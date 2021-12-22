تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 2 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920
إكسبو 2020 دبي

ومن المقرر أن يشهد معرض إكسبو 2020 دبي إطلاق العديد من مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، والإقليمي، والعالمي.

https://arabic.sputniknews.com/20211222/أبو-الغيط-يوقع-على-وثيقة-إعلان-الإمارات-للغة-العربية-في-إكسبو-2020-دبي-1054448489.html
أبو الغيط يوقع على وثيقة "إعلان الإمارات للغة العربية" في "إكسبو 2020 دبي"
أبو الغيط يوقع على وثيقة "إعلان الإمارات للغة العربية" في "إكسبو 2020 دبي"
وقّع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، برفقة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، ووزراء... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T13:24+0000
2021-12-22T13:24+0000
إكسبو 2020 دبي
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104009/96/1040099626_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_d7aff543e3c2bd13041427bc4766740d.jpg
وقال مصدر مسؤول، في بيان نقلته وكالة سبوتنيك، إن "التوقيع تم في جناح دولة الإمارات بإكسبو 2020 دبي بتاريخ 19 ديسمبر الماضي، ضمن أعمال أول قمة للغة العربية تنظمها وزارة الثقافة والشباب الإماراتية".وثمن أبو الغيط، عاليا الوثيقة التي تهدف إلى تعزيز اللغة العربية، مشيراً بأنها تضاف إلى قائمة المبادرات التي أطلقتها دولة الامارات في هذا الشأن.وأشاد بحرص الشيخ محمد بن راشد، الذي حضر شخصياً هذه المناسبة، على دعم هذه الجهود للنهوض باللغة العربية وصونها، مؤكدا أن إعلان الإمارات يمثل التزاماً عربياً تجاه لغتنا التي نعتز بها، وتعهدا بدعمها بصفتها ركناً أساسياً من أركان الهوية العربية والعنوان الأهم لوحدة الأمة.ونقل المصدر، أن الأمين العام اعتبر "إعلان الإمارات" خارطة طريق للنهوض باللغة العربية، إذ تناول بالتفصيل في مضمونه جميع المجالات المتعلقة باللغة، مضيفاً بأن هذه المبادرة تعد تنفيذاً لتوصيات تقرير حالة اللغة العربية الذي أصدرته وزارة الثقافة والشباب الإماراتية لتشخيص وضع اللغة العربية بشكل شامل، وتقديم مقترحات ترسم مستقبلها.واحتفلت جامعة الدول العربية، الاثنين الماضي، بمشاركتها في معرض "إكسبو 2020 دبي"، بحضور أمينها العام، أحمد ‏أبو الغيط، ووزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر.‏وتضمن برنامج الاحتفال بيوم الجامعة العربية زيارة الوفود لجناحها في "إكسبو" لافتتاح معرض تم إعداده خصيصا بهذه المناسبة، وتضمن وثائق تأسيس جامعة الدول العربية، وبعض وثائق انضمام دولة الإمارات إلى الجامعة ومجموعة من الطوابع البريدية تحت عنوان "العرب في إكسبو".وشهد الاحتفال بالجامعة العربية في معرض "إكسبو 2020 دبي" كذلك عروضا عسكرية موسيقية قدمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.واختتم يوم تكريم الجامعة العربية في "إكسبو" بحفل تقديم جوائز المرأة العربية للتميز في المجال الطبي، الذي أقيم بالتعاون مع الاتحاد العام النسائي الإماراتي في جناح المرأة في المعرض، إذ كرم الأمين العام للجامعة الفائزات في هذه النسخة.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/أحمد-الخطيب-يكشف-لـسبوتنيك،-تفاصيل-هامة-حول-إكسبو-2020-دبي-ومستقبل-المدينة-بعد-انتهاء-المعرض-1053451920.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104009/96/1040099626_74:0:3186:2334_1920x0_80_0_0_2e263b185cf144826946763539a5a64c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الشرق الأوسط

أبو الغيط يوقع على وثيقة "إعلان الإمارات للغة العربية" في "إكسبو 2020 دبي"

