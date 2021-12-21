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https://arabic.sputniknews.com/20211221/335-مليون-دولار-ما-أهمية-الدعم-المالي-المقدم-من-صندوق-النقد-للأردن؟-1054425861.html
335 مليون دولار... ما أهمية الدعم المالي المقدم من صندوق النقد للأردن؟
335 مليون دولار... ما أهمية الدعم المالي المقدم من صندوق النقد للأردن؟
في خطوة وصفها المراقبون بـ "المهمة"، أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على منح الأردن 335.2 مليون دولار بعد استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T19:42+0000
2021-12-21T19:45+0000
صندوق النقد
الأردن
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وصرح صندوق النقد في بيان أن برنامج القروض يمضي في مساره الصحيح مع استمرار التقدم في الإصلاحات الاقتصادية ولكن تم تعديل الأهداف المالية لضمان مساحة كافية لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والاحتفاظ بالوظائف والاستثمارات العامة ذات الأولوية.وأكد المراقبون أن هذه الخطوة تأتي في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية في مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدين أنها تساعد في نهوض الاقتصاد، ومعالجة أزمات الاستثمار والبطالة.صندوق النقدوتابع بيان الصندوق: "إعادة الانفتاح التدريجي للاقتصاد في عام 2021 مدعوما بحملة تطعيم قوية (ضد كورونا) وسياسات داعمة، ساعد في تحفيز الانتعاش الوليد.. ومع ذلك ظلت البطالة عند مستويات عالية لا سيما بين الشباب والنساء".وقبل أيام، اي أعلن صندوق النقد العربي عن تقديمه قرضًا جديدا للأردن بقيمة 13.29 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل 56 مليون دولار أمريكي).وتسعى الاتفاقية التي وقعها وزير المالية الأردني محمد محمود العسعس، ورئيس مجلس إدارة الصندوق عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، إلى توفير الموارد المالية لدعم برنامج يدعم بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.مسار الإصلاح الاقتصاديقال خالد البستنجي، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الأردني، إن الصندوق لم يقدم الأموال والمنح المطلوبة لأي دولة إلا في حال نفذت شروطها، وهي مؤسسة دولية لا تقدم أي قروض أو منح إلا إذا قامت الدولة المعنية بالإصلاحات المطلوبة، لا سيما في مجال التنمية ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن الأردن نجح في أخذ مسار متقدم في الإصلاحات الاقتصادية، وصندوق النقد لم يقدم هذه الأموال إلا بعد أن تأكد بأن الأردن في مسار الإصلاح الاقتصادي الصحيح من حيث التشريعات والمراقبة.زيادة الاستثماربدورها اعتبرت الدكتورة صباح الشعار، المحللة الأردنية وعضو مجلس النواب السابق، أن حصول الأردن على تمويل بمقدار ٣٣٥ مليون دولار من صندوق النقد الدولي يحقق تعزيز البرامج الإصلاحية والاجتماعية للحكومة الأردنية.وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك": يواجه الأردن تحديًا اقتصاديًا صعبًا بسبب أزمة كورونا والتي كبلت من تحقيق النمو الاقتصادي للمملكة، فضلا عن استضافة الأردن لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.وترى الشعار أن تمويل صندوق النقد يساعد على تحقيق برامج الحماية الاجتماعية لآلاف الأسر الأردنية التي تأثرت جراء جائحة كورونا وفقدان الكثير من العاملين لوظائفهم في ظل تراجع المساعدات والهبات والمنح الخارجية.وأكدت الشعار على ضرورة توجيه التمويل نحو إيجاد فرص عمل لخريجي الجامعات، بعد أن ظهر ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات واستغلال الموارد لزيادة الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي للمملكة.والشهر الماضي أكد صندوق النقد الدولي في ختام المراجعة الثالثة على أهمية ما أنجزته السياسة المالية من تحقيق الإيرادات المحلية المتوقعة بنجاح عبر سياسة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بمؤسسية ومهنية دون أن تقوم برفع نسب الضرائب والرسوم.وتوقعت وزارة المالية وصندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو الحقيقي في عام 2022 مسجلاً 2.7% مع زيادة زخم التعافي، وعودة السياحة إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وبداية جني ثمار الإصلاحات الهيكلية، بحسب الغد.
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صندوق النقد, الأردن

335 مليون دولار... ما أهمية الدعم المالي المقدم من صندوق النقد للأردن؟

19:42 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 19:45 GMT 21.12.2021)
© AFP 2021 / -رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / -
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في خطوة وصفها المراقبون بـ "المهمة"، أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على منح الأردن 335.2 مليون دولار بعد استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج القروض البالغ 1.5 مليار دولار ومدته 4 سنوات.
وصرح صندوق النقد في بيان أن برنامج القروض يمضي في مساره الصحيح مع استمرار التقدم في الإصلاحات الاقتصادية ولكن تم تعديل الأهداف المالية لضمان مساحة كافية لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والاحتفاظ بالوظائف والاستثمارات العامة ذات الأولوية.
رجل أردني يحصد الفاصوليا الخضراء في مزرعة في غور الحديثة، على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب العاصمة الأردنية عمان، 20 نيسان/ أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
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وأكد المراقبون أن هذه الخطوة تأتي في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية في مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدين أنها تساعد في نهوض الاقتصاد، ومعالجة أزمات الاستثمار والبطالة.
صندوق النقد
وتابع بيان الصندوق: "إعادة الانفتاح التدريجي للاقتصاد في عام 2021 مدعوما بحملة تطعيم قوية (ضد كورونا) وسياسات داعمة، ساعد في تحفيز الانتعاش الوليد.. ومع ذلك ظلت البطالة عند مستويات عالية لا سيما بين الشباب والنساء".
وأشار إلى أن إجمالي المدفوعات للأردن منذ بداية عام 2020 وصل إلى حوالي 1.23 مليار دولار منها حوالي 407 ملايين دولار على شكل تمويل طارئ لمساعدة البلاد في مكافحة جائحة كورونا.
وقبل أيام، اي أعلن صندوق النقد العربي عن تقديمه قرضًا جديدا للأردن بقيمة 13.29 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل 56 مليون دولار أمريكي).
وتسعى الاتفاقية التي وقعها وزير المالية الأردني محمد محمود العسعس، ورئيس مجلس إدارة الصندوق عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، إلى توفير الموارد المالية لدعم برنامج يدعم بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مسار الإصلاح الاقتصادي
قال خالد البستنجي، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الأردني، إن الصندوق لم يقدم الأموال والمنح المطلوبة لأي دولة إلا في حال نفذت شروطها، وهي مؤسسة دولية لا تقدم أي قروض أو منح إلا إذا قامت الدولة المعنية بالإصلاحات المطلوبة، لا سيما في مجال التنمية ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي.
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وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن الأردن نجح في أخذ مسار متقدم في الإصلاحات الاقتصادية، وصندوق النقد لم يقدم هذه الأموال إلا بعد أن تأكد بأن الأردن في مسار الإصلاح الاقتصادي الصحيح من حيث التشريعات والمراقبة.
وأكد البستنجي أن قرض صندوق النقد الدولي يعد خطوة إيجابية في مجال الإصلاح الاقتصادي، ويعطي فرصة كبيرة للأردن لتنفيذ باقي الإصلاحات، وإنقاذ الاقتصاد، والذي تأثر كثيرًا بأزمة كورونا.
زيادة الاستثمار
بدورها اعتبرت الدكتورة صباح الشعار، المحللة الأردنية وعضو مجلس النواب السابق، أن حصول الأردن على تمويل بمقدار ٣٣٥ مليون دولار من صندوق النقد الدولي يحقق تعزيز البرامج الإصلاحية والاجتماعية للحكومة الأردنية.
وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك": يواجه الأردن تحديًا اقتصاديًا صعبًا بسبب أزمة كورونا والتي كبلت من تحقيق النمو الاقتصادي للمملكة، فضلا عن استضافة الأردن لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
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وترى الشعار أن تمويل صندوق النقد يساعد على تحقيق برامج الحماية الاجتماعية لآلاف الأسر الأردنية التي تأثرت جراء جائحة كورونا وفقدان الكثير من العاملين لوظائفهم في ظل تراجع المساعدات والهبات والمنح الخارجية.
وأكدت الشعار على ضرورة توجيه التمويل نحو إيجاد فرص عمل لخريجي الجامعات، بعد أن ظهر ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات واستغلال الموارد لزيادة الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي للمملكة.
والشهر الماضي أكد صندوق النقد الدولي في ختام المراجعة الثالثة على أهمية ما أنجزته السياسة المالية من تحقيق الإيرادات المحلية المتوقعة بنجاح عبر سياسة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بمؤسسية ومهنية دون أن تقوم برفع نسب الضرائب والرسوم.
وثمن الصندوق الإصلاحات الهيكلية العميقة التي نفذتها الحكومة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي لخلق الوظائف عبر خفض تكاليف الإنتاج وممارسة الأعمال للقطاع الخاص إضافة إلى الإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز الشفافية والحوكمة.
وتوقعت وزارة المالية وصندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو الحقيقي في عام 2022 مسجلاً 2.7% مع زيادة زخم التعافي، وعودة السياحة إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وبداية جني ثمار الإصلاحات الهيكلية، بحسب الغد.
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