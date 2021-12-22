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أمير قطر يبعث برقية إلى العاهل السعودي
أمير قطر يبعث برقية إلى العاهل السعودي
بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز يعزيه في وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T14:13+0000
2021-12-22T14:13+0000
أخبار السعودية اليوم
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ونشرت وكالة الأنباء القطرية أن عددا من كبار المسؤولين في قطر، بعثوا برقيات تعزية للملك سلمان، في وفاة الأمير نهار، ومن بينهم نائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، الابن الرابع والأربعين من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود.وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية-واس ، إن الصلاة على الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز ستكون بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.ونعى عدة أمراء على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأمير نهار بن سعود،، داعين له بالمغفرة والرحمة، ولمحبيه بالصبر.
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أخبار السعودية اليوم

أمير قطر يبعث برقية إلى العاهل السعودي

14:13 GMT 22.12.2021
© REUTERS / SAUDI GREEN INITIATIVE MEDIAأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / SAUDI GREEN INITIATIVE MEDIA
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بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز يعزيه في وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.
ونشرت وكالة الأنباء القطرية أن عددا من كبار المسؤولين في قطر، بعثوا برقيات تعزية للملك سلمان، في وفاة الأمير نهار، ومن بينهم نائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، الابن الرابع والأربعين من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود.
وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية-واس ، إن الصلاة على الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز ستكون بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.
ونعى عدة أمراء على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأمير نهار بن سعود،، داعين له بالمغفرة والرحمة، ولمحبيه بالصبر.
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