https://arabic.sputniknews.com/20211222/أبو-الغيط-يوقع-على-وثيقة-إعلان-الإمارات-للغة-العربية-في-إكسبو-2020-دبي-1054448489.html

أبو الغيط يوقع على وثيقة "إعلان الإمارات للغة العربية" في "إكسبو 2020 دبي"

أبو الغيط يوقع على وثيقة "إعلان الإمارات للغة العربية" في "إكسبو 2020 دبي"

وقّع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، برفقة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، ووزراء... 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T13:24+0000

2021-12-22T13:24+0000

2021-12-22T13:24+0000

إكسبو 2020 دبي

أخبار الشرق الأوسط

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وقال مصدر مسؤول، في بيان نقلته وكالة سبوتنيك، إن "التوقيع تم في جناح دولة الإمارات بإكسبو 2020 دبي بتاريخ 19 ديسمبر الماضي، ضمن أعمال أول قمة للغة العربية تنظمها وزارة الثقافة والشباب الإماراتية".وثمن أبو الغيط، عاليا الوثيقة التي تهدف إلى تعزيز اللغة العربية، مشيراً بأنها تضاف إلى قائمة المبادرات التي أطلقتها دولة الامارات في هذا الشأن.وأشاد بحرص الشيخ محمد بن راشد، الذي حضر شخصياً هذه المناسبة، على دعم هذه الجهود للنهوض باللغة العربية وصونها، مؤكدا أن إعلان الإمارات يمثل التزاماً عربياً تجاه لغتنا التي نعتز بها، وتعهدا بدعمها بصفتها ركناً أساسياً من أركان الهوية العربية والعنوان الأهم لوحدة الأمة.ونقل المصدر، أن الأمين العام اعتبر "إعلان الإمارات" خارطة طريق للنهوض باللغة العربية، إذ تناول بالتفصيل في مضمونه جميع المجالات المتعلقة باللغة، مضيفاً بأن هذه المبادرة تعد تنفيذاً لتوصيات تقرير حالة اللغة العربية الذي أصدرته وزارة الثقافة والشباب الإماراتية لتشخيص وضع اللغة العربية بشكل شامل، وتقديم مقترحات ترسم مستقبلها.واحتفلت جامعة الدول العربية، الاثنين الماضي، بمشاركتها في معرض "إكسبو 2020 دبي"، بحضور أمينها العام، أحمد ‏أبو الغيط، ووزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر.‏وتضمن برنامج الاحتفال بيوم الجامعة العربية زيارة الوفود لجناحها في "إكسبو" لافتتاح معرض تم إعداده خصيصا بهذه المناسبة، وتضمن وثائق تأسيس جامعة الدول العربية، وبعض وثائق انضمام دولة الإمارات إلى الجامعة ومجموعة من الطوابع البريدية تحت عنوان "العرب في إكسبو".وشهد الاحتفال بالجامعة العربية في معرض "إكسبو 2020 دبي" كذلك عروضا عسكرية موسيقية قدمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.واختتم يوم تكريم الجامعة العربية في "إكسبو" بحفل تقديم جوائز المرأة العربية للتميز في المجال الطبي، الذي أقيم بالتعاون مع الاتحاد العام النسائي الإماراتي في جناح المرأة في المعرض، إذ كرم الأمين العام للجامعة الفائزات في هذه النسخة.

https://arabic.sputniknews.com/20211201/أحمد-الخطيب-يكشف-لـسبوتنيك،-تفاصيل-هامة-حول-إكسبو-2020-دبي-ومستقبل-المدينة-بعد-انتهاء-المعرض-1053451920.html

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