أردوغان: لن يتم إجراء انتخابات مبكرة في تركيا
09:44 GMT 22.12.2021 (تم التحديث: 09:59 GMT 22.12.2021)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
© Sputnik . POOL/
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لن يتم إجراء انتخابات مبكرة في تركيا، مشيرا إلى أن موعد الانتخابات هو يونيو/ حزيران 2023.
وتحدث أردوغان، في كلمة نشرتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء، عن الخطة الجديدة التي أعلناها أمس الثلاثاء، لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى أنها حققت هدفها.
#عاجل | #أردوغان: لن تُعقد الانتخابات مبكراً في #تركيا وموعدها هو يونيو/حزيران 2023 pic.twitter.com/8ZUlKqpkLX— TRT عربي (@TRTArabi) December 22, 2021
وأكد الرئيس التركي عزم حكومته على حماية مكتسبات المواطنين الأتراك من تقلبات أسعار الصرف وضغوط التضخم. وقال أردوغان: الخطة الاقتصادية الجديدة تحقق الربح لجميع المواطنون ولن يقتصر الربح على من لديهم ودائع في البنوك.
#عاجل | #أردوغان: كافة المواطنين سيكونون رابحين في الخطة الاقتصادية الجديدة وليس فقط من لديهم ودائع في البنوك— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 22, 2021
وتابع: "لم نعلن خطة مخالفة للأسواق المالية الحرة"، مضيفا: "على العكس تماما... ننفذ خطة هدفها إبعاد لوبيات الفائدة والمضاربات من أجل السير في طريق النجاح الاقتصادي"
#أردوغان: لم نعلن خطة مخالفة للأسواق المالية الحرة، على العكس تماماً فنحن نعمل على تنفيذ خطتنا لإبعاد لوبيات الفائدة والمضاربات والسير في طريق النجاح الاقتصادي pic.twitter.com/npeqdk0qDJ— TRT عربي (@TRTArabi) December 22, 2021
يتبع...