارة هي: "لمن يهمه الأمر".
وفي مايو/ أيار الماضي، رزق ولي عهد دبي بتوأم (صبي وفتاة) من زوجته، الشيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم.
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