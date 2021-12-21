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https://arabic.sputniknews.com/20211221/24-مليار-دولار-تحويلات-المصريين-العاملين-في-الخارج-خلال-9-أشهر-1054417640.html
24 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال 9 أشهر
24 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال 9 أشهر
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن تحويلات المصـريين العاملين في الخارج بلغت 24 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T15:53+0000
2021-12-21T15:53+0000
2021-12-21T15:53+0000
البنك المركزي
مصر
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وقال البنك المركزي في بيان إن تحويلات المصريين خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بلغت 22.1 مليار دولار، بحسب صحيفة "اليوم السابع".وذكر البيان أن الأرقام تشير إلى أن تحويلات المصريين ارتفعت خلال من يناير/ كانون أول وحتى سبتمبر/ أيلول من العام الجاري بنسبة 8.8 بالمئة أو 1.9 مليار دولار.وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجع تحويلات المصريين بالخارج في سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 3% على أساس سنوي، إلى 2.62 مليار دولار، مقابل 2.7 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق.وأعطت تحويلات المواطنين المصريين العاملين بالخارج، دعما قويا للاقتصاد المصري بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.وتشكل تحويلات العاملين بالخارج إحدى الأدوات الحكومية المهمة من أجل توفير السيولة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق.
https://arabic.sputniknews.com/20211028/البنك-المركزي-المصري-يعلن-نتائج-اجتماعه-بشأن-سعر-الفائدة-1050562307.html
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البنك المركزي, مصر
24 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال 9 أشهر
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن تحويلات المصـريين العاملين في الخارج بلغت 24 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وقال البنك المركزي في بيان إن تحويلات المصريين خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بلغت 22.1 مليار دولار، بحسب
صحيفة "اليوم السابع"
.
وذكر البيان أن الأرقام تشير إلى أن تحويلات المصريين ارتفعت خلال من يناير/ كانون أول وحتى سبتمبر/ أيلول من العام الجاري بنسبة 8.8 بالمئة أو 1.9 مليار دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجع
تحويلات المصريين
بالخارج في سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 3% على أساس سنوي، إلى 2.62 مليار دولار، مقابل 2.7 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق.
وأعطت تحويلات المواطنين المصريين العاملين بالخارج، دعما قويا للاقتصاد المصري بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
وتشكل تحويلات العاملين بالخارج إحدى الأدوات الحكومية المهمة من أجل توفير السيولة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق.