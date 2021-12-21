بوتين يشارك في مراسم تسليم غواصتين نوويتين للبحرية

وقال بيسكوف: "سيعقد بوتين اجتماعا موسعا مع قيادات وزارة الدفاع الروسية في مركز مراقبة الدفاع الوطني لإدارة الدفاع. سيزور معرضا مواضيعيا مخصصا لقيادات الدفاع، وسيلقي الرئيس هناك خطابا شاملا، وكذلك وزير الدفاع شويغو. كما سيشارك عبر الفيديو في مراسم قصيرة لتسليم الغواصتين النوويتين "كنياز أوليغ" و"نوفوسيبيرسك" إلى الأسطول الحربي الروسي".
صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك، اليوم الثلاثاء، في مراسم تسليم الغواصتين النوويتين "كنياز أوليغ" و"نوفوسيبيرسك" للبحرية عبر تقنية الفيديو.
وقال بيسكوف: "سيعقد بوتين اجتماعا موسعا مع قيادات وزارة الدفاع الروسية في مركز مراقبة الدفاع الوطني لإدارة الدفاع. سيزور معرضا مواضيعيا مخصصا لقيادات الدفاع، وسيلقي الرئيس هناك خطابا شاملا، وكذلك وزير الدفاع شويغو. كما سيشارك عبر الفيديو في مراسم قصيرة لتسليم الغواصتين النوويتين "كنياز أوليغ" و"نوفوسيبيرسك" إلى الأسطول الحربي الروسي".