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أمريكي يسرق جسرا طوله 18 مترا... صور
أمريكي يسرق جسرا طوله 18 مترا... صور
استخدم مواطن أمريكي رافعة لسرقة جسر طوله 18 مترًا في شرق ولاية أوهايو الأمريكية. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
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وبحسب منشور للشرطة المحلية على "فيسبوك": اكتشف المحققون أن المشتبه به هو ديفيد براملي (63 عاما)، حيث قام بتفكيك الهيكل، وتحميل الأجزاء على سيارته برافعة ونقلها إلى منزله.في الخريف، تم نقل الجسر، الذي كان يقع في إحدى الحدائق، إلى حقل مفتوح أثناء أعمال الترميم، وحاليا الخطط جارية لإعادة الجسر إلى موقعه.
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العالم, منوعات

أمريكي يسرق جسرا طوله 18 مترا... صور

11:49 GMT 22.12.2021
© flickr.com / Pascal Colinإمرأة على جسر
إمرأة على جسر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© flickr.com / Pascal Colin
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استخدم مواطن أمريكي رافعة لسرقة جسر طوله 18 مترًا في شرق ولاية أوهايو الأمريكية.
وبحسب منشور للشرطة المحلية على "فيسبوك": اكتشف المحققون أن المشتبه به هو ديفيد براملي (63 عاما)، حيث قام بتفكيك الهيكل، وتحميل الأجزاء على سيارته برافعة ونقلها إلى منزله.
في الخريف، تم نقل الجسر، الذي كان يقع في إحدى الحدائق، إلى حقل مفتوح أثناء أعمال الترميم، وحاليا الخطط جارية لإعادة الجسر إلى موقعه.
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