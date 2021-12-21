تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211221/24-مليار-دولار-تحويلات-المصريين-العاملين-في-الخارج-خلال-9-أشهر-1054417640.html
24 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال 9 أشهر
24 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال 9 أشهر
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن تحويلات المصـريين العاملين في الخارج بلغت 24 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T15:53+0000
2021-12-21T15:53+0000
البنك المركزي
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102569/83/1025698345_0:200:3501:2169_1920x0_80_0_0_f8f501c406a471ef4f2c24c7d17de356.jpg
وقال البنك المركزي في بيان إن تحويلات المصريين خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بلغت 22.1 مليار دولار، بحسب صحيفة "اليوم السابع".وذكر البيان أن الأرقام تشير إلى أن تحويلات المصريين ارتفعت خلال من يناير/ كانون أول وحتى سبتمبر/ أيلول من العام الجاري بنسبة 8.8 بالمئة أو 1.9 مليار دولار.وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجع تحويلات المصريين بالخارج في سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 3% على أساس سنوي، إلى 2.62 مليار دولار، مقابل 2.7 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق.وأعطت تحويلات المواطنين المصريين العاملين بالخارج، دعما قويا للاقتصاد المصري بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.وتشكل تحويلات العاملين بالخارج إحدى الأدوات الحكومية المهمة من أجل توفير السيولة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق.
https://arabic.sputniknews.com/20211028/البنك-المركزي-المصري-يعلن-نتائج-اجتماعه-بشأن-سعر-الفائدة-1050562307.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102569/83/1025698345_170:0:3329:2369_1920x0_80_0_0_f6eac4ab11d6bbe0c6d1c887f0861e42.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البنك المركزي, مصر

24 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال 9 أشهر

15:53 GMT 21.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالبنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
تابعنا عبر
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن تحويلات المصـريين العاملين في الخارج بلغت 24 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وقال البنك المركزي في بيان إن تحويلات المصريين خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بلغت 22.1 مليار دولار، بحسب صحيفة "اليوم السابع".
رجل يحسب أمواله بينما يستخدم الآخرون أجهزة الصراف الآلي في البنك الأهلي المصري حيث تكثف مصر جهودها لإبطاء انتشار فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2021
البنك المركزي المصري يعلن نتائج اجتماعه بشأن سعر الفائدة
28 أكتوبر, 19:35 GMT
وذكر البيان أن الأرقام تشير إلى أن تحويلات المصريين ارتفعت خلال من يناير/ كانون أول وحتى سبتمبر/ أيلول من العام الجاري بنسبة 8.8 بالمئة أو 1.9 مليار دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجع تحويلات المصريين بالخارج في سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 3% على أساس سنوي، إلى 2.62 مليار دولار، مقابل 2.7 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق.
وأعطت تحويلات المواطنين المصريين العاملين بالخارج، دعما قويا للاقتصاد المصري بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
وتشكل تحويلات العاملين بالخارج إحدى الأدوات الحكومية المهمة من أجل توفير السيولة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:12 GMTالتحالف العربي: مستعدون لنقل الإغاثة الإنسانية من نقاط الوصول إلى الداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة
17:09 GMTالقوات التركية تقصف بالمدفعية قرية أبو راسين في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا
17:06 GMTالأمم المتحدة تعلق على التوترات المسلحة في العاصمة الليبية
17:00 GMTالتحالف: الحوثيون أغلقوا مطار صنعاء أمام رحلات المنظمات الدولية منذ الأحد
16:54 GMTقرار جديدة من المحكمة بشأن قضية زيادة نفقة توأم الفنانة زينة
16:53 GMTبوتين يطلع شولتس على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية
16:50 GMTليفربول يعلن إيقاف روبرتسون 3 مباريات
16:47 GMTنائب عربي في الكنيست: إسرائيل ولدت دولة يهودية وستبقى يهودية
16:44 GMTترامب يقابل بصيحات استهجان بعد إعلان تلقيه جرعة معززة من لقاح كورونا... فيديو
16:42 GMTضباط الجيش الأمريكي يكايدون السكان العرب شرقي سوريا: "نحن باقون"
16:38 GMTهل تنجح خطة تركيا لمواجهة انهيار الليرة أم تشكل خطرا اقتصاديا جديدا؟
16:35 GMTإيران تكشف عن ميزات جديدة لبحرية الحرس الثوري
16:28 GMTالكرملين: روسيا وفرنسا تعتزمان العمل بشكل متزامن حول ملف قره باغ
16:20 GMTإعلام: الحكومة الإسرائيلية بصدد اتخاذ خطوة استفزازية بعقد جلستها المقبلة في هضبة الجولان المحتلة
16:16 GMTرئيس الوزراء اليمني: التصعيد المستمر للحوثيين مؤشر على عدم جديتهم في تحقيق السلام
16:14 GMTشويغو: شركات عسكرية أمريكية تستعد لاستفزازات بأسلحة كيميائية شرقي أوكرانيا
16:10 GMTبـ "كاميرا خفية"... الشرطة الإيطالية توثق تزوير الحصول على اللقاح
16:04 GMTفنزويلا تستلم 7 ملايين جرعة دفعة واحدة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لكورونا
16:01 GMTكيروش يؤجل معسكر منتخب مصر الخاص بأمم أفريقيا
15:59 GMTوزير خارجية حكومة جماعة "أنصار الله" يتهم التحالف العربي بعرقلة جهود إعادة تشغيل مطار صنعاء