13:24 GMT 22.12.2021
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSIالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
تابعنا عبر
وقّع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، برفقة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، ووزراء الثقافة العرب على وثيقة "إعلان الإمارات للغة العربية".
وقال مصدر مسؤول، في بيان نقلته وكالة سبوتنيك، إن "التوقيع تم في جناح دولة الإمارات بإكسبو 2020 دبي بتاريخ 19 ديسمبر الماضي، ضمن أعمال أول قمة للغة العربية تنظمها وزارة الثقافة والشباب الإماراتية".
أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
أحمد الخطيب يكشف لـ"سبوتنيك"، تفاصيل هامة حول "إكسبو 2020 دبي" ومستقبل المدينة بعد انتهاء المعرض
1 ديسمبر, 17:01 GMT
وثمن أبو الغيط، عاليا الوثيقة التي تهدف إلى تعزيز اللغة العربية، مشيراً بأنها تضاف إلى قائمة المبادرات التي أطلقتها دولة الامارات في هذا الشأن.
وأشاد بحرص الشيخ محمد بن راشد، الذي حضر شخصياً هذه المناسبة، على دعم هذه الجهود للنهوض باللغة العربية وصونها، مؤكدا أن إعلان الإمارات يمثل التزاماً عربياً تجاه لغتنا التي نعتز بها، وتعهدا بدعمها بصفتها ركناً أساسياً من أركان الهوية العربية والعنوان الأهم لوحدة الأمة.
ونقل المصدر، أن الأمين العام اعتبر "إعلان الإمارات" خارطة طريق للنهوض باللغة العربية، إذ تناول بالتفصيل في مضمونه جميع المجالات المتعلقة باللغة، مضيفاً بأن هذه المبادرة تعد تنفيذاً لتوصيات تقرير حالة اللغة العربية الذي أصدرته وزارة الثقافة والشباب الإماراتية لتشخيص وضع اللغة العربية بشكل شامل، وتقديم مقترحات ترسم مستقبلها.
وتضمن إعلان الإمارات للغة العربية بنوداً شملت الهوية والتعليم والمحتوى الرقمي والترجمة وغيرها من الموضوعات التي شدد تقرير حالة اللغة العربية على ضرورة الاهتمام بها لتعزيز مكانة اللغة العربية واستعادتها مكانتها كلغة علم كما هي لغة أدب وجمال.
واحتفلت جامعة الدول العربية، الاثنين الماضي، بمشاركتها في معرض "إكسبو 2020 دبي"، بحضور أمينها العام، أحمد ‏أبو الغيط، ووزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر.‏
وتضمن برنامج الاحتفال بيوم الجامعة العربية زيارة الوفود لجناحها في "إكسبو" لافتتاح معرض تم إعداده خصيصا بهذه المناسبة، وتضمن وثائق تأسيس جامعة الدول العربية، وبعض وثائق انضمام دولة الإمارات إلى الجامعة ومجموعة من الطوابع البريدية تحت عنوان "العرب في إكسبو".
وشهد الاحتفال بالجامعة العربية في معرض "إكسبو 2020 دبي" كذلك عروضا عسكرية موسيقية قدمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
واختتم يوم تكريم الجامعة العربية في "إكسبو" بحفل تقديم جوائز المرأة العربية للتميز في المجال الطبي، الذي أقيم بالتعاون مع الاتحاد العام النسائي الإماراتي في جناح المرأة في المعرض، إذ كرم الأمين العام للجامعة الفائزات في هذه النسخة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:37 GMTزيادة الهجرة إلى إسرائيل نحو 30% عام 2021
14:33 GMTجريمة هزت الصين... ما حقيقة تزوير مسؤول كبير مبلغ 314 مليار دولار؟
14:30 GMTوفاة لاعب عربي بعد سقوطه أثناء الإحماء
14:28 GMTما هي قدرات صاروخ "بابور" الباكستاني القادر على حمل رؤوس نووية؟
14:21 GMTصقيع موسكو يسجل رقما قياسيا منذ بداية الشتاء
14:15 GMTاحتمال تأجيل الانتخابات الليبية لخمسة أو ستة أشهر
14:13 GMTأمير قطر يبعث برقية إلى العاهل السعودي
14:12 GMTوزير الزراعة اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" أبرز الاتفاقات مع الجانب المصري
14:10 GMTعزل مدينة صينية تعدادها 13 مليون نسمة بسبب كورونا
14:07 GMTبعد إعلان ماسك عن غزو المريخ... تساؤلات وتوضيحات تكشف مخاطر هذه الخطوة
14:02 GMTالإدارة الروحية لمسلمي داغستان تحدد موقفها من حكم الطلاق عبر الرسائل النصية
13:58 GMTالزراعة في لبنان وسبل تطويرها... وكيف أثر الواقع على الإنتاج؟
13:55 GMTدراسة: خطر دخول المستشفيات بسبب أوميكرون أقل بنسبة 80%
13:53 GMTرئاسة البرلمان الليبي تشكل لجنة لإعداد خريطة طريق لما بعد 24 ديسمبر
13:51 GMTوزير الزراعة اللبناني لـ"سبوتنيك": مسارات عمل جديدة تقود البلاد للاكتفاء الذاتي في قطاع الزراعة
13:49 GMTلافروف: ما الذي يفعله الغرب ومعداته الهجومية العسكرية على حدودنا؟
13:45 GMTالمنفي يلتقي ويليامز ويؤكد حيادية الرئاسي الليبي والعمل على إنجاح العملية السياسية
13:43 GMTناقلات الغاز الطبيعي المسال تغير مسارها من آسيا إلى أوروبا بسبب ارتفاع الأسعار
13:42 GMTمرشحون للرئاسة الليبية في لقاء حول مستقبل ليبيا... أنباء عن نية رئيس الوزراء السوداني الاستقالة
13:39 GMT ليبيا... لا انتخابات قبل إزالة "القوة القاهرة"