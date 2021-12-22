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أردوغان: لن يتم إجراء انتخابات مبكرة في تركيا
https://arabic.sputniknews.com/20211222/أردوغان-لن-يتم-إجراء-انتخابات-مبكرة-في-تركيا--1054438492.html
أردوغان: لن يتم إجراء انتخابات مبكرة في تركيا
أردوغان: لن يتم إجراء انتخابات مبكرة في تركيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لن يتم إجراء انتخابات مبكرة في تركيا، مشيرا إلى أن موعد الانتخابات هو يونيو/ حزيران 2023. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T09:44+0000
2021-12-22T09:59+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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وتحدث أردوغان، في كلمة نشرتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء، عن الخطة الجديدة التي أعلناها أمس الثلاثاء، لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى أنها حققت هدفها.وأكد الرئيس التركي عزم حكومته على حماية مكتسبات المواطنين الأتراك من تقلبات أسعار الصرف وضغوط التضخم. وقال أردوغان: الخطة الاقتصادية الجديدة تحقق الربح لجميع المواطنون ولن يقتصر الربح على من لديهم ودائع في البنوك.وتابع: "لم نعلن خطة مخالفة للأسواق المالية الحرة"، مضيفا: "على العكس تماما... ننفذ خطة هدفها إبعاد لوبيات الفائدة والمضاربات من أجل السير في طريق النجاح الاقتصادي"يتبع...
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العالم, أخبار تركيا اليوم

أردوغان: لن يتم إجراء انتخابات مبكرة في تركيا

09:44 GMT 22.12.2021 (تم التحديث: 09:59 GMT 22.12.2021)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لن يتم إجراء انتخابات مبكرة في تركيا، مشيرا إلى أن موعد الانتخابات هو يونيو/ حزيران 2023.
وتحدث أردوغان، في كلمة نشرتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء، عن الخطة الجديدة التي أعلناها أمس الثلاثاء، لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى أنها حققت هدفها.
وأكد الرئيس التركي عزم حكومته على حماية مكتسبات المواطنين الأتراك من تقلبات أسعار الصرف وضغوط التضخم. وقال أردوغان: الخطة الاقتصادية الجديدة تحقق الربح لجميع المواطنون ولن يقتصر الربح على من لديهم ودائع في البنوك.
وتابع: "لم نعلن خطة مخالفة للأسواق المالية الحرة"، مضيفا: "على العكس تماما... ننفذ خطة هدفها إبعاد لوبيات الفائدة والمضاربات من أجل السير في طريق النجاح الاقتصادي"
يتبع...
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