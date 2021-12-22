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https://arabic.sputniknews.com/20211222/أمريكي-يسرق-جسرا-طوله-18-مترا-صور-1054444536.html
أمريكي يسرق جسرا طوله 18 مترا... صور
أمريكي يسرق جسرا طوله 18 مترا... صور
استخدم مواطن أمريكي رافعة لسرقة جسر طوله 18 مترًا في شرق ولاية أوهايو الأمريكية. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T11:49+0000
2021-12-22T11:49+0000
2021-12-22T11:49+0000
العالم
منوعات
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وبحسب منشور للشرطة المحلية على "فيسبوك": اكتشف المحققون أن المشتبه به هو ديفيد براملي (63 عاما)، حيث قام بتفكيك الهيكل، وتحميل الأجزاء على سيارته برافعة ونقلها إلى منزله.في الخريف، تم نقل الجسر، الذي كان يقع في إحدى الحدائق، إلى حقل مفتوح أثناء أعمال الترميم، وحاليا الخطط جارية لإعادة الجسر إلى موقعه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منوعات
أمريكي يسرق جسرا طوله 18 مترا... صور
استخدم مواطن أمريكي رافعة لسرقة جسر طوله 18 مترًا في شرق ولاية أوهايو الأمريكية.
وبحسب منشور للشرطة المحلية على "فيسبوك": اكتشف المحققون أن المشتبه به هو ديفيد براملي (63 عاما)، حيث قام بتفكيك الهيكل، وتحميل الأجزاء على سيارته برافعة ونقلها إلى منزله.
في الخريف، تم نقل الجسر، الذي كان يقع في إحدى الحدائق، إلى حقل مفتوح أثناء أعمال الترميم، وحاليا الخطط جارية لإعادة الجسر إلى موقعه.