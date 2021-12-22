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https://arabic.sputniknews.com/20211222/أكتمال-بناء-أول-مصنع-روسي-لإنتاج-الطائرات-المسيرة--1054445815.html
أكتمال بناء أول مصنع روسي لإنتاج الطائرات المسيرة
أكتمال بناء أول مصنع روسي لإنتاج الطائرات المسيرة
أكدت شركة "كرونشتاد" للصحفيين، اليوم الأربعاء، اكتمال بناء أول مصنع روسي لإنتاج الطائرات المسيرة بالقرب من العاصمة موسكو. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T12:12+0000
2021-12-22T12:12+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الشركة "تم الانتهاء من أعمال البناء في مبنى الإنتاج لأول مصنع متسلسل متخصص للمركبات الجوية غير المأهولة كبيرة الحجم في روسيا. واستمر البناء من أبريل إلى ديسمبر 2021 وهذا هو أول مصنع للطائرات تم بناؤه في روسيا المعاصرة".المصنع ، كما ورد سابقًا ، سينتج على وجه الخصوص طائرات "أوريون" و"سيريوس" الهجومية ونوعين آخرين من الطائرات المسيرة.ويحتوي المصنع على ثلاث ورش عمل: قسم تصنيع الأجزاء والأدوات وقسم الطلاء، بالإضافة لقسم التجميع النهائي.ويقع مركز إنتاج الطائرات في مدينة دوبنا الواقعة في ضواحي موسكو، وتبلغ مساحة المصنع 50 هكتارا.وصرح مصدر في المجمع الصناعي العسكري لوكالة "سبوتنيك" أن روسيا بدأت تختبر طائرة مسيرة مع محطة رادار على متنها لاستطلاع الأهداف الأرضية.وقال المصدر: "تم إنشاء طائرة مسيرة و محطة الرادار والاستطلاع الفني اللاسلكي في شركة كرونشتاد على أساس طائرة الاستطلاع المسيرة والهجومية أوريون. وفي الوقت الحالي، تجري اختبارات طيرانها".وأوضح أن "الطائرة المسيرة مزودة برادار بطني متعدد الوظائف يسمح باستطلاع الأهداف الأرضية المختلفة، بما في ذلك الاستطلاع الإلكتروني لمصادر الإشعاع، مثل أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات المعادية".وفقًا للمصدر، "يمكن لمثل هذا الجهاز أيضًا أداء وظائف تعيين الهدف، بما في ذلك الهجوم على الطائرات المسيرة".تنتمي "أوريون" إلى فئة الطائرات المسيرة للارتفاعات متوسطة وبعيدة المدى. يبلغ أقصى وزن للإقلاع 1150 كغ، وسرعة طيرانها 200 كيلومتر في الساعة ، وأقصى ارتفاع طيران لها سبعة كيلومترات، ويمكن للطائرة البقاء في الجو لمدة تصل إلى يوم واحد. كتلة الحمولة القصوى للطائرة 200 كيلوغرام.
https://arabic.sputniknews.com/20211011/الطائرة-الروسية-المسيرة-الجديدة-أوريون-يمكن-التحكم-بها-من-أي-مكان-في-العالم-1050399909.html
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روسيا, رصد عسكري

أكتمال بناء أول مصنع روسي لإنتاج الطائرات المسيرة

12:12 GMT 22.12.2021
© Photo / Press Service of Rosoboronexportطائرة مسيرة هجومية "أوريون-إي" الروسية
طائرة مسيرة هجومية أوريون-إي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Photo / Press Service of Rosoboronexport
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أكدت شركة "كرونشتاد" للصحفيين، اليوم الأربعاء، اكتمال بناء أول مصنع روسي لإنتاج الطائرات المسيرة بالقرب من العاصمة موسكو.
وقالت الشركة "تم الانتهاء من أعمال البناء في مبنى الإنتاج لأول مصنع متسلسل متخصص للمركبات الجوية غير المأهولة كبيرة الحجم في روسيا. واستمر البناء من أبريل إلى ديسمبر 2021 وهذا هو أول مصنع للطائرات تم بناؤه في روسيا المعاصرة".
المصنع ، كما ورد سابقًا ، سينتج على وجه الخصوص طائرات "أوريون" و"سيريوس" الهجومية ونوعين آخرين من الطائرات المسيرة.
ويحتوي المصنع على ثلاث ورش عمل: قسم تصنيع الأجزاء والأدوات وقسم الطلاء، بالإضافة لقسم التجميع النهائي.
ويقع مركز إنتاج الطائرات في مدينة دوبنا الواقعة في ضواحي موسكو، وتبلغ مساحة المصنع 50 هكتارا.
وصرح مصدر في المجمع الصناعي العسكري لوكالة "سبوتنيك" أن روسيا بدأت تختبر طائرة مسيرة مع محطة رادار على متنها لاستطلاع الأهداف الأرضية.
وقال المصدر: "تم إنشاء طائرة مسيرة و محطة الرادار والاستطلاع الفني اللاسلكي في شركة كرونشتاد على أساس طائرة الاستطلاع المسيرة والهجومية أوريون. وفي الوقت الحالي، تجري اختبارات طيرانها".
وأوضح أن "الطائرة المسيرة مزودة برادار بطني متعدد الوظائف يسمح باستطلاع الأهداف الأرضية المختلفة، بما في ذلك الاستطلاع الإلكتروني لمصادر الإشعاع، مثل أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات المعادية".
وفقًا للمصدر، "يمكن لمثل هذا الجهاز أيضًا أداء وظائف تعيين الهدف، بما في ذلك الهجوم على الطائرات المسيرة".
تنتمي "أوريون" إلى فئة الطائرات المسيرة للارتفاعات متوسطة وبعيدة المدى. يبلغ أقصى وزن للإقلاع 1150 كغ، وسرعة طيرانها 200 كيلومتر في الساعة ، وأقصى ارتفاع طيران لها سبعة كيلومترات، ويمكن للطائرة البقاء في الجو لمدة تصل إلى يوم واحد. كتلة الحمولة القصوى للطائرة 200 كيلوغرام.
الطائرة الروسية المسيرة أوريون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2021
الطائرة الروسية المسيرة الجديدة "أوريون" يمكن التحكم بها من أي مكان في العالم
11 أكتوبر, 09:03 GMT
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